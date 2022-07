Anyaország :: 2022. július 20. 09:52 ::

A Jobbik megtiltotta Jakabnak, hogy saját arculattal kampányoljon

A Jobbik parlamenti frakciója megelégelte, hogy a volt elnök-frakcióvezető sajátra cserélte a pártlogót, írja az Index.

A Jobbik május 7-i tisztújításáig úgy tűnt, hogy Jakab Péter őrzi támogatottságát az ellenzéki párton belül: 71,4 százalékkal választották újra elnöknek. Egy hónappal később, június 8-án azonban lemondott posztjáról, mivel konfliktusba került a saját elnökségével. Az újabb tisztújításon, július 2-án Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő kapta meg a pártvezetéshez szükséges bizalmat a kongresszusi delegáltak többségétől. Alig két héttel ezután a Jobbik parlamenti képviselőcsoportja leváltotta Jakab Pétert a frakció éléről.

„A Jobbik ma leváltott a parlamenti frakció éléről, teljesítve a Fidesz vágyát. Ti azonban ne aggódjatok. Az igazság kimondásához, a kormányellenes küzdelemhez nincs szükségem titulusokra. Csak Rátok! Hogy a Jobbik merre tart, nem tudom. Egy biztos: én maradok a nép pártján!” – fogalmazott Jakab a július 15-i Facebook-bejegyzésében.

Egyelőre az is kérdéses, hogy a Jobbik exelnöke, lecserélt frakcióvezetője merre tart, és mit is jelent az pontosan, hogy „a nép pártján” marad. Ezen a néven új Facebook-oldalt indított, illetve már hetek óta nem használja a Jobbik logóját, helyette sajáttal kampányol (az elnöki posztról való lemondásáig a párt logójával együtt használta), saját arculatot épít.

Miután találgatások indultak a sajtóban arról, hogy Jakab Péter kiléphet a Jobbikból, és új pártot alapíthat, az Index a Jobbik sajtóosztályán keresztül próbálta elérni, és megkérdezni, van-e alapjuk az értesüléseknek, spekulációknak, illetve ha nincs, akkor mi a célja a saját arculat használatával és az új Facebook-oldal létrehozásával.

Ha lesz bejelentenivaló, bejelentjük – kapták a tömör választ.

Hasonló kérdésekkel Gyöngyösi Mártont, a Jobbik elnökét is megkeresték:

Van-e alapja azoknak a találgatásoknak, spekulációknak, hogy Jakab Péter egy új párt/mozgalom létrehozását tervezi/készíti elő?

Ha nincs, akkor a párt vezetésének van-e tudomása arról, hogy Jakab Péternek mi a célja az új arculati elemek létrehozásával?

A Nép Pártján kezdeményezés hogyan illeszkedik a Jobbik politizálásába? Jobbikos politikusok is támogatói ennek az új „platformnak”, vagy csak egy személyes arculati elemről van szó?

Ezekre a kérdésekre – szintén a Jobbik sajtóosztályán keresztül – már bővebb és egyértelműbb választ kaptak:

A Jobbik parlamenti frakciója a tegnapi nap folyamán (jőlius 18-án – szerk.) határozatot hozott a párt frakciótagjainak, képviselőinek arculathasználatáról. A döntés értelmében a jövőben képviselőink csak a párt arculati elemeivel, logójával ellátott anyagokkal dolgozhatnak, amelyben nincs is semmi meglepő, hiszen egy közösség vagyunk, közös célokkal.

Bár a határozat a Jobbik minden parlamenti képviselőjére vonatkozik, jelenleg csak Jakab Pétert érinti, mivel ő használ saját arculatot. Vagyis a Jobbik frakciójának állásfoglalása egy elég határozott visszajelzés arról, hogy mit is vár el a Jobbik képviselőcsoportja a volt frakcióvezetőjétől, és mit nem enged, mit tilt meg neki. Ugyanakkor a határozat katalizátora is lehet annak, hogy ha Jakab Péternek valóban pártalapítási szándéka van, akkor felgyorsítsa a korábbi elnök-frakcióvezető elszakadását a Jobbiktól. Annak mindenesetre egyelőre nincs jele, hogy a Jobbik parlamenti frakciójának határozata befolyásolta volna Jakab Péter jelenlétét a Facebookon. A közösségi oldalán továbbra is csak saját logóját használja, és a több mint 9 ezer követővel rendelkező A Nép Pártján oldal is folyamatosan frissül.

Gyöngyösi konfliktust akart temetni, de a Jobbikot fogja

Az Indexnek adott interjújában Gyöngyösi Márton, a Jobbik új elnöke arról számolt be: a július 2-i tisztújítás után beszélt az akkor még frakcióvezető Jakab Péterrel, és elmondta neki, hogy konszolidációra számít, azt szeretné, ha mindenki dolgozna a maga helyén, és az összes konfliktust, amely korábban jellemezte a pártot, el tudnák temetni.

A kérdésre, hogy Jakab Péter marad-e a frakcióvezető, Gyöngyösi akkor azt válaszolta:

Jakab Péter a frakciónk vezetője, én a kongresszuson mindenkinek békejobbot nyújtottam, és azt kértem, hogy simítsuk el a konfliktusokat, ne egymással, hanem a szavazóinkkal foglalkozzunk. Ebben a munkában számítok a képviselőinkre, a frakcióvezetőre, az elnökségi tagokra és minden párttagra.

Hogy a konszolidáció mégsem jött össze, az nem Gyöngyösi Mártonon múlt, a lapnak a párt belső viszonyait ismerő forrásai arról beszéltek: az újonnan megválasztott pártelnök valóban békejobbot nyújtott, de Jakab Péter „a saját sértettségébe zárkózott”, és ez vezetett ahhoz, hogy visszahívják a frakcióvezetői posztról.

Az Indexnek többen is arról beszéltek, hogy Jakab Péter „A Nép Pártján” kezdeményezését egy előkészítő fázisnak tartják a volt elnök kilépéséhez és egy új párt/mozgalom létrehozásához. Van olyan vélemény is, hogy Jakab Péternek vannak kétségei a kilépéssel kapcsolatban és elkötelezett a Jobbik irányába, de az egykori elnöki kabinetvezetője, Molnár Enikő, aki jelenleg is szoros pozíciót tölt be mellette – többek között kezeli a közösségi oldalait –, a kilépés felé tereli a korábbi pártvezetőt. A Jobbikban többen azt is problémásnak tartják, hogy Jakab Péter „elszigetelődött”: minden kommunikáció közte és a vezetés, illetve a frakció között leginkább Molnár Enikőn keresztül valósulhat meg.

Nehéz megmondani, hogy egy pártszakadás esetén kik követnék Jakab Pétert egy új pártba. Akikkel az Index erről beszélt, azok arra hívták fel a figyelmet, hogy a Jobbik még mindig jelentős pénzügyi forrásokkal rendelkezik, amelyek már nem állnának Jakab Péter és a pártot elhagyók rendelkezésére, márpedig egy új pártot nem lehet egy új Facebook-oldalra építeni.

Jakab Péter legstabilabb szövetségesének a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei politikusa, Kocsord korábbi polgármestere számít. Indult a tisztújításon a pártelnöki székért, Jakab Péter egyértelműen mellette kampányolt, Földi István azonban alulmaradt Gyöngyösi Mártonnal szemben. Jobbikos források szerint ez a kudarc a „jakabisták” számára figyelmeztetés lehetett, mégpedig, hogy Jakab Péter népszerűsége mégsem olyan meghatározó a párton belül, mint azt eddig hitték.

