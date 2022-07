Anyaország, Holokamu :: 2022. július 27. 18:44 ::

Azt kérdezik Kijevből Orbántól, emlékszik-e a Saul fiára

Orbán Viktor is bekerült abba a közleménybe, amelyet az ukrán Stratégiai Kommunikációs és Információbiztonsági Központ (SPRAVDI) adott ki az orosz propagandával kapcsolatban.

Az ukrán külügy egyik szóvivője már napokkal ezelőtt az orosz propaganda „klasszikus példájának” nyilvánította azt, amit a miniszterelnök mondott Tusványoson hétvégén. Ebben a dokumentumban az ukránok azt szedték össze, hogy az oroszok milyen, szerintük hamis állításokat tettek július 22. és 24. közt.

Eközben tértek ki Orbán Viktor beszédére, amelyről azt írták: minden európai érti, hogy Vlagyimir Putyin milyen „új világrendet” akar létrehozni, kivéve Orbán Viktort, aki nyugati szövetségeseit hibáztatta még az Ukrajna elleni invázió miatt is. Hozzátették, hogy Orbán Viktor a szankciókat is hatástalannak nevezte, amit még Oroszország közelebbi szövetségesei (Belarusz, Nicaragua, Eritrea, Kína, Észak-Korea, Irán) sem tettek meg eddig.

A dokumentumban azt is felidézték, hogy Magyarország „nem tanulta meg a két világháború leckéjét”, és most is „egy olyan diktátor mellett áll, aki harmadik világháborút akar kiprovokálni”. Hozzátették, hogy az Orbán-beszédre nem sokkal azután került sor, hogy Szijjártó Péter Moszkvában járt, és „különleges feltételek” mellett szerzett gázt, és hogy az Oroszországgal ápolt jó gazdasági kapcsolatoknak köze lehet ehhez a beszédhez.

Mindenki emlékezhet rá, hogy Hitler gázkamráiban ingyen volt a gáz. Egyébiránt pedig Magyarországon forgatták le a Saul fia című filmet, napjaink egyik legjobb alkotását is a háborús bűnökről. Úgy tűnik, hogy Orbán erről már elfeledkezett, de Putyin majd emlékeztetheti rá – írták az ukrán (vagy inkább zsidó) kormányszerv közleményében.



Nem, nem feledkezett el róla...

(Index nyomán)