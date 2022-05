Anyaország, Holokamu :: 2022. május 26. 14:37 ::

"Te ki a fasz vagy?" - kérdezték egy holopropagandistától Ferihegyen

Király Kinga Júlia író (pl. recepteskönyvet, melyből kiderül, hogy a sóletbe belefőzik a holokauszt emlékezetét), műfordító és kollégái több hónapos előkészületek után Rómába utaztak, hogy a Washingtoni Holokauszt Múzeum felkérésére interjúkat készítsenek többek között a "Mussolini-rezsim" egy 102 éves szemtanújával. Ezt végül önhibájukon kívül nem tudták megtenni, mivel a járat nagyjából 16 órát késett. Egyelőre nem tudni, hogy a jövőben bármikor elkészülhetnek-e egyáltalán a tervezett interjúk - aggodalmaskodik a 24.hu.



Fotó: Marjai János/24

Május 24-én este, 20 óra előtt öt perccel kellett volna a Wizz Air római járatának elindulnia. Délután ötkor azonban SMS-ben közölték az utasokkal, hogy a gép csak éjjel negyed egykor száll majd fel. Ettől függetlenül arra kérték őket, hogy menjenek ki időben a Liszt Ferenc repülőtérre, és csekkoljanak be az eredeti indulás szerinti időpontban. Király Kinga Júliáék ezt meg is tették, majd felvették azt a 3 ezer forintos vouchert, amiből sok mindent nem lehet vásárolni egy repülőtéren. Ez volt a kisebb gond, az igazi problémát az jelentette, hogy este fél 8-kor közölték velük, hogy a gép csak másnap – vagyis 25-én –, délelőtt 10:35-kor indulhat. Ezután elég komoly tanácstalanság alakult ki, ami nem csoda, miután sok segítséget nem kaptak a reptéri dolgozóktól – legalábbis az elmondásuk alapján.

"A csomagok sehol, az emberek követni kezdtek egy lányt, aki felvitt arra a szintre, ahol az elszállásolásokat intézték. Nekünk kellett kideríteni, hol és hogyan szerezzük vissza a csomagjainkat" – mesélte Király Kinga Júlia. Végül sikerült visszaszerezniük a bőröndjeiket, és hazamentek. Szerda reggel viszont jött egy újabb csavar. Amikor beálltak a bejelentkező pulthoz, meg is kapták a jegyeiket, viszont az előzőleg megvásárolt ülőhely helyett egy másik szerepelt rajta. Márpedig ők nem véletlenül választották a nagyobb lábhelyet biztosító üléseket, a munkaeszközeiket csak itt tudták biztonságosan tárolni. Amikor ezt jelezték a reptéri dolgozóknak, átküldték őket egy másik sorba.

Itt egy fiatal férfi azt kérdezte Király Kingától, hogy "te ki a fasz vagy?" – emlékezett vissza az író a beszélgetésre, majd a férfi állítólag összetépte a jegyét. "Visszaálltam a pulthoz, és mondtam neki, hogy addig innen nem mozdulok, amíg nem adja ki a jegyem. Kiadta. Amikor viszont be akartam lépni az ellenőrző sorba, nem engedtek be, mert nem volt rajta pecsét" – mesélte Király Kinga Júlia. Ezek után visszament ahhoz a pulthoz, ahol már egyszer összetépték a jegyét, és ahol már telefonjával készített egy fotót arról az említett reptéri dolgozóról. A fiatalember azonban nem akart neki jegyet adni addig, amíg ki nem törli a fotóját. Viszont meg sem várta, hogy a telefonról eltűnjön a kép, felállt és elment cigizni. A kollégája végül kiadta a jegyét, de előtte ki kellett törölnie a fotót. Király Kingáék kedd este helyett szerda délután érkeztek meg Rómába.

"Nem firtatva, hogy munkatársunk is miket tapasztalt"

A lap kereste a Wizz Air-t és a földi kiszolgálót, a Menzies Avationt. Utóbbi azzal kezdte válaszát, az a légitársaság hatásköre, hogy az adott járatokat hogyan és mikor indítja, nekik ehhez kell alkalmazkodniuk.

A tegnapi nap folyamán 8 járat is komolyabb késést szedett össze a nap folyamán, ez a Rómába tartó járaton csúcsosodott ki, amit egészen a következő napig tolt a Wizz Air – írták válaszukban. Hozzátették: ez számukra is nehéz helyzet, hiszen nem ők tehetnek a késésről, csak tájékoztatni tudják az utasokat. Elismerik, hogy a kommunikáció nem mindig könnyű, sem az utasok, sem az ő alkalmazottjaik számára, hiába esnek át számos képzésen is ezzel kapcsolatban.

A konkrét esettel kapcsolatban azt írták, hogy az említett "f" betűs szó elhangzott, de nem ilyen direkt formában.

Az esetről az utas panaszát már megkapták szerdán reggel, és ki is vizsgálták a történteket, hamarosan választ is fognak rá küldeni, "és elnézést kérünk a részünkről, nem firtatva, hogy munkatársunk is miket tapasztalt" – írták. Hozzátették, bár a panaszában az utas azt írta, hogy bocsánatkérés esetén nem vonja be a nyilvánosságot, "megdöbbentő, hogy nem kaptunk esélyt az eset megválaszolására".

Király Kinga Júlia viszont azt nyilatkozta, hogy ő még nem is tett panaszt, nem írt levelet a cégnek, így egészen biztosan nem az ő levelét idézte a földi kiszolgáló a lapnak.

Még annyit írtak, hogy természetesen az alkalmazottak szakmai vezetője is foglalkozott már az esettel, és a "megfelelő javító intézkedéseket" meghozzák.

A Wizz Air kommunikációs partnerétől ennél szűkszavúbb választ kaptak. Azt írták, hogy továbbították a kérdéseket, de azt hangsúlyozzák, hogy a Wizz Air számára elfogadhatatlan az ilyen viselkedés, így abban az esetben, ha a belső vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy az eset valóban így történt, a Wizz Air megteszi a megfelelő lépéseket az érintett kollégával szemben.

A késés oka válaszuk szerint "a budapesti bázisunkban történt technikai probléma volt", de arra nem tértek ki, hogy ez pontosan mit is jelent.

Arról mindenesetre a Blikk is beszámolt, hogy Rómában rekedt kedden éjjel a Wizz Air 180 utasa, és sokan az éjszakát a repülőtéren töltötték.