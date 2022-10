Anyaország :: 2022. október 23. 17:42 ::

Toroczkai: vérlázító, hogy a Gyurcsány-félék szabadlábon, a hazafiak börtönben vannak

A balliberális-globalista oldal inkább rátelepszik a tanártüntetésre, a Fidesz pedig levonul Zalaegerszegre egy zárt körű rendezvény erejéig. Ami olyannyira zárt körű, hogy még az ott lakók is csak gyalogosan, lakcímkártyával közelíthetik meg saját otthonukat, amíg Orbán Viktor ott tartózkodik. A pártok közül egyedül a Mi Hazánk Mozgalom tart központi megemlékezést az ’56-os hősök tiszteletére, méghozzá a Corvin közben. A helyszínről élőben jelentkezett a Magyar Jelen.



Az élő videós közvetítés szünetel, a rendezvény eddigi történései alább visszanézhetők:

Novák Előd nyitotta meg az eseményt, aki emlékeztetett, már tavaly is csak a Mi Hazánk Mozgalom rendezvényén szólalt fel 1956-os hős. Idén már rendezvényt is csak a Mi Hazánk tart. A párt alelnöke kiemelte: szégyen, hogy a mai napig nem történtek meg az ügynökakták feltárásai, sőt, még a luxusnyugdíjakat is utalják a kommunista bűnösöknek. “Szégyen!” – ismételte meg Novák Előd.

Mi Hazánk Ifjai-elnök: tettek nélkül semmit sem ér az egész

Binder Csaba, a Mi Hazánk Ifjai elnöke elmondta, a pesti srácok, akik fegyvert fogtak a világ legerősebb hadserege ellen, példát mutatnak nekünk. „Nem elég azonban megemlékezni, ha ezt nem követik tettek a mindennapokban, semmit sem ér az egész” - hangsúlyozta.

Binder ezt követően üdvözölte a rendezvényen jelen lévő lengyeleket. Köszöntését taps követte. “Dicsőség a pesti srácoknak! Vérükből új hajtás sarjad, a jövő mi vagyunk!” – zárta beszédét a Mi Hazánk Ifjai elnöke.

Pongrátz András: mi azt akartuk, hogy menjenek a francba!

Vastaps fogadja Pongrátz András ’56-os hőst. Pongrátz beszédében kifejtette, nem csak az a fontos, hogy mi volt 1956-ban, hanem azt is meg kell értenünk, miért történt, ami történt. Ezért is hálás a Mi Hazánk Mozgalomnak, amiért a párt segítségével országszerte több iskolába is el tudott jutni, ahol saját élményeiről mesélhetett a gyermekeknek.

Pongrátz András felidézte bátyja történetét is, aki annak idején kivágta a magyar zászló közepéből a vörös csillagot, mivel az egész Parlamentben nem találtak olyan lobogót, amit ne csúfított volna meg a vörös jelkép.

Az ’56-os hős elmesélte történetét, mikor barátaival kővel dobálták a tankokat, ami persze meg se kottyant a páncélozott járműveknek. Ennek ellenére az ott elhaladó orosz katonák mégis habozás nélkül tüzet nyitottak rájuk, lemészárolva ezzel 12-15 éves gyermekeket. “Halálfélelmem volt” – vallotta be Pongrátz, ám ez sem tántorította el attól, hogy részt vegyen a további eseményekben.

Pongrátz szóba hozta Orbán Viktor múlt heti megnyilvánulását is, melyben arról beszélt, a forradalmárok a “béketárgyalásokért küzdöttek”.

Hol akartunk mi béketárgyalásokat? Mi azt akartuk, hogy menjenek a francba!

– szögezte le a szabadságharcos. Ezen felül kikérte magának, hogy bárki egyenlőségjelet tegyen az ’56-os forradalom, illetve a mostani orosz–ukrán/amerikai háború között.

Végezetül arra kérlek titeket, ’56 lángját ne hagyjátok kialudni. Éljen Magyarország! – zárta beszédét Pongrátz András.

A díszlövés előtt Novák Előd felhívta az egybegyűltek figyelmét, az ország egyetlen ’56-os múzeumának állami támogatását éppen a Fidesz szüntette meg Kiskunmajsán. “Szégyen!” – szögezte le a politikus.

Az első díszlövést Pongrátz András adta le, méghozzá Wittner Mária emléke előtt tisztelegve.

Vékony Csongor: nem kell több Nagy Imre!

Pongrátz András után Vékony Csongor, a Mi Hazánk budapesti elnöke mondott beszédet. A fővárosi vezető Pongrátz András mellett külön köszöntötte a rendezvényen jelen lévő bolgár és lengyel bajtársakat.

Vékony beszédében visszaemlékezett a kommunista diktatúra éveire, párhuzamot vont az akkori propaganda és a jelenlegi Fidesz-propaganda között.

A budapesti Mi Hazánk-elnök szerint a Fidesz populista párt, liberálisként kezdték, most pedig konzervatívnak mondják magukat, miközben a politikusaik még mindig baloldali életmódot folyta.

Vékony is aláhúzta, az ’56-os hősök példát mutatnak a mai magyar fiataloknak.

„Nem kell több Nagy Imre!”

– jelentette ki, hozzátéve, hogy olyan politikusokra van szükség Magyarországon, mint a szovjet megszállás előtt. „A populista politikával le kell számolni, értékelvű politikát kell folytatni” – mondta.

Vékony Csongor azzal a gondolattal zárta a beszédét, hogy sem az EU, sem Amerika nem szólhat bele az életünkbe.

A második díszlövést Kósa Gyula Széna téri szabadságharcos adta le.

László Attila: szabadságot Budaházynak!

László Attila, a Magyar Önvédelmi Mozgalom vezetője a színpadon. Szerinte az ’56-os forradalom az egyik legtisztább forradalom, mely később a kommunizmus elleni harc szimbólumává vált.

2006-ban sokan szintén ebben a szellemiségben vívtunk harcot a kommunista gyökerű, globalista szellemiségű MSZP-SZDSZ-el szemben – tette hozzá László Attila.

Ha halnunk kell, halni fogunk, de az igazságból soha nem engedünk – szögezte le a MÖM vezetője, aki szerint ismét itt a harcosok kora, hiszen hiába van Magyarországnak papíron jobboldali kormánya, ha ugyan úgy kiszolgálja globalista urainak óhaját.

László Attila szerint Budaházy Györgyöt is azért hurcolják így meg, mert szálka a globalisták szemékben.

Igazságot Magyarországnak, szabadságot Budaházynak! – zárta beszédét.

A szabadságharcosok emlékére Vári-Kovács Péter elénekelte az „Előre mind, pesti srácok” című dalt. A performansz végén szabadságot követelt Budaházynak.

Novák Előd vette át a szót ismét, felkonferálva Sztojan Teszlakov az Újjászületés Mozgalom bolgár parlamenti képviselőjét. Szekeres Tamás, az Újjászületés Mozgalom külügyi felelőse tolmácsol.

Bolgár Újjászületés Mozgalom: ma a Varsói Szerződést NATO-nak hívják

Taszlakov köszöntötte a megjelenteket, átadva az Újjászületés Mozgalom elnökének üdvözletét. A képviselő aláhúzta, a magyarok és a bolgárok testvérek. Taszlakov felhívta a figyelmet, hogy Bulgária és Magyarország történelme hasonló. Egy oldalon harcoltunk a két világháborúban, valamint 1945 után kommunista elnyomást kellett átélnünk.

A bolgár politikus kiemelte, Magyarország volt az egyetlen ország a keleti blokkon belül, amely, ha csak rövid ideig is, de kilépett a Varsói Szerződésből.

Taszlakov párhuzamot vont a múlt és a jelen között. „Csak az égtájak cserélődtek fel. Magyarország és Bulgária ma is tagja egy Varsói Szerződésnek, amit NATO-nak hívnak” – mondta.

A képviselő ezt követően a magyarokra és a bolgárokra veszélyt jelentő ukrán sovinisztákról beszélt, Oroszországot viszont méltatta, szerinte sikerült levetkőzniük a kommunizmus rabigáját, és most – a cári birodalomhoz hasonlóan – a legnagyobb keresztény államként működnek Európában. Beszéde végén Taszlakov ismételten a bolgár-magyar testvériséget hangsúlyozta.

Ezt követően Budaházy Edda felolvasta bátyja levelét, majd leadta a harmadik díszlövést Gyuri szabadulásáért - írja a Magyar Jelen.

Toroczkai: vérlázító, hogy a Gyurcsány-félék szabadlábon, a hazafiak börtönben vannak

Majd a Mi Hazánk Mozgalom elnöke, Toroczkai László lépett a színpadra, aki szintén nem ment el szó nélkül Budaházy György ügye mellett: vérlázítónak nevezte, hogy a Gyurcsány-félék a mai napig nemhogy szabadlábon vannak, de még utcára is hívhatják az embereket október 23-án, miközben a hazafiakat bebörtönzik.

Toroczkai László az orosz–ukrán háborúra kitérve kifejtette, ennek a valódi célja az amerikai hegemónia, és az egypólusú világrend fenntartása. Hiszen, ha a német gazdaság és az orosz gazdaság nem egymás ellenségei lennének, hanem együttműködnének, az veszélyt jelenthetne az USA egyeduralmára.

A munkácsi Turul-szobor eltávolítása is szóba került. A pártelnök szerint ez egyértelműen egy ukrán bosszú, amiért nem küldtünk nekik fegyvereket. Tehát, hiába segíti őket minden lehetséges eszközzel a magyar kormány, mégis ferde szemmel néznek hazánkra, amiért a felfegyverzésükben nem vállalunk aktív szerepet.

Toroczkai végezetül elárulta, hétfőn napirend előtti felszólalásában fel fogja szólítani a külügyminisztériumot, tiltsák ki az országból azokat az ukrán politikusokat és sovinisztákat, akik szerepet játszottak a Turul-szobor eltávolításában.

A rendezvény hivatalos része a Magyar Jelen tudósítása szerint 17 óra után véget ért.