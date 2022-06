Anyaország :: 2022. június 29. 08:50 ::

Felmérés: egy népszavazás esetén 16% lépne ki az EU-ból

A magyar lakosságnak továbbra is elsöprő (közel kilenc tizedes) többsége az ország EU-tagsága mellett van, és ez pártállástól majdnem függetlenül igaz: egyedül a Mi Hazánk Mozgalom szavazói körében kisebb a támogatás, de ebben a körben is meghaladja a kétharmadot - derül ki a Medián kutatócég kedd este közzétett felméréséből. Magyarország uniós tagságával kapcsolatos feltételezett népszavazásra is rákérdeztek a kutatók, írja a Portfolió.

A Medián május végén készült 1000 fős országos reprezentatív felmérése szerint a kormányoldal és az ellenzék között lényegében csak annyi a különbség, hogy a fideszesek körében kevesebben vannak olyanok, akik „teljes mértékben”, és többen, akik csak „inkább” támogatják Magyarország tagságát az unióban.

"A szinte egységes társadalmi támogatás ellenére egyre gyakrabban fogalmazódik meg az aggodalom, hogy a szélesedő konfliktusok nem fognak-e oda vezetni, hogy akár a kilépésünk is napirendre kerülhet" - írja a Medián, vagyis a közvélemény-kutató cég rákérdezett a magyarok körében a Huxit megítélésére.

Erre a magyar társadalom minősített többsége egy feltételezett népszavazáson is nemet mondana, és közel kétharmad még akkor is az EU-ban maradásunkra szavazna, ha Orbán Viktor a kilépés mellett kampányolna. A kormánypárti szavazók pontosan kétharmada voksolna a maradásra, és az utóbbiak közül is minden második (55 százalék) a miniszterelnökkel szemben is kitartana az álláspontja mellett.

Az EU-pártiság a leginkább az iskolai végzettséggel függ össze: a diplomások 82 százaléka minden körülmények között a maradásra szavazna. Ez az arány az érettségizettek körében 64, a szakmunkásképzőt végzettek körében 57, a nyolc általánost végzettek körében pedig 43 százalék.