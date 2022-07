Anyaország :: 2022. július 13. 07:31 ::

MHSZ-BKIK: az új kata-törvény miatt 150 ezer kreatívipari vállalkozó marad megfelelő adózási forma nélkül

Az új kata-törvény miatt 150 ezer kreatívipari vállalkozó marad szeptember 1-től az iparági sajátosságoknak megfelelő adózási forma nélkül - hangsúlyozza a Music Hungary Szövetség (MHSZ) és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) az MTI-hez eljuttatott közös közleményében.

Az MHSZ és a BKIK egyeztetést tartott az új kata- (kisadózó vállalkozások tételes adója) törvényről, amelyet a kormány hétfőn nyújtott be az Országgyűlésnek, és kedden már el is fogadták. Az egyeztetést a magyarországi zeneipart és a hozzá kapcsolódó és támogató tevekénységeket végző művészeket és vállalkozásokat tömörítő Music Hungary Szövetség kezdeményezte, miután megismerte a BKIK részletes szakmai javaslatát, és saját kidolgozott javaslatát is eljuttatta az érdekeltekhez.

Az egyeztetésen egyetértettek abban, hogy a kreatív iparnak szüksége van arra, hogy különálló adózási formában, a kreatív iparágak munkavégzési sajátosságaira alapuló egyszerű adózási lehetőség álljon rendelkezésre, amely adminisztratív terhektől és költségektől mentes.

A szervezetek közleményükben rámutatnak: a meglévő adózási formák nem felelnek meg az alkotóknak és a kreatív iparban dolgozóknak, hiszen ők projektalapon végzik a munkájukat, amely nem felel meg sem a munkaviszonyban, sem a vállalati keretben végezhető tevékenységeknek. Egy-egy megbízás (filmprodukció, turné, előadás, publikáció) időtartama hetekben, hónapokban mérhető, így munkaviszony nem létesül, az elérhető jövedelem azonban alacsonyabb annál, amire cégstruktúrát lenne érdemes felépíteni - fejtik ki.

A közleményben megállapítják, hogy az új kata-törvény ismét visszaburjánzó, felesleges adminisztrációt generál úgy az egyén, mint az állam oldalán, és attól kell tartani, hogy újra növekedni fog az adóelkerülés.

A felek hangsúlyozták: olyan megoldásban érdekeltek, amely a magyar kreatív ipar teljességének megoldást jelent, ezért megkezdték az egyeztetéseket társterületek reprezentatív szervezeteivel és képviselőivel, hiszen ez a probléma érinti a magyarországi filmipart, az irodalmi életet, a képzőművészeket, iparművészeket, a divat és design világában dolgozókat is, valamint akadémiai és tudományos dolgozókat. Így összességében legalább 150 ezer továbbra is legális, de a megemelkedett terheket kigazdálkodni képes adózó maradhatna egy számukra is élhető, legális adózási és társadalombiztosítotti keretrendszeren belül - olvasható az MHSZ és a BKIK közleményében.