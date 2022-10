Anyaország :: 2022. október 11. 21:41 ::

"Az autó valóban luxuscikké válik"

A meghirdetett autók átlagárai 4,62 millió forintra nőttek idén a harmadik negyedévben, miközben 2020 elején még 2,5 millió forinton, majd 2021 végén valamivel 4,5 millió forint felett álltak - közölte a Használtautó.hu az MTI-vel.

A közleményben tájékoztattak arról, hogy szeptemberben a július-augusztusi átlaghoz mérten 10 nappal 46,8 napra nőtt az autók átlagos értékesítési ideje, amire legutóbb 2019-ben volt példa. 2020-ban átlagosan 42 nap, 2021-ben 38,9 nap volt az eladási idő - emlékeztettek.

Rámutattak: az új autók piaca 9,3 százalékkal csökkent az első háromnegyed évben, a használt autók importja pedig a nyártól szintén visszaesett. A használt autók importja augusztusban 11 százalékkal, szeptemberben már 22 százalékkal maradt el az előző évtől - fejtették ki a Datahouse adataira hivatkozva.

A portál jelezte, hogy a legolcsóbb, 500 ezer forint alatti szegmens kínálata és kereslete egyre csökken, ahogyan az 1 és 1,5 millió forintig autót remélők és kínálók köre is. A legtöbb vevő továbbra is 1,5-3 millió forint között szűr. A 3-5 millió forint közötti ársávban érdeklődők aránya az év első felében némiképp nőtt, ahogyan az 5-10 és a 10-20 millió forint között nézelődőké is.

Katona Mátyás, a Használtautó.hu szakértője a közlemény szerint elmondta, hogy a korábbi prognózisok valósággá váltak, az autó luxuscikké válik. Az olcsóbb árkategóriákban egyre többen gondolkoznak a személygépkocsi kiváltásán - tette hozzá.

A szakember szerint a kereslet csökkenésével és a használtautó-piac kínálatbővülésével az árak emelkedése legfeljebb lassulni fog, megállni nem.