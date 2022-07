Anyaország, Koronavírus :: 2022. július 29. 13:13 ::

A nagy összeomlás kapujában - interjú Szakács Árpáddal, a Magyar Sziget szombati előadójával

A napokban zajlik a 19. Magyar Sziget, holnap pedig már a zárónaphoz érkezünk. A szombati napon az előadók között látjuk Szakács Árpád nevét is, aki korábban is nagyon sokat foglalkozott már a Covid körüli ellentmondásokkal. Sokak szemét nyitotta fel, de vajon csak e köré fog épülni holnapi előadása is? Erről kérdeztük!

- Mi a véleménye a Magyar Szigetről, milyen szerepet tölt be?

- Ez a rendezvény a magyar szabadság szigete, ahol olyan témákat vitatnak meg, amelyeket a jobb- és baloldalinak nevezett, de ugyanazokat a globális célokat szolgáló fősodratú média és politikai elit megpróbál szőnyeg alá söpörni vagy elhallgatni. Olyan kérdésekről van szó, amelyek konkrétan az életünkhöz és a szabadságunkhoz kötődnek. Soha nem volt még ennyire fontos, hogy legyen ilyen rendezvény.

- Anélkül, hogy elárulnánk minden részletet, mi az a váz, amire épülni fog az előadása?

- Az elmúlt évszázadok történései nem véletlenszerű események láncolatait alkotják, számos társadalmi és globális kataklizma mögött különböző erők és érdekek állnak. Így van ez a közelmúlt történéseivel kapcsolatban is, amelyek a kovidizmussal törtek be az életünkbe, és a teljes összeomlás felé visznek. Egy olyan új világrend alakult ki a szemünk láttára, amely az ember számára a legszörnyűbb rabszolgaságot hozza el. Ennek a hátterét próbálom bemutatni olyan információk alapján, amelyeket a fősodratú média és a politika elhallgat.

- Megkerülhetetlen a kérdés: ősszel újra covid?

- Teszt alatt a türelem, áll az Auróra zenekar új albumának címlapján, és ez érvényes a napjainkra. A globális erők leghűségesebb szolgája, a magyar kormány kényszeroltási programja is zátonyra futott. Ez a gyengeségük jele. Ugyanakkor senkinek ne legyen kétsége afelől, hogy az oltási alapú társadalom kiépítésének programját a magyar kormány nem adta fel, emiatt is készül gőzerővel Debrecenben a nemzeti oltóanyaggyárnak nevezett emberkísérleti centrum. Ezzel párhuzamosan egyre többen jönnek rá arra, hogy az oltásokkal kapcsolatban is hazudtak nekik. Akiben van még bármilyen életösztön, utána tud járni annak, hogy milyen szörnyű kísérleti programba kényszerítették bele az embereket. Elismerem: sokaknak nehéz ezzel szembenézni, de nincs más út, mert ha hazugságban tartjuk magunkat, az nem egyszerűen önbecsapás, hanem az emberi életről való lemondás. Belegyezés abba, hogy az általunk megválasztott politikusok gátlástalanul elvehetik a legelemibb szabadságjogainkat, és úgy kezelhetnek, mint a vágóhídra szánt birkákat. Egy régi mondás szerint egy ember nemcsak a tetteivel árthat másoknak, hanem a közömbösségével is, és ebben az esetben is felelősség terheli őt. Eginald Schlattner, a legnagyobb kortárs erdélyi szász író arra hívta fel a figyelmet, hogy nem magunk választjuk meg azt a kort, amelyben élnünk kell, de azt a kort, amelyben élni szeretnénk, nagyon is. Tehát az, hogy mi fog következni, döntő mértékben rajtunk, embereken múlik. Azokban akik cinkosként részt vettek és vesznek az emberek átverésében, megnyomorításában, azt sem árt tudatosítani, hogy a tűzzel játszanak. Ebben az élettérben ők is itt vannak, a kataklizma elől ők sem fognak tudni elmenekülni. Lehet a sötét oldalt szolgálni, de mindenkinek tudnia kell, hogy az ördög legnagyobb jutalma: maga az ördög.

- A covidon kívül mire kell még felkészülni?

- Embert próbáló, nagyon nehéz időszak következik, a gazdasági összeomlás mint egy dominósor, úgy fog végigsöpörni a kontinensen. Akik az egyénieskedést, az elszigetelődést választják, azok menthetetlenül elvesznek. A problémákkal egy emberként kell szembenéznünk, mert akkor tudjuk legyőzni őket, ezért fontos, hogy első körben rendezzük az emberi kapcsolatainkat. Például, aki összeveszett a szomszédjával, béküljön ki, mert hamarosan szükségük lesz egymásra. Mindenkinek egyénenként meg kell találnia a saját környezetében, életterében azt a 10-15 embert, akire támaszkodhat. A globális erők a káosz árnyékában arra készülnek, hogy minden szabadságunkat elvegyék. A totális megfigyeléssel, a digitális pénz bevezetésével a rabszolgák és a rabtartók társadalmának a kiépítése a cél. Volt már hasonló próbálkozás a világtörténelemben, nekünk viszont reményt kell adjon az, hogy ez soha nem sikerült, és ez így lesz most is. Nem veszíthetjük el az abban való a hitünket, hogy ezek meg fognak bukni. Ha ezt a hitünket elveszítjük, egyszerűen nincs értelme az életünknek. Edmund Burke gondolkodóhoz kötik azt a mondást, hogy a gonosz diadalához nem szükséges semmi más, csak annyi, hogy a jó emberek ne tegyenek semmit. Viszont nem kell mindenkinek az első sorba állni, a rendszer a passzív rezisztencia ellenállásával is megdönthető. Erre minden élettérben van lehetőség, de csak ha közösségként tesszük. Próbáljuk meglátni egymásban az embert, és az olyan kliséket, mint jobboldali és baloldali, most hagyjuk figyelmen kívül. Akinek lesz még ereje, ezeket a vitákat majd a vihar után is meg tudja vívni, most az a legfontosabb, hogy mindannyian a lehető legkisebb vesztességgel éljük túl a megpróbáltatásokat.

- Nem késő erre már felkészülni?

- Egyáltalán nem, még a nagy összeomlás előtt vagyunk. De mint említettem, nincs mindenki számára egyaránt elfogadható útmutatás, hiszen nagyon eltérőek az élethelyzetek. A társadalmi összeomlást a legplasztikusabban a Gerilla című könyv írja le. Nem állítom, hogy ugyanez lesz, de hasonló forgatókönyv elképzelhető. Érdemes elolvasni a könyvet, majd feltenni a kérdéseket, ilyen helyzetben ki mit csinálna és arra hogyan lehet felkészülni?

- Általában véve hogyan látja a magyarországi politikai viszonyokat?

- Már jó ideje nem foglalkozom politikai viszonyokkal és a fősodratú médiát sem nézem, olvasom. Ezt tanácsolom másoknak is. Ha érdekel valami, akkor rákeresek.

- A Fidesz végleg hitelét vesztette a rezsiemeléssel, vagy „ügyes” kommunikációval átvészelik?

- A politikai elit jobb- és baloldala szellemileg és erkölcsileg már jóval a kovidizmus előtt megbukott. A kormány pont olyan, mint egy globális végrehajtó multinacionális vállalat, a politikai szólamaik pedig annyira igazak, mint amennyire egészségesek a növényvédő szerekkel és génmanipulált termékekből elállított élelmiszererek. A politikában a hitelességnek ma semmilyen jelentősége nincsen. Mesterségesen felépített módon osztották meg a nemzetet. A politikai holdudvarok fanatikus vallási szektákhoz hasonlóak, akik nem is vágynak másra. Aki ebben a szektás acsarkodásban részt akar venni, annak sok sikert kívánok hozzá. A tavaszi választási eredmények után ezt a gondolatot fogalmaztam meg a jövőről:

A többség pedig, ahogy várható volt, a hazugságra szavazott, arra, ami nemcsak átitatta, hanem alapvetően átformálta az életünket. Viszont soha ne felejtsék el: hazugságra csak hazugságot lehet építeni. Ez következik most. A hazugság olyan, mint az adósság, mindig kamatozik, majd olyanná válik, mint a rák, végül önmagát is fel fogja emészteni. Ennek a kezdete a mai nap.

Lantos János - Kuruc.info