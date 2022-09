Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. szeptember 10. 08:35 ::

*Nem tudom minek kell még megtörténnie ahhoz, hogy a magyar társadalom normális, gondolkodni is tudó része, felébredjen Csipkerózsika-álmából, és azt mondja, ebből most már elég – írja László Attila MÖM-vezető. Alább a folytatás.

Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében történt emberölési kísérlet kapcsán írom le most az alábbi gondolatomat. Persze az élet számtalan más területéről is meríthetnék példákat, hiszen a jelenlegi Magyarországon is mindent behálóz az a globális pénzügyi világhatalmi démon, amely a legfelsőbb politikai szinttől kezdve lefelé haladva, most már szinte a társadalom minden szegmensét érintve fojtogatja, és tartja félelemben az embereket.

Nálam mint a MÖM vezetőjénél napi szinten jelennek meg a megfélemlítéssel, az erőszakos cselekményekkel, nélkülözéssel kapcsolatos félelmek és segítségkérések.

Ennek következtében alakult ki egy viszonylag erős rálátásom azokra a társadalmunkat feszegető probléma-, de nevezném inkább tragédiahalmazokra, amelynek legfőbb éltető eleme maga az államhatalmi gépezet, amely megtűri, sőt elvárja és kényszeríti a rendszert működtető és ellenőrző szervek tagjait az emberi életek megnyomorítására.

Aki pedig a lelkiismeretében szunnyadó, igazságérzettől vezérelve ebben a bűnszervezetként működő hatalmi gépezetben nem akarja az úgynevezett cinkos fogaskerék szerepet vállalni, azt elüldözik, tönkre teszik, vagy egyszerűen csak odább áll, és kiszáll ebből az ördögi játékból.

Mindennek következtében tartunk ma ott, hogy az egészségügyben, oktatásban, rendvédelemben, igazságszolgáltatásban és még sorolhatnám, már szinte alig találunk olyan vezetőt, aki a hivatástudatától, ne adj Isten, lelkiismeretétől vezérelve az esküjéhez hűen és a szakmaiságát előtérbe helyezve végzi hivatását.

Ennek a jelenkori állapotnak egy sarkalatos pontja a közbiztonság helyzete, amelyet jelenleg két részre lehet bontani.

Egyik része egy statisztikai adathalmaz, amely alapján minden a legnagyobb rendben van. A közbiztonság állapota a mutatók alapján évről évre javul, és lassan már Észak-Borsodban is mindennapos jelenségnek fog számítani, amikor a tisztességes munkában megfáradt roma családok naponta ránéznek az egyedül élő idős szomszéd nénire, és frissen sütött, házi kenyérrel, szilvalekvárral és egy szál finomra füstölt kolbásszal keresik fel az otthonában. De a közúti balesethez kiérkező mentősöknek is igyekszik mindenki nyugodt légkört teremteni, és az idegállapotba került rokont is, békés családi idill közepette igyekeznek megnyugtatni, hogy ne zavarja a munkáját végző közfeladatot ellátó honfitársát.

Sőt az éjszakai szórakozóhelyek környékén és a nagyobb városok főterein is általános jelenségnek számít az egymást békésen ölelgető és önmagukban halkan dudorászó kisebbségi csoportok jelenléte, akik esetleg akkor lobbannak némi haragra, amikor ne adj isten valaki a legújabb kifejlesztésű dizájnerdrogot igyekeznek rájuk sózni. Ilyenkor szép csendben a feltűnést kerülve lefogják az illegális árust, hogy ne tudjon elmenekülni, és azonnal rendőri segítséget hívnak. A rendőrség természetesen két percen belül megérkezik a helyszínre, szakszerűen intézkedik, majd hivatalból megteszi a feljelentést. Előállítja a drogkereskedőt, akinek az ügyészség 24 órán belül elrendeli az előzetes letartóztatását.

A közbiztonsági helyzet másik része viszont nem más mint a hús-vér valóság, amely szöges ellentéte a fentebb megfogalmazott vágyálomnak, és a statisztikai adatokkal ellentétben egy szabályos rémálom képében tárul elénk.

Sajnos jelenleg ott tartunk, hogy a bűnözés már az élet minden területét átszövi, és a kristálycukor, valamint a gázolaj mellett jelenleg a biztonságérzetünk számít a legnagyobb hiánycikknek. Az életünknek egy olyan következmények nélküli területévé vált a közbiztonság fogalma, ahol egy normális magyar átlag embernek egyfajta hatóság elleni erőszakot kell alkalmaznia abban az esetben , ha élni szeretne az állampolgári jogával, és esetlegesen bátorkodik feljelentést tenni. Ilyenkor találja szemben magát a sértett a mára professzionális szintre kifejlődött, specifikus feljelentés lebeszélő, illetve feljelentéstől elrettentő készséggel rendelkező hatósági személyekkel.

A ”hivatalos” bűnügyi statisztika az efféle módszerek függvényében van rendben, de a valóságban a magyar társadalom jelentős részét az etnikai alapon szerveződő, bűnözői csoportok ezrei tartják rettegésben.

Ebben a káosz uralta és faji erőszakra épülő társadalomban, már csak a habot képezi a tortán a külföldről pénzelt és bűnözőket védő nemzetközi "jogvédelem", kiegészülve a saját fajtáját is lehúzó, Száva ügynökkel. Ez a bünpártolásban és felbújtásban élén járó alak, manapság minden a magyarok ellen elkövetett etnikai indíttatású támadást követően ciklonként robban be a helyszínre, majd egyfajta sátánista rasszizmust vizionálva kelt lincshangulatot, és hecceli fel az általa megvezetett cigányságot. Az államhatalmi gépezet persze ebben a belbiztonsági kockázatot is magában hordozó cselekményben is cinkos, és összekacsint, hiszen a rendszer még nem törte és félemlítette meg teljes mértékben az önállóan gondolkodni és cselekedni is képes magyarokat.

Nem félek megkockáztatni azt a kijelentést, hogy jelenleg Magyarországon nincs olyan nap, hogy ne történjen emberi élet kioltására irányuló kísérlet, és a halálos eseteknek is csak egy töredékéről értesül a közvélemény.

Ennek az uralkodó állapotnak egyik egyenes ágú következménye, hogy néhány hete kis híján megismétlődött a 13 évvel ezelőtti tragédia, a Cozma-gyilkosság. Ezúttal Vásárosnaménynál késeltek meg egy biztonsági feladatokat ellátó sportolót. Megdöbbentő módon, a 15 centis késsel támadó bűnözőt 2 nap múlva már ki is engedték a fogdából, aki azóta is szabadlábon van. Sőt a támadóból nagyon gyorsan áldozattá változott át, és a rendőrség már őt védi, nehogy valami borzalmas rasszista támadás érje.

Hát itt tartunk barátaim, és ha nem állunk ki egymásért és önmagunkért akkor ezt a jelenlegi tragikus állapotot is hamarosan visszasírjuk majd.

De most a legfontosabb kihangsúlyozni azt, hogy nincs mire várnunk!

Fel kell végre emelkedni és igenis időnként ki kell lépni a komfortzónából . Amikor oda kell állni akkor nincs helye a kifogásnak!

Erőt mutatunk mert mi összetartunk és összetartozunk!

Vasárnap 14 órakor találkozunk Nyíregyházán a Kossuth téren!

Törjünk ki a rendszer hálójából, hogy megvédjük az életterünket a bűnözőkkel szemben!

Magyarország a magyaroké!