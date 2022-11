Anyaország :: 2022. november 2. 10:34 ::

Szijjártó máris az izraeli választási eredménynek örvendezik

Egy stabil, Benjámin Netanjahu vezette izraeli kormány és az amerikai Republikánus Párt félidős választási győzelme reményteli és biztató fejlemény lenne a közel-keleti béke szempontjából - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Jordániában.

A tárcavezető az Ammáni Biztonsági Fórum nyitó panelbeszélgetésén az előző napi izraeli választásra reagálva üdvözölte, hogy valós esély van Netanjahu visszatérésére, ami szavai szerint azért különösen jó hír, mert ő írta alá az Izrael és több arab ország kapcsolatait normalizáló Ábrahám-megállapodásokat.

Biztatónak nevezte emellett a közelgő amerikai félidős választás kilátásait, s hozzátette, a közel-keleti béke és biztonság szempontjából az lenne a legbiztatóbb és legreménytelibb fejlemény, ha Benjámin Netanjahu vezetésével stabil, jobboldali kormány alakulna Izraelben, az Egyesült Államokban pedig a Republikánus Párt megszerezné a kongresszusi többséget.

Szijjártó Péter felszólalásában leszögezte: fontos lenne folytatni a Donald Trump előző amerikai elnök közvetítésével megkezdett közel-keleti békefolyamatot, hazánkra nézve már pusztán azért is, mert a térség biztonsági helyzete közvetlen kihatással van Európa biztonsági helyzetére. Ezzel összefüggésben emlékeztetett rá, hogy az elmúlt évtizedek kudarcos próbálkozásai után az Ábrahám-megállapodások tető alá hozása volt az első eredményes békekezdeményezés a Közel-Keleten. Úgy vélekedett, hogy ebben el kell ismerni Donald Trump érdemeit, aki előmozdította a párbeszédet és az együttműködést Izrael és az érintett négy arab állam között, ugyanis ez elengedhetetlen volt a kapcsolatok normalizálásához.

A tanulság az, hogy valódi vezetőre volt szükség, aki elég bátor és erős ahhoz, hogy újranyissa a kommunikációs csatornákat az egymással súlyos konfliktusban álló felek között - mondta.

Beszámolt arról, hogy Európa jelenleg nem lenne képes kezelni egy újabb biztonsági kihívást, ezért gyors előrelépésre van szükség a béke és a nyugalom irányába a Közel-Keleten.

A miniszter ennek kapcsán végezetül kitért az ukrajnai helyzetre is, és hangsúlyozta, hogy ott is ezt a módszert kellene alkalmazni. "Ha lehetséges volt Trump elnök számára, hogy újraindítsa a párbeszédet és közelebb hozza a békét Izrael és több arab ország között, akkor Ukrajnában is lehetségesnek kell lennie a béketeremtésnek" - fogalmazott.

Leszögezte: "párbeszédre és a kommunikációs csatornák újranyitására van szükség, ugyanis ha feladjuk a párbeszédet, akkor a béke reményét is feladjuk".

(MTI)