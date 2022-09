Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. szeptember 11. 21:58 ::

Egy máig feltáratlan történet: a cigányok büntetlenül ölhetnek?

Ha azt vesszük, hogy az elmúlt 30 év liberális, bűnözőpártoló "joggyakorlata" milyen nevetséges "ítéleteket" szabott ki a legbrutálisabb cigánybűnözők számára, akkor a címben feltett kérdésre egyértelműen igen a válasz. Azonban ennél most kicsit konkrétabb esetről van szó.

A műsort mindenképpen ajánlott megnézni a történet megismeréséhez.

A történet nem friss, ámde a mai napig erős kérdőjeleket tartalmaz. Foglalkoztak vele több sajtótermékben is, de még a Hír TV Riasztás c. bűnügyi műsor is foglalkozott vele. Egy idős férfi öngyilkosságáról van szó, a fia pedig állítja, édesapját meggyilkolták, ugyanis rengeteg erre utaló jel van. Amely most mégis újdonság, hogy korábban természetszerűleg az sehol nem volt kiemelve - nyilván az áldozat fia ezt elmondta -, hogy a feltételezett elkövető vagy elkövetők cigányok voltak. Többek között ezzel kereste meg portálunkat az igazságért azóta is küzdő férfi.

- Cigánybűnözésre és gyilkosságra szeretném felhívni a figyelmüket. Ma Magyarországon a cigányok büntetlenül ölhetnek és büntetlenül csalhatnak ki ingatlanokat. Igen, bizonyítottan, ők még embert is ölhetnek! Jól csinálják, ismerik a rendszer hiányosságait, a rendőrség romlottságát - ezzel az erős felütéssel kezdte a történetet az áldozat fia.

A történet úgy hangzik, hogy helyi cigányok kiszemelték a 70 éves apja ingatlanát. Egy sablont használtak, amellyel megszerezték az ingatlanát és megölték. Tökéletesen végrehajtották a tervet, amiben a helyi cigányságnak nagy része részt vett. Mutattak az apjának egy csali ingatlant, aminek megvétele jó üzletnek tűnt. Eladatták vele az ingatlanát egy beépített cigány vevővel (itt egy cigány nőről van szó, akit feleségül vett az idős férfi tisztázatlan körülmények között, a fia szerint nem biztos, hogy önszántából), majd megölték az édesapját, öngyilkosságnak álcázva, és a pénzt, a ház árát elvették. A helyi cigányok beköltöztek a házába, és ma is ott élnek. A gyilkosságot és a csalást gyakorlottan hajtották végre.



"Ártatlan Rozika" (képernyőmentés a Riasztás-videóból)

- A rendőrség észjárását, romlottságát kihasználva a mai napig szabadon vannak. A magyar rendőrségnek nem érdeke az ilyen gyilkosságok felderítése, a hiba elismerése és a hibák kivizsgálása. A boncoló orvosok valóban nem vettek volna észre 4-5 jól látható sérülést? Vajon a törvény által előírt felvételeket miért nem készítették el? Vagy törölték? A rendőrség miért nem vizsgálja ki a boncoló orvosok nyílt törvényszegésit, bizonyítékok eltüntetését? Úgy tűnik, ez a módja, hogy gyilkosságokat tussoljanak el? Ma itt tart ez az ország - fakadt ki a férfi.

Nem hisz benne, hogy édesapja valóban öngyilkos lett, szerinte lakásfoglaló cigányok áldozata lett - nem nehéz neki hinni, sajnos...

- Én úgy gondolom, kötelessége minden becsületes magyar embernek, hogy ilyen bűnözők ellen fellépjen, és a rendőrség megdöbbentő semmittevésén, romlottságán változtasson. Az elfogadhatatlan, hogy a magyar rendőrség és ügyészség nem tud vagy nem akar ilyen gyilkosokat, bűnözőket elfogni - összegezte gondolatait.



A meggyilkolt férfi fia küzd az igazságért

További, a nyugalom megzavarására is alkalmas képekkel alátámasztott tények ide kattintva láthatók egy honlapon, amit az áldozat fia készített. A honlap bevezetőjét viszont tanulságosnak tartom idézni:

"Az elhunytat több mint két évvel ezelőtt felakasztva találták. A rendőrség egy darabig vizsgálódott, majd a feljelentést elutasította bűncselekmény hiányában. A halála előtt egy hónappal elvett feleségül egy nála 26 évvel fiatalabb útszéli örömlányt. Egy hónap alatt a házát eladták, amiről a családja nem tudott. A pénz természetesen nincs meg. A ház átadásának másnapján, reggel találta meg a feleség felakasztva a férjét. Ezt az esetet is közigazgatási eljárásban vizsgáltak. A rendőrség szerint öngyilkosság történt. Idegenkezűség kizárva. Nem nyomoznak. Bűncselekmény nem történt. Nem történt? Nekünk kellett megfejtenünk a kérdéseket, a halálát. A helyszíni rendőrségi fotók alapján az idegenkezűség bizonyított. Olyan sérülések, pontosabban fogalmazva, olyan sérüléseknek tűnő foltok vannak, amelyek az idegenkezűséget bizonyíthatják. Ezeket az egész eljárás során nem vették volna észre?! Ezért nem nevezhetjük sérülésnek, mert a rendőrség nem állapította meg "tényszerűségüket". Ezek a foltok nem kerültek bele sem a halottszemlébe, sem a boncolási jegyzőkönyvbe! Ezért nem mondhatjuk, hogy sérülések, csak sérüléseknek tűnő foltok! Több mint egy évig próbáltuk rávenni a rendőrséget, hogy tisztázzák az eset körülményeit, az ellentmondásokat. Sikertelenül A sérülések mellett rengeteg tényező az idegenkezűséget támasztja alá, amit ők is elismertek. Minden utat végigjártunk, de csak zsákutcába jutottunk. Ahogy az egyik ügyvéd mondta: nem akarnak az üggyel foglalkozni! Ezek mellett a boncolás során nyíltan jogszabályokat szegtek meg, azzal, hogy nem csináltak felvételt a holtestről a boncolás megkezdése előtt. Így igen fontos információk, bizonyítékok veszhettek oda, vagy tüntethettek el, megnehezítve a sérülések utólagos vizsgálatát, lehetetlenné téve az utólagos orvosszakértői véleményt. Ezek megkérdőjelezhetik a boncolás jogszerűségét és hitelességét is. A rendőrség ezeket az ellentmondásokat, szabályszegéseket nem vizsgálja ki. A jogszabályokat megszegő, vélhetően hiányos boncolási jegyzőkönyvre hivatkozik, amikor az idegenkezűséget kizárják."

Természetesen mi is az elmondottakra tudunk támaszkodni, de megnézve akár a Hír TV műsorát, a férfi nem kelti egy zavart ember benyomását, normálisan, érvelve kommunikál, amely alátámasztja, hogy lehet alapja a feltételezésének. S hát ismerve a cigánybűnözők szubkulturális világát, igencsak nehéz korlátokat szabnunk a fantáziánknak, hogy mire is képesek. Amennyiben lesznek újabb részletek, portálunk beszámol róla.

Lantos János - Kuruc.info