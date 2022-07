Anyaország :: 2022. július 25. 15:08 ::

Csatasorba állította cigányát a Jobbik és a Momentum, hogy a "Főnök" ne építhessen ki nyilas rendszert

Viccnek hangzik, mégsem az, íme a két közlemény:



I. Lőcsei Lajos: Sztojka Attilának büszke cigány emberként is kötelessége lenne felemelnie hangját Orbán ellen

Lőcsei Lajos, a Momentum cigány származású parlamenti képviselője, a Facebookon reagált Orbán Viktor tusványosi beszédére és szólította fel a romaügyi kormánybiztost a "tiszta és kevert faj" kijelentés miatt.

A Momentum politikusa kiemelte, hogy amióta az eszét tudja, mindig bizonygatnia kellett, hogy ő is teljesértékű magyar, és ez nincs rendben: "Magyar földön születtem. Szüleim, nagyszüleim és azoknak felmenői is magyar földön születtek. Amióta az eszemet tudom bizonygatnom kell azt, hogy vagyok én is annyira magyar, mint amennyire magyarnak gondolja magát a "Főnök"!"

Szerinte egy nemzet attól lesz gazdag és értékes, ha kultúrájában is sokszínű, ha az emberi értékeket tartja a legfontosabbnak és ha a miniszterelnök a cigányok-magyar gyerekeket nem gondolja a nemzet részének, akkor a képviselő gyerekei sem a nemzet része.

"Értem én, hogy Orbán úrban egyre nagyobb a megfelelési kényszer a mihazánkos politikusok iránt, de ne akarjon egy újabb nyilas rendszer kiépítését segíteni." - mondat Lőcsei és hozzátette, hogy már így is eléggé el vagyunk sziegetelődve Európán belül, nincs szükség az árkok további mélyítésére.

Sztojka Attilát is megszólította Lőcsei, aki szerint a fideszes kormánybiztosnak az lenne a kötelessége, hogy felszólaljon a cigányság érdekében. Lőcsei büszke cigány embereként is kötelessége lenne Sztojkának Orbán ellen felszólalni.

II. Jobbik: Orbán Viktor megosztja a nemzetet

A nemzet megosztásával vádolta a miniszterelnököt hétfői online sajtótájékoztatóján Varga Ferenc, a Jobbik országgyűlési képviselője.

Orbán Viktor megosztja a nemzeti egységet, megosztja az embereket, erre építi a hatalmát; gyűlöletet gerjeszt, magyar embert magyar ember ellen uszít azért, hogy az uralkodását bebetonozza - jelentette ki az ellenzéki politikus. Azt hangsúlyozta, a kormányfő hétvégi, a "kevert fajú népekről" mondott szavai azt a rendkívül sötét korszakot idézik fel, "amikor a világban a fasizmus elburjánzott, és a magyar zsidó és cigány közösségekben úrrá lett a félelem".

Hozzátette, egyetlen emberi faj létezik, "nekem minden tisztességes magyar ember egyenlő". Varga Ferenc arról is beszélt online sajtótájékoztatóján, míg a Fidesz jobbágyként tekint a magyarokra, addig pártja olyan emberekként, akiket a kormánynak segítenie kellene, "nem meglopni és kizsigerelni".

(MTI)