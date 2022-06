Anyaország :: 2022. június 10. 08:56 ::

Orbán: á, nem is lehet áthárítani az extraprofitadót az emberekre

Ma vagy holnap ki kell adnom egy új rendeletet, amely a rezsicsökkentés új szabályait tartalmazza. A kisvállalkozások benne maradnak, ez körülbelül százezer kis vállalkozó, aki eredetileg is benne volt a rezsicsökkentésben – jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken. „Amikor bevezettük, a családok védelmére vezettük be, de benne volt körülbelül százezer egészen kicsi vállalkozás, bizonyos fogyasztási szint alattiak, nagy kérdés volt, hogy őket bent tudjuk-e tartania jövőben is, és most úgy látjuk, ők benne tudnak maradni” – fogalmazott.

Egy hete jelentette be a kormány, hogy a cégek és az önkormányzatok kikerülnek a rezsicsökkentés alól, most ezek szerint ezen módosítottak.

Az elmúlt öt hétben azért nem voltam, mert kormányt kellett alakítani, ami megterheli az embert, ehhez pedig befelé kell gondolkodni – mondta.

Hogy lehet költségvetést készíteni ilyen korán ilyen nehéz helyzetben? Először is el kell képzelni, milyen lesz a következő év. Ezért is tartottunk 3 napos kormányülést – mondta. Orbán Viktor szerint háborús infláció van most, részben maga a háború ténye, részben a szankciók hajtják az árakat, és a kormány arra gondol, hogy ez így marad a következő években. Így háborús inflációt és háborús gazdasági válságot is kezelni kell a következő években – mondta.

Nekünk a rezsi egy nagy gond, azt kezelni kell – mondta a rezsicsökkentési alap indoklásaként, mondván, mi magyarok a bevételünk nagyobb arányát fizetjük rá, mint Nyugaton. A rezsicsökkentés a családvédelem szinonimája – mondta.

Soros keresni akar a háborún

A hűborús infláció leverésének módja a béke, és Magyarország az egyetlen szinte, aki békét akar – mondta. Ha a gázembargót is be akarjuk vezetni, akkor az európai gazdaságot is tönkretesszük. A békét kell finanszírozni és nem a háborút. A háborús uszítókat meg kel fékezni, ilyen Soros György is, aki jól keres a háborún, és szeretné azt meghosszabbítani – mondta. „A háborús uszítókat vissza kell szorítani. Most már teljesen nyilvánvaló, hogy vannak olyan üzleti körök, amelyek érdekeltek ebben a háborúban. Soros György szimbolizálja őket. Nyíltan beszél arról, hogy a háborút meg kell hosszabbítani, el kell nyújtani. Ezek háborús uszítók, akik keresni akarnak a háborún” – fogalmazott.

Elismerte, hogy a kettős üzemanyagár nem felel meg az uniós szabályoknak, de szerinte most rendkívüli helyzet van. Arról is beszélt, hogy az árstopok 6 százalékkal mérséklik az árstopot.

Azt nem hiszi, hogy importvámot akarna bevezetni az EU az orosz olajra.

Nagyon kevés ország van olyan stabil politikai helyzetben, mint a magyar. Friss és kétharmados felhatalmazása van a kormánynak, ráadásul rendkívüli felhatalmazás is van – mondta azzal kapcsolatban, hogy ő a leghangosabb az Európai Tanácsban. Szerinte nagyon jó döntöttek a magyarok, mert a baloldal mindent tönkretett volna. Más országokban koalíciós kormány, vagy kisebb többség van, ott nehezebb egyértelműen kiállni – magyarázta.

Az olajembargó is úgy kezdődött, mint most a gáz. Először rebesgették csak, aztán már Németország is az élére állt. Most megint úgy vagyunk, hogy többen bejelentették, hogy szó se lehet róla, de hogy a végén megint egyedül maradunk-e, azt nem lehet tudni. Egy gázembargó nem egyszerűen Magyarországnak okozna problémát, hanem nem lenne észszerű Európa számára – mondta.

Orbán a béke egyedüli hangjának tartja magát

Nem szabad elvitatni, Ukrajnának joga van megvédeni magát, harcolni, de az igazi kérdés, hogy mi mit csinálunk nyugatiak. Elhúzódó háborúhoz akarunk hozzájárulni, vagy teszünk javaslatokat a békére. A baj az, hogy a béke hangján senki nem beszél szinte rajtam kívül. A béke hangján kellene beszélni – mondta.

Az extraprofitadót szerinte nem lehet áthárítani, vagy csak nagyon kis részben, mert ha át lehetne, akkor nem tiltakoznának az érintettek – mondta. Most van egy háborús helyzet, ezt meg kell oldani, a cégeknek vállalni kell többet és meg fogják látni, a háború után a magyar gazdaság a legversenyképesebbek közé tartozik majd, és akkor jól járnak – tette hozzá. Úgy számoltak a kormánynál, hogy az extraprofit kétharmadát megtarthassák, egyharmadot fizessenek be – mondta. „Néhány kis stiklit leszámítva nem fogják áthárítani az emberekre” – mondta.

Mi lesz a július 1-ig meghosszabbított árstopokkal? Nézni kell a folyamatokat – mondta. Ha béke van, gyorsabban tudjuk kivezetni az intézkedéseket, ha háború van akkor nem tudjuk, vagy lassabban – mondta.

