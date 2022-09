Mihajlo Podoljak "ukrán" elnöki tanácsadó erős kritikát fogalmazott meg a magyar miniszterelnök tevékenységéről közösségi oldalán. Ezt írta:

Orbán says that he will fight for the lifting of sanctions against 🇷🇺. Let's call a spade a spade. Hungary – Trojan horse seeking the collapse of 🇪🇺 at the expense of European taxpayers. Orbán hates 🇺🇦 and dreams of "Russian world" in Europe. Should EU finance these diversions?