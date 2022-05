Anyaország :: 2022. május 25. 18:09 ::

Mi Hazánk: egy kapavágás sem történt a Sajó szennyezése kapcsán - azonnali intézkedést várunk!

A Mi Hazánk Borsod-Abaúj-Zemplén megyei vezetése a Felvidéken tájékozódott a Sajó szennyezéséről. A folyó magyarországi, több mint 120 kilométeres szakasza teljes egészében Borsod megyében található, ezért pártunk megyei vezetői különösen fontosnak tartják a Sajót érintő szennyeződés vizsgálatát, annak azonnali megállítását - írják, alább folytatódik a közleményük.

A párt megyei vezetői a helyszínen járva azt tapasztalták, hogy gyakorlatilag semmit nem tesznek a 3 hónapja tartó környezetkárosítás megállítása érdekében. A szennyezés forrásánál méteresre nőtt gazból látszik, hogy itt még méréseket se igen végeztek, nemhogy kárelhárítást. Felháborítónak, és időhúzásnak tartjuk Nagy István agrárminiszter ígéretét, hogy a beiktatását követően felveszi a kapcsolatot szlovák kollégájával, hiszen a szennyezés kezdetekor is ő volt a hivatalban lévő miniszter. A 2000 januári tiszai cianidszennyezés szörnyű pusztítására emlékezve, csak a szennyezés azonnali megállítását tekintjük elfogadható megoldásnak.

Aggodalomra ad okot, hogy az élővilág milyen mértékben sérülhetett a folyamatosan beáramló mérgező anyagok hatására. Az elszíneződött Sajó vizében sem halakat, sem egyéb vízi élőlényt nem láttunk, sőt minden jel arra utalt, hogy kipusztították a folyó teljes élővilágát. Kiemelten fontosnak tartjuk vizeink természetes halállományának megóvását. A folyó magyarországi szakaszán, főképp az északi részén, korábban gyakran fogtak a horgászok pisztrángot és védett dunai galócát is, amelyekről köztudott, hogy csak a tiszta vizű közegben élnek meg. Nem zárható ki teljesen, hogy a mérgezés a magyarországi szakaszra is kiterjed és így súlyosan károsítani fogja a halállományt. Ezért a jövőben is figyelni fogjuk, hogy van-e esetleg változás a Sajó élővilágában ezen a szakaszon.

Írásban kértünk tájékoztatást a Miskolci Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályától, amelyben kiemeltem kértük a lakosság rendszeres tájékoztatását a Sajó vízminőségi vizsgálatairól. Kértük továbbá, adjanak tájékoztatást arról, hogy a jelenlegi vízminőségi ellenőrzések kitérnek-e a haszon- és háziállatok egészségére gyakorolt hatásaira, valamint a Sajó magyarországi szakaszának ökológiájára. Felháborító, hogy annak ellenére, hogy több nemzetközi egyezmény (Duna Védelmi Egyezmény, nemzetközi vízgyűjtő egyezmény, Espooi egyezmény) is megkönnyíti az ilyen helyzetek megoldását, több hónap után is csak az egyeztetések ígéretére futja - szögezi le Szajlai János, a Mi Hazánk Mozgalom választókerületi elnöke.