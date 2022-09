Anyaország :: 2022. szeptember 13. 14:43 ::

Megvalósult Dúró Dóra javaslata: a szívhang meghallgatásához kötik az abortuszt

Megjelent a Magyar Közlönyben az a belügyminiszteri rendelet, amely a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló korábbit írja át. Pintér Sándor az immár 20 éves rendelet mellékletén módosított, megváltoztatta a terhesség megszakításához szükséges kérőlapot, írja a 24.hu.

A módosítás lényege, hogy az állapotos nőnek a jövőben be kell mutatnia egy olyan szülész-nőgyógyász által kiállított leletet is, amely rögzíti, hogy az állapotos nő számára az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta.

A belügyminiszter rendelete szeptember 15-én már hatályba is lép. A „magzati életfunkciók működésére utaló tényezőt” magyarul szívhangnak nevezik, a rendelet tehát a szívhang meghallgatásához köti az abortusz elvégzését, amit régóta követel Dúró Dóra, a Mi Hazánk képviselője, aki szerint ez nem szigorítás, csak tájékoztatás.

Korábban Ungár Péter (elvégre ő nagyon illetékes... - a szerk.) írásbeli választ igénylő kérdést nyújtott be Gulyás Gergelynek arról, tervezi-e a kormány az abortusz szigorítását. Az LMP politikusa erre azért kérdezett rá, mert Novák Katalin az államfőválasztást megelőző beszédében ezt mondta: támogatni fogom azokat, akik a fogantatás pillanatától vigyáznak az életre.

A mondat az LMP-politikus szerint arra utalt, hogy Novák Katalin hivatalba lépése után a kormány szigorítana a jelenlegi szabályozáson. Zsigó Róbert államtitkár akkor azt kérte, tekintse irányadónak korábbi válaszát, amit még Novák Katalin helyett adott. Ez így szólt:

Az Alaptörvény teljesen világosan fogalmaz ebben a témában. »Minden embernek joga van élethez és az emberi méltósághoz. A magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti.« A Kormány a jelenleg hatályos szabályokon nem tervez változtatást.

Dúró: 1956 óta először történt életpárti elmozdulás

A Mi Hazánk elnökhelyettese Fb-bejegyzésben értékelte a fejleményt:

Esély az életre: ezentúl meghallgatják a magzat szívhangját az anyák!

Hosszú évek küzdelme után végre megvalósult: a Mi Hazánk javaslatát átvéve a kormány tett egy lépést abba az irányba, hogy tényleg minden magzatot a fogantatástól kezdve védjünk, hiszen lesz legalább pár másodperc, amikor a magzati életkorú gyermek kommunikálhat az édesanyjával az abortusz elvégzése előtt a szívhangja meghallgattatásával. Ennyi mindenkinek jár. Erről szól a 29/2022-es számú BM-rendelet.

Szögezzük le: az életünk a fogantatás pillanatában kezdődik, és egyenértékű bárki máséval, ezt fontos tudatosítani mindenkiben. Erre az egyik legjobb lehetőség, ha a szívhang meghallgatásával maga a magzat üzen édesanyjának: élek és érzek. Mindez ugyanakkor nem jelent szigorítást, tájékoztatás csupán a döntés súlyáról, valódi tétjéről, sokan ugyanis csak egy sejtcsomónak tekintik a gyermeket még ekkor. Az abortusz nem fogamzásgátlás, élő emberről van szó, ráadásul az anyát is rendkívüli módon megviseli, az ő testi-lelki egészségét is brutálisan károsítja, így elmondható, hogy a nőket is sérti az abortusz.

Ezzel a lépéssel az abortusz 1956-os szabályozása óta először történt életpárti elmozdulás, megdöntve egy sok évtizedes tabut: nem érinthetetlen az 1992-es törvény sem, ha keresztény országról beszélünk. Írjunk történelmet!

Köszönöm az életvédő szervezetek és közéleti szereplők állhatatos kiállását, személyes okokból külön kiemelem dr. Téglásy Imrét, az Alfa Szövetség elnökét, aki állandó szakmai segítséget is nyújt nekem, valamint Gavra Gábor újságírót bátorságáért és az életvédő szemléletformálásért végzett munkájáért. Hálás vagyok, és boldog.

Frissítés: "szívhangtörvény az országgyűlési képviselői mandátumomról való 2016-os lemondásom előtti utolsó javaslatom volt"



Novák Előd is reagált:



Történelmet írtunk, életeket mentünk! Sajnos hazugság volt eddig az Alaptörvényünkben, hogy “a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.” De most komoly előrelépés történt egy sok éves, számtalanszor követelt javaslatunk kormányzati megfogadásával.

Régi szívügyünk a szívhangtörvény (az abortusz előtt a gyermek szívhangjának meghallgattatása tájékoztatásul a döntés súlyára vonatkozóan), melynek bevezetésével esélyt adunk a magzati életkorú gyermekeknek, hogy legalább az utolsó szó jogán életükben egyszer kommunikálni tudjanak saját édesanyjukkal, tehát a Mi Hazánk Mozgalom javaslata nem szigorítást, csupán tájékoztatást jelent.

Az abortusz a családon belüli erőszak legelterjedtebb és legbrutálisabb formája, mely a legártatlanabb és legvédtelenebb emberek, azaz a magzatok ellen irányul. Pedig a gyermeket nem kötelező felnevelni, örökbe is lehet adni, sokan várnak rá… Védjük meg a magzatgyermekeket, minden emberi életet! Segítsünk az édesanyáknak, hogy terhesnek tűnő állapotból várandóssá legyenek!

Az Alaptörvény szép szavaival szemben valójában “bemondásra” végezték eddig az abortuszokat, indoklás nélkül kérhető, és a helyzet vizsgálata nélkül el is végzik a terhességmegszakítást állami támogatással. Sokan tévesen egyfajta fogamzásgátlóként alkalmazzák az abortuszt, vagy egy fogászati beavatkozás szintjén kezelik ezt a súlyos döntést. Még az édesanya sem kap tájékoztatást döntése súlyáról, következményeiről. Ezért van szükség a szívhang meghallgatására.

A szívhangtörvény az országgyűlési képviselői mandátumomról való 2016-os lemondásom előtti utolsó javaslatom volt, Dúró Dórával közösen nyújtottam be, s nagyon boldog vagyok, hogy miniszteri rendeletként való elfogadásával életeket menthetünk.

2. frissítés: Gyurcsányék a gyilkosság pártján: aggódnak a "szélsőjobboldali" magzatvédelem miatt



A Demokratikus Koalíció magyarázatot kér a kormánytól, hogy miért kezdett "abortuszszigorításba a Fidesz", illetve mikorra várható a következő szigorítás - közölte az ellenzéki párt elnökségi tagja kedden online sajtótájékoztatón.

Ráczné Földi Judit azt mondta, hogy Pintér Sándor belügyminiszter minden előjel és előzetes egyeztetés nélkül, egy "szélsőjobboldali ihletésű" rendeletben nyúlt hozzá az abortusztörvényhez, minden terhességmegszakításnál kötelezővé téve annak igazolását, hogy az állapotos nőnek megmutatták a magzat szívhangját.

A DK elnökségi tagja szerint a döntés arról szól, hogy még egy papírt kelljen beszerezni, és mivel ez időigényes, az abortuszra várók "csússzanak ki" abból az időkorlátból, ameddig még engedélyezett a terhességmegszakítás.

Ráczné Földi Judit elmondta: tudni akarják, hogyan lehet egy ilyen súlyos döntést miniszteri rendeletben, tehát a parlament megkérdezése nélkül meghozni. Számos országban kezdődött ezzel a szigorítással az a folyamat, amelynek a végén betiltották az abortuszt - mondta az MTI tudósítása szerint.

Kálmán Olga emberekbe való belerúgásról beszél - a gyerek élete persze nem számít neki:

3. frissítés: a Soros által pénzelt feministák szerint Dúró Dóra nőgyűlölő (aki így bizonyára saját magát is gyűlöli):

Így látja a mindenféle buziszervezettel kéz a kézben működő "Patriarchátust Ellenzők Társasága":