Román ügyészség: választási csalás látszatát akarták kelteni a megégetett szavazólapokkal

A nyomozók legfrissebb munkahipotézise szerint egy tudatosan eltervelt, választási csalás látszatát keltő akció állhat a március végén Jedden talált, részben elégetett magyarországi választási szavazólapok ügyének hátterében – jelentette ki kedden a Transtelexnek a Maros megyei ügyészség szóvivője.



A Jedden talált szavazólapok egyike (fotó: Punctul.ro)

Roxana Crișant a vizsgálatok jelenlegi állásáról kérdezték. Tájékoztatása szerint a vádhatóság most azt feltételezi, hogy a község melletti illegális hulladéklerakatban talált 13 szavazólapot nem az arra jogosult, magyarországi választójoggal rendelkező személyek töltötték ki, tehát érvénytelenek. „Az ismeretlen tettes vagy tettesek vélhetően ellopták a címzettek postaládájából a Magyarországról küldött levélcsomagot” – magyarázta.

A szóvivő elmondta, az elkövetők az ügyészek feltételezése szerint az ellopott levélcsomagokban lévő azonosító nyilatkozatokat megsemmisíthették vagy máshol dobták el. A szavazólapokat kitöltötték, majd meggyújtották, de csak a széleiket égették meg, és egy jól látható helyre tették a Maros megyei község melletti hulladéklerakatban.

„A tettesek meg sem próbálták elrejteni a törmelékek alá vagy egy zsákba a megégetett szavazólapokat. Úgy helyezték el ezeket, hogy könnyen észrevehetők legyenek, majd névtelenül értesítették róluk a sajtót. Nem a rendőrséget, nem az ügyészséget, hanem az újságírókat keresték meg. Mindez arra utal, hogy a választási csalás látszatát keltve fel akarták lármázni a sajtót. Hangsúlyozom, hogy ez munkahipotézis, a nyomozás folytatódik, és új információk kerülhetnek elő” – jelentette ki az ügyészségi szóvivő.

Roxana Crișan elmondta, hogy a tettes vagy a tettesek azonosítása nem lesz könnyű feladat. A hulladéklerakat környékén nincsenek térfigyelő kamerák, a megégetett, poros, koszos szavazólapokról nem lehet ujjlenyomatot venni. A lapokat mindenesetre elküldték a bukaresti Kriminalisztikai Intézetbe DNS-vizsgálatra.

A szóvivő emlékeztetett arra, hogy az ügyészség hivatalból indított vizsgálatot ebben az ügyben márciusban, a sajtóban megjelentek alapján. A nyomozás során felvették a kapcsolatot Magyarország csíkszeredai konzulátusával, és együttműködtek a magyarországi ügyészséggel is. Átvizsgálták a helyszínt, tanúkat hallgattak ki, és továbbra is a szavazás titkosságának megsértése és a választójog gyakorlásának akadályoztatása gyanújával vizsgálódnak. Ám, ha a legújabb munkahipotézisük beigazolódik, akkor változik a bűncselekmény büntetőjogi besorolása is. „A szavazólapok eltulajdonítása is bűncselekmény” – jegyezte meg.

Mint ismert, az országgyűlési választás előtt néhány nappal egy névtelen bejelentés alapján több, részben elégetett szavazólapot talált egy Jedd melletti illegális hulladéklerakatban a Punctul.ro helyi hírportál újságírója. A helyszínen készült felvételek alapján a szavazólapok kitöltőinek egy része a balliberális pártszövetséget, illetve a Mi Hazánk országos listáját támogatta.