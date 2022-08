Anyaország :: 2022. augusztus 15. 17:14 ::

Újabb vezető hagyja ott a Jobbikot - "összesen négy-öt tag maradhat a megyében"

Pár napon belül kilépek a Jobbikból – mondta a Telex kérdésére Salamon Gergő, a párt Hajdú-Bihar megyei elnöke. Azért kérdezték a politikai terveiről, mert korábban a zsidó lapnak azt nyilatkozta: „ha Jakab Péter úgy döntene, hogy új pártot alapít, akkor nemcsak én fogok vele menni, hanem jó eséllyel a kelet-magyarországi tagság jelentős része”. Márpedig a korábbi Jobbik-elnök és volt miniszterelnökjelölt-jelölt Jakab múlt csütörtökön otthagyta a pártot.



Mamuszt húz a moslékjelölt is

Salamon – aki a párt és a moslékellenzék országgyűlési képviselőjelöltje volt az áprilisi választásokon – a debreceni 3. számú egyéni választókerületben hozzátette: vele együtt várhatóan a párt számos hajdú-bihari tagjának a kilépése „valószínűleg szintén meg fog történni” a közeljövőben. Szerinte a folyamat végén csak egy tagszervezet, és összesen négy-öt Jobbik-tag maradhat a megyében.

Arról is beszélt: várhatóan ő is, a pártból kilépő társai is csatlakoznak majd Jakab Péter új formációjához. Személyes döntését Salamon az ellene szóló, valamint a megyei tagok elleni támadásokkal indokolta.

A Jobbik erodálódásában a hajdú-bihari elnök távozása nem az első lépés. A párt eddigi Pest megyei elnöke, Zágrád Nándor szombaton jelentette be, hogy otthagyja a Jobbikot, amit azzal indokolt, hogy számára Jakab Péter kiszorítása volt az utolsó csepp a pohárban.