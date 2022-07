Anyaország :: 2022. július 1. 20:38 ::

Heves zivatarokra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

A hőség, valamint a heves zivatarok és a felhőszakadás veszélye miatt is első- és másodfokú figyelmeztetéseket adott ki szombatra az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez pénteken eljuttatott veszélyjelzésükben kiemelték: északnyugat felől hidegfront érkezik. Ennek hatására a Dunántúl nyugati felén "aktivizálódhat a légkör", emellett a Dunától keletre is újra egyre nagyobb területen van esély zivatarok kialakulására.

Az erősebb cellákat viharos széllökések, jégeső és intenzív csapadék kísérheti. A nyugati határvidéken alacsony valószínűséggel heves zivatar is előfordulhat erősen viharos (akár óránkénti 90-95 kilométeresnél erősebb) szélrohamok kíséretében.

Szombaton a csapadékhajlam átmeneti csökkenése után a késő délelőtti óráktól az ország keleti, északkeleti felén ismét lehetnek zivatarok, ezekhez felhőszakadás (akár 40 milliméternyinél is több csapadék) és viharos széllökések társulhatnak, de jégeső is előfordulhat. Elsősorban az Északi-középhegységben és az Alföld északi részén heves zivatarokra is lehet számítani, akár 50 milliméternyinél több csapadék és erősen viharos (90-95 kilométer/óra körüli) széllökések kíséretében.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megyére a zivatar és a felhőszakadás veszélye miatt is másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Zivatarveszély miatt az ország többi területére, a felhőszakadás veszélye miatt pedig Békés, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Kiemelték továbbá, hogy szombaton a Dunántúl nyugati, északnyugati felén mérséklődik a meleg, keletebbre ugyanakkor továbbra is meghaladja a napi középhőmérséklet a 25, az Alföldön nagy területen a 27 Celsius-fokot.

A hőség miatt szombatra másodfokú figyelmeztetést adtak ki Budapestre, valamint Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére, elsőfokút pedig Baranya, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Heves, Nógrád és Tolna megyére.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az UV-B sugárzás országszerte elérheti a nagyon erős, néhol az extrém szintet.

Az előrejelzés szerint az érkező hidegfront nyomán pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de keleten így is több helyen 35 fok felett alakul a csúcsérték. A hétvégén többfelé várhatók záporok, néhol heves zivatarok is.

A következő napokban viszont ismét melegszik a levegő, hétfőn ismét 39 fokig emelkedhet a hőmérséklet.

Az országos tisztifőorvos jövő hétfő éjfélig hosszabbította meg a hétfő óta tartó, eredetileg csütörtök éjfélig elrendelt legmagasabb, harmadfokú hőségriasztást.