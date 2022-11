Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. november 18. 19:34 ::

Beismerő vallomást tett az ORÖ elnöke, kijött a rácsok mögül, és szabadságra ment

Január elejéig tartott volna Agócs János letartóztatása, de a gyanú szerint az Országos Roma Önkormányzat elnöki posztját 30 millióért áruba bocsátó vezető nincs már rács mögött: miután “teljes körű, beismerő vallomást tett" szabadlábra helyezték, ő pedig rögtön szabadságra is ment - írja a hvg.



Fotó: Fazekas István

Hamarosan vádat emel a nyomozó ügyészség a korrupciós bűncselekménnyel vádolt Agócs Jánossal, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnökével szemben, akit augusztus végén vettek őrizetbe majd tartóztattak le, és gyanúsítottak meg azzal, hogy 30 millió forintért árulta saját választott tisztségét, az ORÖ elnöki posztját.

Agócsot azzal gyanúsítják, hogy 2022 nyarán azzal árulta az ORÖ elnöki tisztségét, hogy ő lemond, és elintézi a kiszemelt “utód" megválasztását – ezért előre 18 milliót, majd újabb 12 milliót várt cserébe. Az ajánlatra “vevő" volt Agócs egyik helyettese, Tiszabura független polgármestere, Farkas László, de csak látszólag: az “üzletet" előre egyeztette az ügyészséggel.



Farkas László, az Agócsot lebuktató ORÖ-elnökhelyettes (fotó: Fb)

Az ORÖ elnökét tettenéréssel, egy kecskeméti csárda parkolójában a korábban ebéd közben Farkastól átvett – de már a nyomozó ügyészség által biztosított – 18 millió forint készpénzzel együtt fogták el.

Agócs János kezdetben tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el, miután azonban majdnem két hónapot töltött letartóztatásban, rács mögött, végül beismerő vallomást tett.

A Központi Nyomozó Főügyészség most a hvg kérdésére megerősítette: “időközben a gyanúsított teljes körű beismerő vallomást tett". Hozzátették: a hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt elrendelt nyomozás jelenleg is folyamatban van, de már a végéhez közeledik, miután “a nyomozó ügyészség a szükséges eljárási cselekményeket elvégezte" – vagyis közel a vádemelés.

Más személy gyanúsítotti kihallgatására nem került sor, árulta el válaszában az ügyészség, jelezve egyúttal azt is, hogy a beismerő vallomás megtétele után “a kényszerintézkedés fenntartásának okai megszűntek, ezért a nyomozó ügyészség a gyanúsított letartóztatását megszüntette". A lap úgy tudja, ez éppen két hete történt meg, vagyis azóta Agócs János szabadlábon van.

Elérni mégsem tudták, mivel szabadulása után azonnal szabadságot vett ki. Pedig elvileg visszatérhetne az ORÖ elnöki posztjára, hiszen arról nem mondott le, és a jogerős elmarasztaló ítéletig erre nem is kötelezi őt semmi, gyanúsítottként is elláthatná a hivatalát. Ám visszatérése mégsem várható, azért sem, mert bő két hónapja más látja el hivatalosan az ORÖ elnöki feladatait.

Szeptember első fele óta ugyanis az ORÖ teljes elnöki jogkörrel felruházott vezetője Lakatos Oszkár elnökhelyettes. Ő egy olyan, Agócs által még 2021 novemberében hozott határozat alapján lépett hivatalba, amely az elnök “akadályoztatása" esetére őt jelöli ki elnöki jogkörben eljárónak. Lakatos a lapnak azt mondta, egyelőre ő marad a vezető, Agócs pedig január végéig szabadságon van.

Korábban az Agócsot lebuktató Farkas László úgy nyilatkozott: a 2019-ben elnöknek választott Agócs 3 év alatt "nem váltotta be a reményeket", és azért is “árulhatta a visszavonulását", mert érezte, hogy elfogy körülötte a levegő – április végén méltatlansági eljárást is kezdeményeztek ellene, amit a többség megszavazott ugyan, ám az indítvány egy formai hiba miatt érvénytelen volt.

Az elnöki pozíciót átvevő Lakatos Oszkár viszont másként vélekedik az egész Agócs-ügyről. Korábban ugyanis azt mondta, hogy szerinte “Agócsot megvezették", viszont azt elismerte, hogy “ekkora szégyen a magyar cigányságot még nem érte, és én pontosan nem tudom, mi igaz, és mi nem ebből, de az biztos, hogy kápó módszerrel húzták csőbe az elnököt".