Budaházy reagált a nácizó Csintalanra, szerinte a hazugságai miatt bíróság elé idézhető

Csintalan Sándor úgy érezte, meg kell szólalnia a börtönből való kiszabadulásom kapcsán. Ezzel semmi gondom, bárkinek lehet véleménye, főleg annak, aki sértettként érintett egy ügyben. Szíve joga, véleményszabadság van (elvileg, mégha ezt a Facebook-vezetők és hasonlók sajátosan is értelmezik). Az már más kérdés, hogy a csuklóból folytatott "nácizáshoz" már neki sincs joga, de már belefáradtam a perekbe, úgyhogy még ezt is elengedtem volna.



Csintalan nem náculni, hanem nácizni szeret (fotó: Kovács Tamás / MTI)

Viszont úgy látszik Csintalan úr lendületbe jött, és a Magyar Hangnak tett nyilatkozatában már átlépte azt a határt, amit szó nélkül hagyhatok:

Csintalan hozzátette: nincs kétsége afelől, hogy Budaházy, illetve a Lelkiismertet '88 nevű radikális jobboldali szervezet áll a megveretése mögött, az esetet megelőzően rendszeresen kapott halálos fenyegetéseket, amelyek nemcsak rá, hanem gyermekeire is irányultak, a szálak pedig egyértelműen hozzájuk vezettek, amit igazol egy sor rendőrségi bizonyíték is.

Ez már hazudozás, amiért már akár ő és a szavait terjesztők is bíróság elé citálhatók.

Lássuk a valóságot:

A megverését/megveretését mi soha nem ismertük el. Semmilyen konkrét bizonyíték nincs is ellenünk, ami objektív bizonyítékot a nyomozás során be tudtak szerezni, továbbá Csintalan saját vallomásaiban szereplő állítások is, mind inkább tőlünk elmutatnak, mint felénk. Kizárólag ránk tett - de számtalan helyen önellentmondásos és objektív tényekkel is szembenálló - terhelő vallomások alapján vádolnak minket. Minket megelőzően 2008 februárjában egy teljesen más elkövetői körre is születtek hasonló vallomások, akik végül nem lettek gyanúsítottak.

Csintalan vallotta a 2007. december 11-ei megverése után 2007. december 21-én a rendőrségen:

2007. december 20-án este, 20:39 órakor érkezett egy hívás a 30-as mobiltelefonomra… mindössze 12 másodpercig tartott, és a… +501-es számról jött… a hang, amit én férfihangnak véltem, de úgy hallottam, hogy elektronikus úton el van torzítva, kifejezetten gépi hangnak tűnt… a következőket mondta: "készítsd a koporsódat, legközelebb befejezzük, meg fogsz dögleni"… utána bontotta a vonalat… nem vagyok biztos… hogy pont ugyanezeket a szavakat használta, de a mondanivaló lényege egyértelműen ez volt…



Ma reggel ismét kaptam egy hívást ugyanerre a telefonra, egy… középkorú férfi szólt bele: "legközelebb befejezzük, és aztán a fiad jön"… szó szerint így hangzott el. Talán elhangzott… az is, hogy a fiamat az arabok fogják elintézni… Ez is pár másodperces hívás lehetett… letették egyből a telefont… reggel 7:03 volt ekkor… ezeket valós fenyegetésnek érzem.

Aztán a bíróságon ilyeneket mondott 2011. május 20-án:

telefonos fenyegetéseket is kaptam… nagyjából egy héttel a támadás előtt egyik éjjel ültem egy étteremben és nagyon durván szólítottak fel a tevékenységem abbahagyására… amikor egy hét múlva kijöttem a kórházból, reggel ¼ 8-kor, már hívtak telefonon, hogy "most vágják el a fiad torkát a palesztinok"… amikor kijöttem a kórházból, kaptam ezt az intelligens telefont.

Semmilyen olyan nyom nincs, és nem is vallana a vádlottakra, hogy arabokkal dolgoznának össze.

A rendőrség ezen vallomások alapján eljutott egy személyi körhöz, akiknek semmilyen kapcsolata nem derült ki (mert nincs is) a jelenlegi vádlotti körhöz.

Ezek a személyek a következőket vallották 2008. júliusában:

D.P.: 2007. szeptember 30-án egy házibuliban voltam, ahol hatan voltunk jelen… H. Á. éjfél körül közölte, hogy felhívja Csintalan urat poénból. A telefonban… kölcsönös anyázás ment, fenyegetésről szó sem volt. Egy idő után J.L. elvette Á.-tól a telefont és letette… mert kezdett eldurvulni a beszélgetés… később… L. újra felhívta Csintalan urat és elnézést kért tőle az Á. nevében, elmondta neki, hogy buliban vagyunk, és ittasak vagyunk, ezért telefonált a barátunk. L. elmondása szerint Csintalan úr is mondta, hogy semmi gond, ő is egy szórakozóhelyen van. Nem gondoltuk volna, hogy ebből ügy lesz később. J.L.: Á. a Csintalant hívta fel. A telefonálás során mindketten szidták egymást, ami először viccesnek is tűnt. Néhány perc után Á. letette a telefont. Később én… visszahívtam Csintalan urat, nehogy ebből baj származzon a későbbiekben. A beszélgetés során elnézést kértem tőle, elmondtam, hogy egy házibuliban vagyunk, ahol elég sokat italoztunk, és a barátom feltehetően ezért hívta fel őt. Csintalan erre közölte, hogy semmi probléma, ő is egy budai szórakozóhelyen van, a hangja alapján ő sem volt józan, és közölte, hogy amennyiben van kedvem, másnap találkozhatunk, és egy sör mellett beszélgethetünk is. Erre a találkozóra én nem mentem el, mert az ügy annyira azért nem érdekelt.

Ezek alapján úgy tűnik, hogy az a telefonos "fenyegetés", amit Csintalan egy héttel a megverése előttre tett, az valójában több mint két hónappal előtte volt.

Hogy a 2007. december 20-21-ei "ismételt veréssel" meg "a fia torkának elvágásával" fenyegetőző hívások kapcsán bármire jutottak volna a nyomozók, az nem derül ki a nyomozati iratokból, mert nincs róla szó többé sehol, ahogy a Lelkiismeret '88 csoportról se. Ezek a tények.

A elkövetők kilétével kapcsolatban a bíróságon ilyeneket mondott 2011. május 20-án:

Evidens volt számomra, hogy ez a történet milyen kultúrkörből érkezik és kik nagyjából az ismert szellemi vezetőik…

Akik a Hunnia mozgalomban résztvevőknek vallották magukat, személy szerint nem ismertem ilyet…

Budaházy úrnak vagy Toroczkai úrnak a személyes tevékenysége hozzá köthető ennek a politikai kultúrkörnek a létéhez, és ők ezeknek valamilyen módon mozgatói, de az én személyes ügyemmel kapcsolatban, ezeket én nem tudom összekapcsolni…

Ebben a műfajban - amilyen az én műsorom is - az ember szedhet össze ellenfeleket. Sőt, akár ha ellenségeket is. Ez tény… nem szeretnék itt gyanúsítani senkit a jelenlévők közül, nehogy félreértés legyen…

Fenntartom azt a hipotézisemet, hogy a hatalmi oligarchiának az a része, amelyiknek az az érdeke, hogy a szélsőjobb utcán randalírozzon, ez ebben a történetben biztos, hogy részes volt.

Semmi olyan nem derült ki a nyomozás során (és nyilván nem is derülhetett volna ki), hogy a vádlotti körnek az akkori "hatalmi oligarchiához" bármi kapcsolata lett volna.

Csintalan szavahihetőségéről ezek után mindenki alakítsa ki a saját véleményét. Én csak annyit látok kétséget kizárólag bizonyítottnak ebből az egészből, hogy rengeteg ellensége volt.

Ezen túlmenően azt kérem, hogy a Magyar Hang és mindenki más is, aki a cikküket átvette, korrigálja a valótlanságokat.

Budaházy György