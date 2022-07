Jakab ugyanis a Magyar Nemzet mai összeállítása alapján annyira a nép pártján áll, hogy az eredetileg a Jobbikhoz köthető Zöld Válasz Facebook-oldalt kisajátítva A nép pártján elnevezéssel aktiválta újra. A Zöld Válasz Egyesület jelenlegi képviselője Nunkovics Tibor, a Jobbik pártigazgatója, de korábban Jakab bizalmasa, Molnár Enikő is tagja volt a szervezetnek, feltehetően az ő segítségével sikerült a közösségi oldalnak új arculatot adni.

Erre lehetett válasz a fideszes lap szerint a Jobbik frakciójának új döntése, ám Jakab szemlátomást nem foglalkozik párttársai felhívásával.

Potocskáné Kőrösi Anita azzal a kijelentéssel, miszerint Jakabnak joga van elhagyni a Jobbikot, üzenhetett a volt elnöknek, akinek megbuktatásában főszerepet vállalt, amikor az elnökség tagjaként többedmagával fellázadt Jakab és Molnár Enikő ellen.

Azóta egyre több jel utal arra, hogy Potocskáné akciója vezetett végül Gyöngyösi Márton pártelnökségéhez, ezzel együtt Jakab Péter bukásához.

A Magyar Hírlap jobbikos forrásokra hivatkozva korábban például arról írt, „Gyöngyösi Márton machiavellista személyiség, aki most békét hirdet az olajfák alatt, miközben a Jakab-ellenes puccsnak leginkább ő volt a szellemi vezetője. A Jobbikban azok az emberek, akik tanácsokat adnak Jakab Péternek, tudják ezt, ezért legalább annyira negatívak és bizalmatlanok Gyöngyösivel szemben, amennyire a jelenlegi elnök is velük szemben” (ezt a 2018-as események csak megerősítik), így többen azt jósolták, Jakab kilép majd a frakcióból, és új pártot alapít.

Tegnap pedig egy Molnár, azaz Mamuszos Enikőhöz, Jakab korábbi kabinetfőnökéhez és szeretőjéhez kötött levélből kerültek nyilvánosságra. portálunknak a birtokába került a teljes írás, így megosztjuk olvasóinkkal, hogy a jelek szerint miként fúrják egymást a minden értékét vesztve haldokló pártban, és miként járnak a mandátumok kézről kézre, mint egy cafka. Ki kell fizetni az arra „érdemeseknek” valamiből az infláció miatti többletköltségeket és a rezsit, az igaz. És 2026-nál tovább talán már Ferinek sem kell ez a szánalmas banda. Talán még neki is Unicumot kell innia hozzájuk.

Alább a teljes levél, a helyesírási hibákat meghagyva:

A valóság és minden ami a színfalak mögött történik.

A választások után mindenkin a csalódottság lett urrá, és olyan emberekbe is belemartunk, akikbe nem kellett volna. Mégis fontos, hogy lássátok, mi zajlik valójában a pártban és annak képviselőcsoportjában.

Több képviselő elveszítette azt az egzisztenciális hálót, amit országgyűlési képviselőként a ti munkátoknak köszönhetően megadathatott nekik.

Magukból kikelve, mindenféle eszközzel igyekezték visszaszerezni a parlamenti széküket.

Elsőnek Szilágyi György kérte vissza Balassa Pétertől a mandátumát. Miután nem járt sikerrel egyenesen Jakab Péterre igyekezett nyomást gyakorolni, hogy biztosítva legyen a helye. Ez is elbukott.

Majd Potocskáné Kőrösi Anita, tájékoztatta arról Jakab Pétert, hogy Bencze János alkalmatlan parlamenti képviselőnek ezért megbeszéli vele, hogy adja át neki a mandátumát. Péter elmondta neki, hogy ő ilyet nem támogat mert a vége az lesz, hogy a mandátumok folyamatosan cserélődni fognak.

Majd május 26-án 10 órakor Budapesten a Madal Caféban Potocskáné már Gyöngyösi Mártonnak azt vázolta, hogy szeptemberben belül Brenner Koloman helyére mert őt addig úgy is vissza kell hívnia az elnökségnek az ELTÉ-n gyűrűző zaklatási botránya miatt.

Az egyéni érdekek és a keserűség pedig a tetőfokára hágott.

Többen pedig elkezdtek hibást keresni Jakab Péter személyében. Vigye el ő a balhét. Ezért folyamatos nyomásgyakorlással lemondatták az elnöki tisztségéről. Addig szivárogtattak és játszottak össze a fideszes médiával egyesek a párt vezetésében, míg lemondásra nem kényszerítették.

Hamarosan a Jobbik elnöksége tisztújítást írt ki, hogy a párt ne maradjon sokáig elnök nélkül. Tudjuk a kimenetelét, Gyöngyösi Márton lett a Jobbik elnöke. Aki többször ki is fejtette, hogy ő a problémára a megoldás, mert ő bizony itt konszenzust fog teremteni a felek között.

Ez olyan jól sikerült, hogy Jakab Pétert, második közös találkozásuk után felszólította, hogy mondjon le a frakcióvezetői posztjáról. Gyöngyösi Márton azzal indokolta mindezt, hogy nyár van a fű se nő ilyenkor, pihenjen. Majd két év múlva számít rá a kampányban, addig "stratégiai csendet" kér tőle.

Jakab Péter tájékoztatta Gyöngyösi Mártont, hogy nem hajlandó lemondani, és csendben maradni, hiszen a Fidesz az egyik legnagyobb válságba sodorta bele az országot (mára már emberek tüntetnek az utcákon a kormány megszorító intézkedései miatt) ilyenkor csendben maradni hazaárulásnak számítana. Ő csak dolgozni szeretne frakcióvezetőként.

Jakab Péter leváltására több próbálkozás is történt a héten Lukács László György kezdeményezésére. Ami azért is érdekes mert tisztújítás környékén, Lukács László kapott egy kapaszkodót, egyenesen Varga Damm Andreától, hogyan is szedhető le Jakab Péter a párt és a frakció éléről.

Itt olvashatod:

Laci! Nem baj, ha nem hallgatsz rám, de akkor is leírom. Ha nem állsz amellé, hogy Molnár Enikő hatalma csökkenjen, mert aggódsz, hogy nem lennél az Ep-lista elején, nem reális, mert Jakab Péter Molnár Enikő párossal a jobbik nem jut ki az EP-be. Ha Molnár Enikő háttérbe kerül, Peti sem meri folytatni tovább, és még a frakció vezetésről is le lehet váltani a fele frakció szavazásával,amely után te lehetsz a frakcióvezető. Gondolkodj egy kicsit! Ügyes vagy te, nem véletlen vagy ott, ahol vagy. Ezzel együtt a pártot is meg tudnátok menteni hosszú távra. Mellesleg kivennétek a Fidesz kezéből a legnagyobb kommunikációs fegyvert, ami a Jakab Molnár páros. Üdvözlettel: Andrea

Lukács László pedig elkezdte maga mellé állítani a frakció tagokat, hogy Jakab Pétert leváltva ő legyen a frakció vezetője, ha kell akkor már a frakció működési szabályzatát is figyelmen kívül hagyva.

Hamar maga mellé állította: Brenner Kolomant, Z. Kárpát Dánielt, Bencze Jánost, Balassa Pétert, Sas Zoltánt, Varga Ferencet és a két hölgyet Végh Noémit és Szabó Hajnalkát, akinek a mandátumát majd át kell adnia két elnökségi tagnak. Az egyiket hamarosan Ander Balázsnak, cserébe azért, hogy visszalépett Gyöngyösi javára a tisztújításon.

Kinek kedvez ez a forgatókönyv?

Csak a Fidesznek. Ezután Jakab Péter csak frakcióvezetői engedéllyel szólalhatna fel a Parlamentben. Ami a történetek után nehezen elképzelhető.

Hogy a Jobbik kivégzi-e Jakabot, kiszolgálva ezzel a Fidesz érdekeit? Hamarosan kiderül.