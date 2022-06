Az összes többi párt leszavazta ma a Mi Hazánk Mozgalom által a mentelmi jog eltörlése érdekében benyújtott Alaptörvény-módosítás tárgysorozatba-vételét az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, de igyekszünk társadalmi nyomással a többi párt álláspontján is változtatni, ebben előbb-utóbb meg kell hátráljanak, ahogy az Egyesült Királyságban és 2012 óta már Szlovákiában sem védi mentelmi jog a képviselőket a büntetőjogi felelősségrevonástól - áll a párt közleményében.



Idejétmúlt politikusi privilégium a képviselők „felelőtlensége”, miközben az Alaptörvényben az a hazugság áll: „a törvény előtt mindenki egyenlő” – csak ugyebár vannak egyenlőbbek. Mi a mentelmi jogunkról mindig lemondva is aktív képviselői munkát tudunk végezni. Az Országgyűlési Őrséggel így is bármikor kivezettethet bárkit a levezető elnök, hetekre ki is tilthatnak egy képviselőt a parlamentből, viszont nyomozni nem lehet mentelmi joggal rendelkező politikusok ügyében, ezért a politikusbűnözés feltárását akadályozza az idejétmúlt privilégium. Javaslatunk a véleménynyilvánítás és a szavazás szabadságát ezután is biztosítaná a képviselőknek a parlamenti kötelezettségek teljesítése során, de a „köztörvényes” bűncselekményekkel nem bújhatnának a mentelmi jog mögé a farizeus politikusok a szakmailag indokolt javaslatunk szerint - írja Novák Előd országgyűlési képviselő, a Mi Hazánk alelnöke.