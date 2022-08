Anyaország :: 2022. augusztus 10. 16:31 ::

Ma érkezik az első PzH 2000-es önjáró löveg Magyarországra, jövő héten jöhet még kettő

A honvédelmi miniszter frissen közzétett videójából derült ki, hogy szerdán érkezik meg Magyarországra az első PzH 2000-es típusú, német önjáró löveg. Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta:

Közép-Európa legjelentősebb haderőfejlesztési programját hajtjuk végre.

Magyarország összesen 24 Panzerhaubitze (PzH) 2000-es önjáró tarackot vásárolt a német Krauss-Maffei Wegmann (KMW) vállalattól. A 24. hu úgy tudja, hogy a szerdán érkező első harckocsi után további kettő érkezik a jövő héten, és a tervek szerint 2026-ra érkezhet meg mind a 24 darab.

Emlékezetes, 2018-ban jelentették be, hogy Magyarország új harckocsik és önjáró lövegek beszerzéséről kötött megállapodást a német KMW-vel. A szerződés értelmében 44 új Leopard 2A7+ harckocsival és 24 önjáró löveggel gyarapodik a Magyar Honvédség. Utóbbi, a PzH 2000-es egy 155 milliméteres önjáró tarack, nagyjából 30 kilométeres lőtávolsággal bír, ami akár 55-60 kilométerre is növelhető. A fegyverrendszer kifejezetten nagy tűzgyorsaságú, akár 10 lövést is képes leadni egy percen belül.

Katonai konvoj közlekedik Hegyeshalomtól Tatáig

Szerda este hét és tíz óra között katonai menetoszlop közlekedik a hegyeshalmi határátkelőhely - M1-es autópálya, 67-es számú kihajtó (Tata) - 1-es számú főút - Tata, Klapka György Laktanya útvonalon - hívta fel a figyelmet a Honvédelmi Minisztérium (HM) az MTI-hez eljuttatott közleményében.

Közölték: a Magyar Honvédség kéri a lakosságot, hogy az említett útvonalon a közlekedési szabályok betartásával és kellő óvatossággal közelítsék meg a katonai szállítmányokat, mivel azok mérete és sebessége, valamint a konvoj hossza és haladásának módja eltér a mindennapi közúti közlekedésben megszokottól.

Mivel a zárt menetoszlop járművei közé nem hajthat be civil gépkocsi, a járművek haladását a konvoj elején és végén kísérőautók biztosítják - tették hozzá.

"A Magyar Honvédség a vonatkozó jogszabályokat betartva törekszik arra, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az állampolgárok nyugalmát" - írta a HM.

