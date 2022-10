Anyaország, Videók :: 2022. október 31. 11:31 ::

Több ezer vendégmunkást hoznak a debreceni BMW-gyár építéséhez, a fideszes polgármester szerint ők nem illetékesek

Debrecenben a helyi ellenzék úgy értesült, hogy a cívisváros mellett létesítendő BMW-gyár építkezésén több ezer külföldi vendégmunkás fog dolgozni, akiket egy, a városon kívül felépülő konténervárosban fognak elszállásolni.



Ennyire találkozik a valósággal a kormány konzultációja

Az atv.hu cikke szerint Gondola Zsolt Zoárd, a Civil Fórum Egyesület önkormányzati képviselője úgy fogalmazott, hogy több ezer, “valószínűleg török vendégmunkás” érkezik majd a városba, akik meghatározott ideig fognak a konténervárosban lakni. A képviselő a közgyűlésen rákérdezett, hogy ennyi vendégmunkás érkezésére fölkészült-e a város, és ha igen, akkor miként.

Varga Zoltán, a Demokratikus Koalíció országgyűlési képviselője úgy értesült, hogy kétezernél több vendégmunkás fog érkezni, pakisztáni, török, és még más nációból származóak, akiket “bódévárosba” telepítenék, ahol “se a közbiztonság, se a közegészségügy, se az egészségügyi ellátás, se az oktatás, se semmi nem lesz megoldva”. Varga azt is nehezményezte, hogy a projekt kezdetekor még arról volt szó, hogy hazai munkahelyeket fog teremteni a beruházás.

Papp László fideszes polgármester arról elmélkedett, hogy az eddig a befogadás fontosságát hangsúlyozó ellenzék most a külföldről érkezők ellen szólal fel. Azt is hozzátette, szerinte a munkások nem fognak gondot okozni a városban. Kitért rá, az önkormányzat abban nem illetékes, hogy egy BMW méretű világcég kivel akar dolgoztatni. Azt ugyanakkor kiemelte a polgármester, hogy Debrecen számára a közbiztonság rendkívül fontos, és hogy a hajdú-bihari megyeszékhely “az ország egyik legbiztonságosabb városa”, ennek fenntartása pedig továbbra is érdekük.

(Debreceni Nap - atv nyomán)