Anyaország :: 2022. október 26. 10:03 ::

Szijjártó havi másfél milliócskát kap egy kuratóriumi tagságért

Havonta bruttó 1,5 millió forintot kap Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azért, hogy tagja a győri egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának. A külügyminiszter ezzel együtt összesen havonta 5,5 millió forintot tehet zsebre.

A külügyminiszter 2020-ban még díjazás nélkül vállalta el a felkérést, hogy legyen a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának tagja. Idén júniustól kezdve azonban – a többi taghoz hasonlóan – ő is tiszteletdíjat vett fel a tisztségért.

A 24.hu közérdekű adatigénylése szerint Szijjártó Péter (a miniszteri, valamint országgyűlési képviselői illetményén túl) havi bruttó 1,5 millió forintot kap azért, hogy tagja a győri Széchenyi István Egyetemért Alapítvány kuratóriumának.

Ezzel együtt összesen havi bruttó 5,5 millió forintot tehet zsebre.

Miniszterként ugyanis 2,632 millió forintot, országgyűlési képviselőként pedig 1,316 millió forintot keres havonta, erre jön rá a másfél milliós tiszteletdíj.

A győri egyetem vagyonkezelő alapítványa közölte, hogy a kuratórium másik négy tagja is ugyanekkora, másfél milliós tiszteletdíjat vehet fel. Közölték azt is, hogy Tarlós István volt főpolgármester is egymillió forintot kap azért, hogy az alapítvány felügyelőbizottságát vezeti.

Szijjártó Péter mellett két másik miniszter tölt még be kuratóriumi tagságot egy-egy egyetemen. Varga Judit igazságügyi miniszter a miskolci egyetemet fenntartó Universitas Miskolcinensis Alapítvány kuratóriumának a tagja, amiért – a közérdekű adatigénylést szerint – havi 1,4 millió forintot kap. Varga Mihály pedig a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumának az elnöke, de hogy ezért mennyi pénzt kap, az nem derült ki, ugyanis az alapítvány megkeresésre sem volt hajlandó közölni ezt.

(Index - 24 nyomán)