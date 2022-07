Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. július 20. 10:41 ::

"Fizess félmilliót, vagy megölünk!" - Megvadult ló miatt akarta meglincselni és lefejezni a vétlen sofőrt a cigány horda Szekszárdon

Imre és felesége békésen autóztak egy szekszárdi utcán, amikor egy ló rohant neki a kocsijuknak. Ezután a patás gazdái még őket akarták meglincselni, a férfi és két polgárőr védte meg a rémült asszonyt a támadástól, írja a Bors.

Az egyik házból a ló egyenesen nekirohant a kocsijuknak, teljesen összezúzva az autó oldalát. Az állat gazdái azonban bocsánatkérés helyett a saját kultúrájuk szerint jártak el: kirohantak a házból, és rögvest támadásba lendültek, kis híján agyonverték a döbbent párt.

Nem lehetett elkerülni az ütközést



Imre és felesége aznap csak egy átlagos vásárlásra mentek: lakásfelújítás miatt az egyik áruházba indultak. Imre egy elkerülő utat választott, ahogy máskor is tette ezt.

– Egy útjavítás miatt lassítottam, mert szembeforgalom volt, negyvennel, ha haladtam. Egy másodperc alatt történt az egész: már csak azt láttuk, hogy egy lófej nekicsapódik a szélvédőnek, majd rögtön egy házból kirohannak, és ordítják:

megölünk, ez a ló félmillióba került, fizessétek ki!

Az állat egyenesen a kocsi oldalának rohant neki, így Imrének esélye sem volt arra, hogy meglássa az állatot.

Polgárőrök és a férj mentette az asszonyt

– Miközben ők cirkuszoltak, kiszálltam a kocsiból, de mondtam a feleségemnek, hogy zárja be az autót. Az első dolgom volt, hogy megnézzem a lovat, ők ugyanis cirkuszoltak, nem néztek rá, pedig egy másik ló is szaladgált ott, amelyet nem tudtak befogni, a forgalmat le kellett állítani – emlékezett vissza Imre. A történet ekkor kezdett eldurvulni: az egyre nagyobb tömegben kisereglő család életveszélyes fenyegetőzésbe kezdett.

– Már a fejünk levágásával fenyegettek és azzal, hogy hozzák a machetét, szegény feleségem bent sikoltott és sírt a kocsiban – elevenítette fel a részleteket a férfi. A bezárt ajtót feltörték a feleségem oldalán. Nem gondolkoztam, ellökdöstem onnan őket, és próbáltam kimenekíteni a feleségem. A legfontosabb az volt, hogy őt ne verjék agyon – szögezte le. Miközben kiszedte feleségét az autóból, Imrét folyamatosan támadták, kétszer hátba rúgták. A férfi azt mondta: már az olaszliszkai eset jutott az eszébe.

Polgárőrök mentették ki őket a kormányerőforrások karmai közül

Lehetséges, hogy az eset valóságos tragédiába fulladt volna, azonban két polgárőr közbeavatkozott.

– A kocsimat viszont még ezek után is rugdosták, ordibáltak, hogy megtalálnak és megölnek, viszont szerencsére a rendőrök is hamar kiérkeztek. A két polgárőrnek örökké hálás leszek, ameddig élek. Az ő szolgálatkészségüknek és elhivatottságuknak is köszönhető, hogy nem történt nagyobb baj – fogalmazott a férj, aki hozzátette: az autóban körülbelül félmillió forintos kár keletkezett. – A biztosítóval egyeztetés folyik. Ha sikerül, megjavítjuk, és próbáljuk elfelejteni ezt a rémálmot.

A rendőrség a cikk szerint csak szabálysértési eljárást kezdeményezett, közleményükben ők is elmondták: a nyitott ajtón keresztül, emberi felügyelet nélkül rohant ki a ló féktávolságon belülre.