Orwelli színjáték a köztévében: ők bezzeg pontosan megjósolták az augusztus 20-i időjárást - csak a lényeget kellett kivágni

Érdekes olvasói levelet kaptunk, szerzői állításuk szerint „nevüket – érthető okból – nem vállaló, diplomás meteorológusok”. Videólinkeket szedtek össze a közmédia tévéhíradójának néhány adásáról, állításuk szerint a kormányközeli média „pusztán a politikai kommunikáció egyik eszközeként” kezdte lejáratni a meteorológus szakmát. A híradókat megnézve nehéz ezzel vitatkozni – írta tegnap este a Telex, és ebben igazuk van, a józan ész ellen eddig is folyamatosan bűnöző M1 ismét bebizonyította, hogy silány propagandaadó a milliárdjainkból, semmi több. eddigi legemlékezetesebb húzásuk a sok közül a „legendás interjú” Karácsony Gergellyel.



Szombat délelőtt az M1 híradójában még arról volt szó, hogy az operatív törzs – mint az adásban elhangzik, az OMSZ-szel együttműködve – jó döntést hozott, amikor lefújt néhány programot, mindenekelőtt a szombat délelőtti légi parádét. Ekkor még arról van szó, hogy mérlegelik a helyzetet, mennyiben befolyásolhatja az időjárás az esti tűzijáték megtartását.



Aztán a déli híradóban az M1 meteorológusa az OMSZ előrejelzéssel teljesen összhangban azt jósolja, délután heves zivatarok, felhőszakadások várhatók a fővárosban (8:40-től itt megnézhető). Az esti fél nyolcas híradóban (eddigre az operatív törzs már lefújta a tűzijátékot) szintén az M1 meteorológusa elemzi a helyzetet a késő délutáni radarkép alapján, és utal arra, hogy bár nem jöttek meg a zivatarok, de hamarosan megérkezhet a rossz idő.

A prognózis megnézhető a hirado.hu-n, vagy a fenti lejátszóban 10:40-től, szó szerint ez hangzik el:

„Egy picit most csalóka az időjárás, hiszen sokfelé úgy tűnik, hogy teljesen megnyugszik és megszűnnek a záporok is, illetve eláll az eső. […] A következő órákban már nem csak ez a hidegfront alakítja az időjárásunkat, hanem közbeszól egy hidegörvény is, ami dél felől ér el bennünket. Így a déli területek felől egyre inkább arra lehet számítani, hogy újabb adag csapadék érkezik hozzánk.”

(És ez egy már órákkal a tűzijátékot lefújó döntés utáni híradóban volt, vagyis még sokkal később is valószínűnek tűnt a budapesti esőzés a pontosabb köztévé szerint - a szerk.)

Másnap a kormánymédia nagy erőkkel kezdte szidni az OMSZ-t a sikertelen előrejelzésért. Eközben a szolgálat elmagyarázta, hogy egy valószínűtlen forgatókönyv jött be, de a meteorológus szakmának mindig is része volt a bizonytalanság (akkor még nem tudták, hogy másnap Palkovics miniszter kirúgja az OMSZ vezetését). Az M1 híradója is kivette a részét az OMSZ szapulásából, és arra a következtetésre jutott, hogy a Híradó egyéb forrásokból is dolgozó előrejelzése árnyaltabb volt, sőt a Híradó már napközben is jelezte, hogy nem lesznek este viharok. Ennek alátámasztására bevágták a szombati híradós időjárás fent idézett részletét, de valahogy a szövegből csak ennyi fért be, aztán lekeverték:

...sokfelé úgy tűnik, hogy teljesen megnyugszik és megszűnnek a záporok is, illetve eláll az eső...

A közpénzből fenntartott közmédia tehát kontextusból kiemelt idézettel csavargatja a valóságot, de ez már aligha meglepő 2022-ben. További tanulság, hogy a jó döntést az operatív törzs hozza, de a rosszért más felel – zárja a cikkét a „van másik”.

Mi pedig azon elmélkedünk, hogy mi lehet a kormány elvárása, ahol a meteorológusok nem hozzák a szintet, de az M1 bezzeg stabilan. Nem az az érdekes, hogy mennyire volt jogos a sajátosan időzített és kommunikált váltás, nem a két meteorológus vagy a tűzijáték, hanem az, hogy ezt - és mindent - miért kellett a Fidesz-média felől ilyen színvonalú agyhalott lejáratókampánynak megelőznie. Egyáltalán miért vannak ezen a nevetséges szinten, amelyet képviselve azt is csak égetik, akinek a szekerét tolnák... Ez a történet is minősíti a „keresztény-nemzeti kurzust” és „intelligenciáját”.

Egy csicskával kevesebb dolgozik már a közmédiában, de ott úgyis mindenki az

Egy tegnapi távozója egyébként van az esettől fügetlenül a közmédiának. Az egyik leghíresebb és leghírhedtebb híradós műsorvezetőnek számító Németh Balázs távozásáról a Media1 számolt be , ők még felmondásként értesültek az esetről, és emlékeztettek:

az M1 Híradó műsorvezetője hosszú ideje fontolgatta már a távozását. 2020-ban egy időre el is tűnt a képernyőről belső konfliktusok miatt, ám akkor végül visszatért a képernyőre.

Közös megegyezés, magas szakmai színvonal, hiszen házon belül kitüntették

A bulvármédia állításaival szemben közös megegyezéssel távozik a közmédiától Németh Balázs, az M1 műsorvezetője - tudatta közös közleményben az MTVA Sajtó és Marketing Irodája, valamint a műsorvezető az MTI-vel.

"A mai magyar híradós szakma egyik legismertebb alakja több éves képernyős munka után új kihívásokra vágyott, amelyek elé nem kíván akadályt gördíteni az MTVA" - írták.

Felidézték, hogy Németh Balázs az M1 2015-ös megalakulása óta meghatározó alakja volt a csatornának, a hírszolgáltatásban számos alkalommal bizonyította magas szintű szakmai hozzáértését, amelynek elismeréseként 2021-ben átvehette a közmédia egyik legrangosabb kitüntetését, az Egyesy Géza-díjat.

A közmédia ezúttal is köszöni és elismeri Németh Balázs hírterületen végezett szerkesztői és műsorvezetői munkáját, jövőbeni feladataihoz, az előtte álló kihívásokhoz sok sikert kíván! - tartalmazza a közlemény.