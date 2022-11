Anyaország :: 2022. november 9. 11:15 ::

A tojással és a burgonyával bővítik az élelmiszerárstopot

Gulyás Gergely azzal kezdte a mai kormányinfót, hogy a tegnapi kormányülésen tárgyaltak a gazdasági helyzetről, uniós ügyekről és energetikai kérdésekről is. Azt állapították meg, hogy a legnagyobb probléma a szankciós infláció, az energiaárak emelkedése jelenik meg az élelmiszerárak növekedésében is, amíg újabb szankciók veszélye merül fel, addig szankciós infláció is lesz. /Frissülő cikk./





Fotó: Szollár Zsófia / Index

A kormány szándéka, hogy a jövő év végére a jelenlegi felére szorítsa az infláció mértékét, ezért tartják fenn a rezsicsökkentett árakat az átlagfogyasztásig, a benzinárstopot, valamint a kamatstopot.

A kormány arról döntött, hogy bővíti az élelmiszerárstop alá vont termékek körét, az új termékek:

tojás,

burgonya.

A friss tojás és az étkezési burgonya esetében az üzletben folytatott kereskedelmi tevékenység vagy csomagküldés esetén a bruttó kiskereskedelmi ár a 2022. szeptember 30. napján alkalmazott árnál nem lehet magasabb.

A kormány december 31-ig döntött a rezsiárakról

Gulyás Gergely arról tájékoztatott: december 31-ig döntöttek a rezsiárakról, a rendszerhasználati díj nem emelkedhet a lakossági fogyasztók számára a jövő évben sem, miután azonban az energia drágább lesz, magasabb áron tudnak vásárolni is, de az emelkedés nem jelenthet terhet a lakosságnak. A kormány azonban ezért extraprofit-adót fog kivetni, 2022-ben 13 százalékban, 2023-ban pedig 10 százalékban állapítják meg az adókulcsot, ez mintegy 40 milliárd forint pluszt fog jelenteni a költségvetésnek.

Vállalják az igazságügyi változtatásokat az uniós pénzekért

Gulyás Gergely az uniós ügyekről elmondta, sokat tettek azért, hogy hozzájussunk a forrásokhoz, tizenhét vállalásuk volt, ugyanakkor azt tapasztalták, hogy az EU a tárgyalások során újabb igényeket is támasztott, ezek közül azt tudják teljesíteni, ami nem ellentétes a korábbi vállalással, és alapvetően nem ellentétes az ország érdekeivel.

A miniszter az igazságszolgáltatási követelésekről úgy fogalmazott, hogy Magyarországon azon országok közé tartozik, amelyekben az igazságszolgáltatás független, ez szervezeti különállást és alkotmányos garanciákat is jelent, így ott a különböző hatásköri kérdéseknek a pontosítása vagy változtatása, lehetséges, ezt meg tudják tenni, de a Bizottság aggályait egyébként alaptalannak tartják.

Hangsúlyozta, hogy nem alapvető szervezeti változásokról van szó, hanem arról, hogy az igazságszolgáltatás intézményei közötti hatáskörmegoszlás hogyan alakul. Ebben fognak olyan módosításokat elfogadni, amely az EU által jelzett aggályokat orvosolja. Gulyás Gergely szerint ezzel az utolsó feltétel is teljesül, ami a helyreállítási alappal kapcsolatos megállapodás létrejöttét eddig gátolta.

Kérdések:



Kívánnak valamilyen támogatást adni azoknak a kereskedelmi cégeknek, amelyeket érint az árstop?

Nem – válaszolta először a miniszter.

Nem tartanak az árstopok miatt áruhiánytól?

Gulyás Gergely pontosította az előbbi válaszát: a cégeknek nem kívánnak támogatást adni, a kiskereskedelmi, kistelepülési bolthálózatoknak fognak támogatást adni, erről hétfőn lesz bejelentés.

Sajtóhírek szerint november 22-én, az EU-csúcson születhet döntés a helyreállítási alap forrásairól. Ez igaz?

A következő néhány hétben ez el fog dőlni. December 6-ig még több különböző döntés lesz az uniós forrássokkal kapcsolatban.

A Független Benzinkutasok Szövetsége keddi közleményében jelezte, hogy nem kapta meg mindenki a támogatást. Kívánnak ezzel kapcsolatosan reagálni?

A miniszter elmondta: van egy kormányhatározat, amely világosan rögzíti, hogy a kis benzinkutak milyen támogatásra jogosultak.

Terveznek-e ahhoz hasonló fejlesztési forráskeretet megnyitni, mint a Gyármentő Program?

Pillanatnyilag a költségvetési korlátok ezt a mértéket engedték meg.

Várhatóan mikor írja alá a magyar parlament a finn és a svéd NATO-tagságról szóló felvételi kérelmeket?

Az Országgyűlésnek kell ratifikálnia. A kormány szándéka világos, még ebben az ülésszakban szeretnének dönteni róla.

Gulyás nem számít drámai változásra az amerikai külpolitikában

Kérdésre Gulyás Gergely a félidős amerikai választásokkal kapcsolatban elmondta: elsősorban a mindenkori amerikai kormányzattal keresik a kapcsolatot. Szerinte drámai változásokat nem fog jelenti ez a választás az amerikai külpolitikában (akkor sem, ha a republikánusok a szenátusban és a képviselőházban is megszerzik a többséget), mert az elnöknek kifejezetten erős jogkörei vannak.

Az inflációt alig mérsékli a kiterjesztett élelmiszerár-stop

A tojás és a burgonya esetében készült-e a hatástanulmány? A kérdésre Gulyás Gergely elmondta: szeptember 30-i áron rögzítik a tojás és a burgonya árát, ez azt jelenti, hogy a tojás ára 25 százalékkal, a burgonya ára 10 százalékkal fog csökkenni. A miniszter hozzátette: ettől 0,1-0,2 százalékkal csökkenhet az infláció.

A pedagógusbéreknél a célok és az elvárások egyeztek

Gulyás Gergely a pedagógusok béremeléséről kifejtette: a kormány céljai és a Bizottság által megfogalmazott elvárások egybeestek, mindenki egyetért abban, hogy radikálisan emelni kell a béreket. Ha nem tudnak megállapodni az uniós forrásokról, akkor nem tudnak ekkora béremelést sem vállalni, a költségvetésnek vannak keretei és korlátai, odáig tágítják, amíg lehet. A béremelés valamivel több mint felét fizetnék az uniós forrásokból, a többit a magyar költségvetés teszi hozzá, 2025 után csak a költségvetés vállalja ezeket a terheket.

Év végéig nem változik a gáz ára

Gulyás Gergely a gázárra vonatkozó kérdésre hangsúlyozta: bár mérsékeltebb, mint augusztusban, de most is magas, a hatszorosa annak, mint amennyiért éveken keresztül beszerezték a gázt. Az árak év végéig nem fognak változni.

Áthárítják az árstopot a boltok?

Gulyás Gergely szerint a kisboltoknál azért nincs ilyen hatás, mert az emberek ott leginkább az alapvető élelmiszerekből vásárolnak, ezért kapnak külön támogatást a kisboltok. A nagyobb boltoknál árverseny van, ezért a miniszter nem hiszi, hogy teljesen át lehet hárítani az árstopot más termékeken keresztül a fogyasztókra. Azt nem zárja ki, hogy részben megkísérlik, akár meg is teszik, de teljes egészében nem tudják áthárítani.

Az árstopok újabb kiterjesztését egyelőre nem tervezik

Kérdésre Gulyás Gergely az Európai Bizottság által elfogadott közös agrárpolitikai stratégiáról elmondta: minden korábbinál nagyobb támogatásra számíthatnak a gazdák, ez egy komoly siker, hogy az országnak járó forrásokat megkaphassuk.

A kilencedik szankciós csomaggal kapcsolatban, illetve arról, hogyan érintené az országot, ha az orosz atomipar is a szankciók alá kerülne, a miniszter azt mondta: negatívan érintené az országot, nem is támogatnának ilyen szankciót.

Kérdésre azt is elmondta: az árstopok újabb kiterjesztését egyelőre nem tervezik, most a tojásról és a krumpliról döntöttek.

(Index)