A Mi Hazánk alelnöke írja bejegyzésében:

Bizonytalan még a magyar vétó, miután mindössze a képen látható választ kaptam az alábbi című és tartalmú kérdésemre: támogatja-e a kormány a NATO-bővítés magyar vétóját a világháború elkerülése érdekében?

Tisztelt Miniszter Úr!

A NATO-tagállamok bővítésének magyar vétóját szorgalmazza a Mi Hazánk Mozgalom, mert a világháború felé tett újabb lépés, provokáció volna a katonai szövetség bővítése Oroszország határán, míg a semleges zóna nemzetközi érdek. Egyetért-e ezzel, s támogatja-e a kormány a vétót?

Nincs bajunk Finnországgal és Svédországgal, de az ő érdekük is, hogy ne szélesítsük a háborús konfliktust a NATO-hoz való csatlakozásukkal épp most. Európa békéje és a törékeny egyensúly akkor biztosított, ha Oroszország és a NATO nem (vagy alig) határos egymással, mert van egy katonailag semleges vagy ún. puffer zóna. Eddig északon Finnország és Svédország töltötte be ezt a szerepet, Közép-Kelet-Európában pedig Ukrajna.

Az elmúlt fél évben láthattuk, hogy ennek a pufferzónának a megszüntetésére (azaz Ukrajna globalizálására, nyugati szövetségi rendszerbe való integrálására) irányuló kísérlet automatikusan a másik fél durva reakcióját váltja ki. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy ebben a helyzetben a konfliktus világháborúvá szélesedésének elkerülése érdekében katonailag semleges legyen Oroszország szomszédsága, tehát Finnország, Svédország, sőt Ukrajna és délebbre a többi, volt szovjet tagköztársaság is.

Magyarországnak felelőssége van abban, hogy függetlenség helyett sajnos idegen katonai felvonulási területté vált hazánk, fegyverszállítmányok mehetnek át rajtunk Románián és Szlovákián keresztül Ukrajnába, a Magyar Honvédség parancsnoka júliusban titokban meg is látogatta az ukrán vezérkart, erről csak utólag, ukrán híradásból értesültünk: az ottani fegyveres erők vezetője úgy nyilatkozott, hogy elégedett Ukrajna és Magyarország katonai együttműködésének a szintjével – vajon mit tudhat még ő, amit kormányunk nem köt az orrunkra? Azóta a balti légteret is magyar Gripenek biztosítják, és már konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel. A Mi Hazánk Mozgalom szerint itt az ideje, hogy a NATO-bővítés vétójával Magyarország végre fellépjen a háború kiszélesítése ellen.

Tisztelettel:

Novák Előd