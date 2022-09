Anyaország, Publicisztika :: 2022. szeptember 29. 21:19 ::

A kormány segítségével cserélik le a multik a magyar munkaerőt

Néhány nappal ezelőtt írtam arról, hogy mi folyik a makói Continental gumigyárban, miszerint a korábban elbocsátott magyarok helyére indonézeket vettek fel, akiknek fizetik a rezsit, a lakhatást és az utazást is. Elképesztően felháborító, de ami még rosszabb, nem egyedi eset. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ki merem jelenteni, általános a jelenség, és egy tudatos terv végrehajtása történik.



Magyarország előre megy, nem hátra (fotó: Alfahír)

Maradjunk egyelőre a Continentalnál, csak most már a budapesti telephelyénél. Ugyanis, mint megtudtam, ott sem más a helyzet. Az hírlik, oda is hamarosan 300 Fülöp-szigetekről érkező vendégmunkást fognak hozni. De ugyanez a helyzet számos multinál Magyarországon.

Gondoljunk az esztergomi Suzukira, oda indiaiakat szállítottak, nekik is fizetjük az egyéb költségeiket, de ugyanezt tapasztalni Kecskeméten is, és most már az a kép rajzolódik ki, hogy egy országot behálózó folyamatról van szó.

Nem nehéz tervszerűséget felfedezni, főleg nem akkor, ha figyelembe vesszük, hogy ez azért gyorsulhatott fel, mert a kormány a globális nagytőke segítségére sietett, a nyár folyamán egy salátatörvénybe bújtatva elfogadtak egy olyan javaslatot, hogy harmadik világbéli országból munkavállalási engedély nélkül érkezhetnek hozzánk. Az sem vad összeesküvés-elmélet, hogy a kormány számára kiemelt multinacionális cégek kérésére történt mindez, ahogy annak idején a nagy port kavart "túlóra-törvényt" is a német autógyárak szája íze szerint fogalmazták meg.

Nos, ez semmi esetre sem mutat az ország szuverenitásának megőrzésének irányába, nem látni, hogy a kormány az önfenntartás irányába tenne lépéseket, éppen ellenkezőleg. Itt egy tervezett munkaerő-cserével álluk szemben, amely, ha úgy tetszik, kőkeményen faji alapú negatív diszkrimináció is, hiszen hogyan értékeljük azt, hogy például egy indonéznek és indiainak fizetik a rezsit, míg a magyarok számára semmi ilyesmi nincs? Sőt, a közelítő tél miatt a rezsimegszorítások miatt magyar családok tömegei fognak egzisztenciális válságba kerülni...

De úgy tűnik, ez nem érdekli a kormányt. A multi érdeke az első, számára pedig egyáltalán nem tényező, hogy Magyarországon a magyar dolgozó él-e vagy hal, nem ilyen logika mentén gondolkodik. A profit a lényeg, lehető legkisebb anyagi befektetéssel a lehető legrövidebb idő alatt, ha ehhez ázsiai és afrikai vendégmunkások kellenek, akkor azok.



Fotó: Facebook

A minap éppen Varga Judit igazságügyi miniszter üdvözölte szívélyesen az Egyesült Államok új magyarországi nagykövetét, a zsidó származású David Pressmant, mégpedig akképpen, hogy "Szívből üdvözöljük Nagykövet Urat a szabadságharcosok országában!"

Igen, valóban a szabadságharcosok nemzete vagyunk, erre bizonyíték az, hogy egyáltalán még él a Kárpát-medencében a magyar nemzet, a szomorú az, hogy a kormány felfogásában ez a szabadságharc sokkal inkább kommunikációs blöff. És ez összefügg jelen írás mondanivalójával is.

Lantos János - Kuruc.info