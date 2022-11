Anyaország, Videók :: 2022. november 5. 19:26 ::

Novák: nem a határkerítés véd meg minket az illegális migránsoktól, hanem az alacsony bérek

Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának ülésén Kósa Lajos elnök szállt vitába Novák Előddel, aki rávilágított: a kormány sajnos támogatja a legális bevándorlást, tehát a különböző kontinensekről hozzánk érkező vendégmunkások letelepedését, és az illegális migránsokkal szemben is csak félmegoldás van: a Toroczkai László által Ásotthalom polgármestereként már 2015 elején javasolt határkerítés megépült, de az áttörő migránsokat csak visszakísérgetik, hetente több ezret, hogy újra próbálkozhassanak. Ezért a határt védő rendőrökre és honvédekre támadókkal szemben elrettentő hatású tűzparancsot szorgalmaz a Mi Hazánk, illetve több millió forintos helyszíni bírságot a kerítésen átjutókra, hiszen a migránsok zsebében sokszor több ezer euró lapul, mely az embercsempészeknél kötne ki. Novák Előd szorgalmazta a határkerítésen áttörők-átjutók mobiltelefonjának lefoglalását is bűnjelként. Rétvári Bence államtitkár is reagált.