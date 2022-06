Anyaország :: 2022. június 8. 15:04 ::

HVIM: az önkormányzatokat és a vállalkozásokat is elérik a megszorítások, ne vegyék ki őket a rezsivédelemből!

A kormány nem egyeztetett az önkormányzatokkal, mielőtt kitette őket a rezsivédelemből. Mindez akkor történik a majd 3200 településsel, amikor a történelem legnagyobb energiaválságával fog szembenézni nemcsak Magyarország, de az egész világ is.

A választási kampányban szó sem esett megszorításról, bár már akkor teljesen tisztában volt az állami vezetés, hogy milyen helyzetben kell majd kormányra kerülésük esetén döntéseket hoznia. Választás előtt mindig jönnek az ígérgetések és a voksolást befolyásoló intézkedések is. Ilyen volt a rezsivédelem kiterjesztése is. 2021 végén, 2022 elején megengedték, hogy abba az önkormányzatok, valamint a kis- és középvállalatok is beléphessenek. Most pedig a két számjegyűre pörgő inflációs időszak idején – a választásokat követően – kiteszik őket belőle.

„A kis- és középvállalatok, valamint az önkormányzatok jelentős része ki tudja termelni a nagyobb energiaszámlákat” – jelentette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter.

A járvány, a válság, a háború és a foglalkoztatási gondok által nehéz helyzetbe került önkormányzatok és vállalkozások ennek hatásait törvényszerűen áremelkedésekkel tudják csak kezelni, ami tovább emeli az inflációt, legvégül mindig a lakosság fizeti meg az árát a megszorításoknak.

Már ez az egy intézkedés is hatalmas terhet ró az önkormányzatokra. Gondoljunk csak a hirtelen rájuk zúdult piaci energia- és üzemanyagárakra, a tömegközlekedésre, köztérvilágításra, intézmények (múzeumok, művelődési házak) és közművek fenntartására. Ez alól nem kivételek a bölcsődék, óvodák, idősotthonok és az önkormányzati rendelőintézetek sem. Csak remélni lehet, hogy a kormány hozzájárul a költségekhez, mert tartalékok sehol nincsenek. Új helyi adók kivetése tudná kompenzálni az így keletkezett hiányt, ami a legrosszabb megoldás lenne.

A kormány ne hozza lehetetlen helyzetbe a vállalkozásokat és az önkormányzatokat, ez által a magyar embereket! Ne vegye ki őket a rezsivédelemből! - kéri közleményében Lázárné Kozma Dóra és Jámbor Márk, a HVIM mezőkövesdi önkormányzati képviselői.