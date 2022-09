Anyaország :: 2022. szeptember 28. 15:10 ::

Kocsis Máté időkorláttal végtelenítené a veszélyhelyzetet

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője törvényjavaslatot nyújtott be a védelmi és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvénynek a veszélyhelyzet meghosszabbításával összefüggő módosításáról. A javaslat sarkalatosnak minősül, elfogadásához a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának igen szavazata szükséges, írja a 24.

A fideszes politikus hivatkozik az Alaptörvény megelőző védelmi helyzetről szóló cikkére, amikor azt javasolja, hogy a kormány 2022. november 1-jei hatállyal a veszélyhelyzet 30 napon túli meghosszabbítására az Országgyűlés felhatalmazását alkalmanként legfeljebb 180 napra kérhesse, de azzal a kitétellel, hogy ezt a felhatalmazást többször is megkaphassa.

Kocsis Máté emlékeztetett rá, hogy az Országgyűlés a szomszédos országban fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa magyarországi következményeinek elhárításáról szóló törvényben már felhatalmazta a kormányt, hogy veszélyhelyzetben az

Alaptörvény 53. cikk (1) és (2) bekezdése szerinti kormányrendeletek hatályát 2022. november 1-ig meghosszabbítsa. Akkor lép hatályba az Alaptörvény kilencedik módosítása a különleges jogrenddel – így a veszélyhelyzettel – kapcsolatos szabályokkal.

Bár a szabályozás rögzíti, hogy a kormány ezt a jogkörét – a szükséges mértékben, az elérni kívánt céllal arányosan – kizárólag a veszélyhelyzet hatásainak megelőzése, illetve elhárítása céljából gyakorolhatja, azonban a veszélyhelyzet meghosszabbítására továbbra is időbeni megkötés nélkül, korlátlan lehetősége van az Országgyűlésnek.

Kocsis Máté áttekintette a hasonló európai szabályozásokat, és megállapította, hogy több ország is (pl. Olaszország, Lettország, Finnország) időbeli korlátot állapít meg a veszélyhelyzet, illetve az annak megfeleltethető különleges jogrendi kategóriának az elrendelése és a meghosszabbítása tekintetében is. Szerinte arra figyelemmel, hogy a veszélyhelyzet alatt az alapvető jogokat korlátozó intézkedések meghozatalára is lehetőség van – ahogy ez a koronavírus-világjárvány alatt is történt – indokolt a veszélyhelyzet Országgyűlés általi meghosszabbítására időkorlát megállapítása.