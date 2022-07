Anyaország :: 2022. július 15. 08:11 ::

Orbán: nem fér bele a rezsicsökkentés és a kata változatlanul hagyása

Az elviselhető rezsiárakért és a munkahelyekért is harcolni kell a következő időszakban, és az uniós szankciós politikával nem lábon, hanem tüdőn lőttük magunkat – többek között ezeket mondta péntek reggeli közrádiós interjúban Orbán Viktor kormányfő.



Két nagy csata lesz

Két nagy csata lesz, az elviselhető rezsiárakért folytatott küzdelem, lesz itt harc a munkahelyekért is.

Akinek van munkája, állása, az becsülje meg, és tegyem meg mindent azért, hogy maradjon is meg - üzente. Jelezte, hogy az EU hamarosan recesszióba fog süllyedni, nehéz idők jönnek.

Bejelentette azt is, hogy elrendelte egy új operatív törzs felállítását is, ezt Gulyás Gergely vezeti majd, neki kell elrendelni az energia-vészhelyzeti döntéseket.

Felsorolta azt a hét intézkedést, amelyet szerdán már bejelentettek a veszélyhelyzet lépések között, többek között a rezsicsökkentés részleges feladását.

Nem fér bele a rezsicsökkentés folytatása

Orbán Viktor elmondása szerint „azt kellett döntenünk, hogy próbáljuk megmenteni a rezsicsökkentést” és rögzítette, hogy „aki az átlag felett fogyaszt, annak piaci árat kell fizetni, vagy, ha tudja, próbáljon meg visszafogni a fogyasztását.”

Arra kérte az embereket, hogy lássák be, hogy az átlagos fogyasztáson felül (itt csak a havi 210 KWh-s és a 144 köbméteres volument említette) „kénytelenek vagyunk a valós árat kivetni”, és ha nem így lenne, kénytelen lenne a rezsicsökkentést teljesen feladni a kormány.

Arra a kérdésre, hogy ezt a változást megértik-e az emberek, úgy reagált, „van, aki majd megérti, és van, aki nem”, de erre azt üzente, hogy inkább az a kérdés, hogy „van, ami belefér, és van, ami nem”. Hozzátette: a háború előtt belefért, hogy mindenkinek rezsicsökkentett árat adjunk, de most már nem fér be, de a tényeken nem változtat az, ha nem látják be.

Az energiaárak elszabadulása kapcsán bírálta az uniós szankciós politikát, és szorgalmazta, hogy „le kell ülni az oroszokkal, tárgyalni kell”.

A kata-rendszer folytatása sem fér bele

A kata-rendszer minapi jelentős átalakítása kapcsán megjegyezte: „jó döntésnek tartom, és szükségesnek is”. Megjegyezte, hogy a 450 ezerből 300 ezer egy cégnek számláz, „valójában színlelt számlázásról van szó, de még ez is belefért volna, de most háborús gazdasági logika van”.

Hangsúlyozta: nem a költségvetés miatt nem fér bele, hanem a nyugdíjrendszer miatt nem fér bele ez.

Ezután példaként elmondta, hogy egy ápolónő átlagosan 86 ezer forinttal járul hozzá a nyugdíj- és egészségügyi rendszerbeli kiadásokhoz, míg egy katás csak 33 ezerrel. Kijelentette: az nem fér bele, hogy nem járul hozzá, ki fog lyukadni a nyugdíjrendszer. Ha lecsökken a befizetés, a nyugdíjrendszer bajba kerül.

Hozzátette: elbír az ország 50-150 ezer katást, de nem bír el 450 ezer katást. Leszögezte:

A kata-kiskapukat bezártuk és nem is nyitjuk újra.

Jelezte, hogy a katából kiszorulók több adózási lehetőség közül választhatnak: „átalányadó, kiva, ekho, lehet válni egyéni vállalkozóvá és vissza lehet menni munkavállalóvá is”.

Leszögezte: „ezek a változások szeptember elsején hatályba lépnek, szeptember 25-ig tudnak nyilatkozni az érintettek arról, hogy melyik adónemet választják”.

Katasztrofális a helyzet



A műsor végén geopolitikai keretekről volt szó, hogy az oroszok elleni olajembargóval miért jár jól például Kína, és az uniós szankciós rendszer miért okoz komoly fájdalmakat Európának. A miniszterelnök egy ponton úgy fogalmazott: ami történik, az Európának katasztrófa. Hangsúlyozta, azon dolgoznak, hogy ezeknek a negatív hatásait minél inkább tompítsák idehaza.

Megnövelt honvédelmi és határvédelmi kiadások



A műsorban szó esett az orosz-ukrán háború keleti határokon való biztonsági kockázatairól, illetve arról, hogy jelentősen növelni kell a honvédelmi és határvédelmi kiadásokat. Előbbit azzal párhuzamosan, hogy a NATO is megerősíti a keleti front védelmét.

A honvédelmi források megnöveléséről szóló rendeletet a következő napokban fogja aláírni, de ezt megelőzően akár már ma délután aláírja a déli határ védelmét megerősítő új határvadász egységekről szóló rendeletet. Itt első körben 2000 új határvadászt toboroztak, a Készenléti Rendőrség kereteiben működnek majd, alacsonyabb kiképzést kapnak, mint a rendőrök, 3 éves szerződéssel alkalmazzák őket, és 2 éven belül a létszámukat fel kell emelni 4 ezerre.

Elárulta, hogy a határvadászok fizetését úgy állították be, hogy az felfelé tolja a rendőri és katonai fizetéseket is.

(Portfolió)