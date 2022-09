Anyaország :: 2022. szeptember 3. 12:47 ::

Egerben borítékolható a csőd, Székesfehérváron riasztó a helyzet, és óriási a bizonytalanság

Eger polgármestere, Mirkóczki Ádám különböző lakossági támogatásokkal segítené a várost az elszabaduló energiaárak miatt, cserébe azonban több városi létesítményt is be kellene záratni.



Válságkezelő javaslatcsomagot állított össze az egri városvezetés, amelynek részeként bezárnák a legtöbbet fogyasztó városi intézmények épületeit – jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Mirkóczki Ádám polgármester és Minczér Gábor alpolgármester.

"Nem tudunk jobb megoldást ennél. A csőd borítékolható. De ha be kell csődölnünk, akkor csődöljünk be a legjobban: vagyis inkább a város csődöljön be, de a lakosokat mentesítsük a csődtől vagy a csődközeli helyzetektől" – közölte a polgármester. A javaslatcsomagon már hetek óta dolgoznak, de az augusztusi rendes közgyűlés után sikerült véglegesíteni, amikor is kidolgozták a főbb javaslati pontokat.

„A lakosság terheit mérsékelni kívánjuk, adót nem emelünk, a kedvezményes buszbérlet marad” – jelentette ki a sajtótájékoztatón Mirkóczki Ádám, aki hangsúlyozta: az egyes pontokról az egri közgyűlés fog majd dönteni.

A Mirkóczki-féle javaslatcsomag értelmében:

2023-ban az egri magánszemélyeknek és egyéni vállalkozóknak elengednék az építési adó megfizetését;

2022. szeptember 1-től december 31-ig minden önkormányzati bérlakás bérlőjét mentesítenék a bérleti díj fizetése alól;

továbbá a fenti időszakban nem kellene bérleti díjat fizetniük az egri önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokban működő vállalkozásoknak sem.

„Ám vannak fájdalmasabb lépések is: ezt az összeget csak úgy tudjuk kitermelni, ha a legnagyobb fogyasztóinkat takaréklángra állítjuk, adott esetben lekapcsoljuk” – közölte a polgármester, de kiemelte: csak az ingatlanokat szeretnék bezárni, amiben működnek, magukat az intézményeket nem.

Arra a forgatókönyvre készültünk, hogy nem lesz központi segítség, kontinentális szintű problémamegoldás. Ahogy nemrég egy tévéműsorban is mondtam, nem hiszem, hogy ez a helyzet lokálisan vagy kormányzati szinten kezelhető. Nem a magyar kormányt hibáztatom a háború kitöréséért és az energiaárak elszabadulásáért, ők persze érdemben többet tudnak tenni, mint mi, de ez valójában egy európai szintű probléma, amit azon a szinten is kell kezelni – részletezte. Újságírói kérdésre, miszerint ez a közvilágításra is vonatkozik-e, azt felelte, ez még nincs eldöntve, de ő személy szerint nem akarja sötétbe borítani a várost.

Fideszes vélemény az emelkedő rezsiről: riasztó, óriási a bizonytalanság

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán beszámolt róla, hogy mennyivel nőhetnek jövőre a helyi intézmények kiadásai a rezsiköltségek megemelkedésével.

A székesfehérvári önkormányzat korábban három pontból álló rezsitámogatási programot dolgozott ki az emberek terheinek enyhítésére. Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere akkor arról tájékoztatott, hogy a segély tűzifa vásárlásához, valamint a gáz- és villanyszámla kifizetéséhez is igényelhető lesz. A program első körben 2023. február 28-ig él. Az esetleges hosszabbításról és annak tartalmáról a 2023. évi költségvetés elfogadásakor tud dönteni a helyi önkormányzat.

A városvezető újabb bejegyzésében már konkrét számokat közölt a várható költségekről a 2022-es és a 2023-as évre vonatkozóan.

„A legfontosabb kérdések egyike ma, hogy mivel, mennyiért és miből fűtjük majd az óvodát, a rendelőt vagy éppen a nyugdíjasotthont" – írta bejegyzése elején Cser-Palkovics András.

A most közölt adatokból kiderül, hogy Székesfehérváron a közvilágítás költségében várható a legkirívóbb emelkedés, amelyért jövőre csaknem 1,4 milliárd forinttal kell többet fizetni a tavalyi kiadásokhoz képest. Kétszázmilliót meghaladó pluszköltséggel kell számolniuk a városi uszoda, a Kossuth Zsuzsanna Szociális Intézmény és a Vörösmarty Színház vezetőinek.

A legtöbb helyen, intézményben 7-9-szeres árnövekedés lehet, a helyi színház villanyszámlája azonban a 23-szorosára emelkedhet.

A városnak a polgármester által közzétett tételek 2,2 milliárd forintnyi pluszkiadást jelentenek, a távhőcégnek viszont még magasabb költségei lesznek. Utóbbinak 2021-ben és 2022-ben 5 milliárd forintos volt a gázszámlája, a 2022–2023-as vonatkozásban júniusban 17 milliárd forint volt a költség, jelenlegi áron pedig több mint 40 milliárd forint az azonos mennyiség ára.

Cser-Palkovics András kiemelte: a céljuk az, hogy az alapvető, törvényben kötelezően előírt közszolgáltatásokat és az önkormányzati munkahelyek nagy többségét biztosítani tudják. Az önkormányzat jelenleg előkészíti intézkedéscsomagját, amelyről várhatóan a szeptemberi közgyűlésen döntenek.

A fenti számok riasztóak, a tendencia és a bizonytalanság pedig különösen aggasztó. Természetesen az önkormányzatiság azonban a cselekvőképességről is szól, ezért hetek óta számolunk, döntéseket készítünk elő. Muszáj ezt megtenni, hiszen az áram és a gáz mennyiségét a téli időszakra most kell tudnunk megmondani. Nincs tehát lehetőség várakozni – írta a polgármester.

Siófokon százmilliókkal szállhat el a költségvetés

Az önkormányzatoknak kötelességük éjszakai közvilágítást biztosítani a települések lakott területein, és nincs ez másképp nálunk sem – kezdi Facebook-bejegyzését dr. Lengyel Róbert, Siófok polgármestere.

Azzal folytatja, 2021-ben a siófoki közvilágításra több mint 180 millió forintot fizettek ki. A 2022-es költségvetésben még a válság előtti tervezés során már az év elején látták, ennyi kevés lesz, ezért az összeget kiegészítették 293 millió forintra, és azt gondolták, elég lesz. Hát nem.

A berobbant energiaválság miatt ott tartanak, hogy az év végére 560 és 640 millió közé várják a tényleges összeget a piaci árak alakulásától függően.

„És ez csak a közvilágításunk, amiben a hivatal és a sok-sok intézményünk villanyszámlája – a gázról már ne is beszéljünk – még benne sincs” – írja a siófoki polgármester.

(Egri Ügyek - Index nyomán)