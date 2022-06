Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kedden érkezett Rámalláhba, hogy a palesztin miniszterelnök mellett bejelentse: két év után az Európai Unió hamarosan megszünteti a palesztinoknak nyújtandó támogatások blokkolását, mert ahogy mondta, „már minden nehézség elhárult, és világos döntés született arról, hogy sor kerül a kifizetésre”.

Az EU hétfőn döntött arról, hogy folytatja a Palesztin Hatóság támogatását. Például a palesztinai egészségügyi ellátás komolyan függ ezektől a támogatásoktól, írja a 444.

Ehhez képest Várhelyi Olivér, a szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős biztos még aznap bejelentette, hogy a Bizottság másodszorra is vizsgálja az ügyet. A magyar biztos hangsúlyozta, hogy

Following the decision of the MS on EU financial assistance to the Palestinian Authority, the Commission remains firmly committed to cooperate w/ PA to ensure full adherence of all education material w/ UNESCO standards. COM will finance a 2nd study on Palestinian textbooks.