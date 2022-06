Anyaország, Videók :: 2022. június 11. 17:28 ::

Ki vagy, Budaházy? - Budaházy Edda gondolatai

A film készítője, Budaházy György húga, Budaházy Edda gondolatai a Best of Budaházy c. dokumentumfilmről:

Ki vagy, Budaházy?

2022. március 16-án Ignácz György bíró 17 év fegyházbüntetést rótt ki első fokon Budaházy Györgyre és hasonlóan hosszú éveket a perben részt vevő vádlottak többségére is. A vád, bűnszervezetben elkövetett terrorizmus. A bíró az ítélet indoklásakor a következőket mondta:

- Ha azt hiszik, hogy az ügyüknek bármilyen köze van a 2006-os eseményekhez, akkor maguk óvodások.

Pedig a 2006-2010 közötti ellenállási cselekményeket - bárkik is követték el - nem lehet az azt megelőző baloldali kormányok áldatlan tevékenységétől és nemzetre támadó politikájától elválasztani.

Boldog az az ország, akinek ilyen terroristái vannak – kezdte a védőbeszédét annak idején dr. Szikinger István, és tényleg. A 13 éve tartó eljárás ellenére talán senki nincs ebben az országban, aki fel tudná idézni, pontosan miről is van itt szó, hiszen a terhükre rótt cselekmények annyira banálisak és jelentéktelenek. Azokra a terrorcselekményekre viszont mindenki emlékszik, amit a Gyurcsány-kormány pribékjei hajtottak végre Budapest utcáin 2006-ban.

A drákóian szigorú ítélet hallatán elemi felháborodás söpört végig az országban a közéletet figyelők körében. Budaházy György nevét mindenki ismeri a nemzeti oldalon, de az már nem biztos, hogy tudjuk - főleg a fiatalabb nemzedékek -, hogy tulajdonképpen ki is ő valójában, miket tett és miért utaznak rá ennyire engesztelhetetlenül valakik.

Összegyűjtöttem hát a Budaházy György nevéhez köthető eseményeket és tetteket, hogy kissé tisztábban lássunk.

A gépészmérnöki diploma megszerzése után közéleti tevékenységét a 90-es években az MDF-ben kezdte, ahonnan azonban a pártoskodás visszásságait felismerve hamar kilépett.

Trianon felülvizsgálatáért 2001-től, társaival minden hónapban az utcán demonstrált, szórólapot osztogatott és felvilágosító beszédeket tartott.

Az autósok körében közkedvelt Nagy-Magyarország-matrica az ő ötlete volt, ő tervezte és kezdte forgalomba hozni.

Hídblokád. 2002-ben a baloldal választási győzelmét kétségbe vonva a sok visszaélés és csalás gyanúja miatt, a szavazatok újra számolását követelte. Először békésen demonstrált a választási bizottságnál, majd amikor ez eredménytelen maradt, július 4-én társaival hat autóval lezárták az Erzsébet hidat, amely esemény a XXI. századi nemzeti ellenállás kezdetének tekinthető. Az évekig tartó eljárás végén büntetésül 30 nap közmunkát kapott.

2002. december elsején a Kempinski Hotelben Medgyessy Péter akkori magyar és Adrian Nastase román miniszterelnök koccintott a román nemzeti ünnepen Erdély Romániához való csatolása alkalmából. Budaházy György és a Lelkiismeret 88 csoport tüntetést szervezett tiltakozásul. A pár száz fős tömeget a Készenléti Rendőrség egysége végül kiszorította a szálloda előtti térről.

Magyarország Uniós csatlakozása elleni kampány. A Szabad Magyarországért Mozgalommal együtt Budaházy György plakátokat készített, melyek a csatlakozás veszélyeire figyelmeztettek. Ezért a rendőrség őrizetbe vette és eljárást indított ellene. Hosszan tartó huzavona után felmentették, de a csatlakozás ellen már nem kampányolhatott. Ma már láthatjuk, hogy mindaz, amitől tartott, valóra vált.

Társaival - többek között Novák Előddel - a Szabadság téri szovjet emlékmű elbontásáért kampányolt. 2003-ban oda akarták láncolni magukat, de a rendőrség ezt megakadályozta, ellenük eljárást indított.

A határon túli magyarok kettős állampolgárságért folyó népszavazási kampányában is tevékenyen részt vett, persze - mint addig is mindenkor - saját költségén.

2003-tól az általa alapított Hun szövetséggel elkezdték a pozsonyi csata évfordulóját megünnepelni, mely csata igaztalanul elfeledett dicső eseménye a magyar történelemnek.

Éveken át decemberben hagyományőrző napfordulós ünnepet szervezett.

2006-ban a tv ostroma alatt a Szabadság téri szovjet emlékművön lévő vörös csillag leverésben segédkezett, amiért eljárás alá vonták és pénzbüntetésre ítélték.

Az őszödi beszéd kiszivárgásának napján kezdődő tüntetéssorozat kezdetekor, hogy ne tudják elhurcolni - mint annyi más hangadót -, fél évig bujkált.

2007-ben elfogták, házi őrizetbe helyezték, majd lakhelyelhagyási tilalom alá, később kiderült, hogy ok nélkül. Felmentették, de kártérítést persze nem kapott.

Ezután jelent meg az interneten 13 írása a magyar közjogi rendszer újragondolásáról, mely miatt megvádolták alkotmányos rend megdöntésének vádjával, évekig bíróságra járt, végül felmentették – kártérítést persze nem kapott.

2008. október 28-án egy Gyurcsány-kormány elleni tüntetésről megint elhurcolták – később kiengedték.

2009. márc 15-én Demszky Gábor beszéde alatt ok nélkül lefogták, megrugdosták és hivatalos személy elleni erőszak vádjával eljárást indítottak ellene. Végül felmentették – kártérítés persze nem kapott.

Ugyanebben az évben a rendőrség váratlanul elfogta és koholt vádak alapján terrorizmussal megvádolta. Mostanáig már 3 évet ült előzetesben és még annyit volt egyéb kényszerintézkedések hatálya alatt. Az eljárás azóta is tart…

Könnyű belátni, hogy miért szimbolizálja egy személyben mindazt, amit a hálózat gyűlöl. Régi középnemesi család sarja, akik évszázadokon keresztül a vérüket hullatták ezért a hazáért. Kezdetektől fogva vállalkozó, független, nem szorul közpénzre, mint annyian. Képviseli és terjeszti a magyar kultúra, a nemzeti hagyományok, kézművesmesterségek ismeretének és továbbélésének fontosságát. Családja van, három gyereke és síkra száll a korunkat mérgező liberális ideológiák és devianciák ellen. A fotelből felkelve cselekedni képes. Hát ezért.

Az alábbi kisfilm Gyuri 50. szülinapjára készült 2019-ben, belső használatra. Talán kissé szentimentális, néhol túl vagány, de végül is úgy döntöttem, hogy aktualizálva megosztom a nyilvánossággal, mert azt akartam, hogy lássák meg Budaházy Györgyben az embert.

Június 3-án lett 53 éves.

Valaki azt írta nekem: Isten éltesse születésnapján a testvéred! A lehető leghamarabb szabad legyen, mert ameddig rab, addig minden magyar szív börtönben van.

Budaházy Edda

Felhívás: szimpátiatüntetést tartunk Budaházy György szabadulásáért, 2022. június 17-én 17 órakor a Gyorskocsi utcában - írják a szervezők.