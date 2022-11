Anyaország :: 2022. november 26. 12:13 ::

Már Újpesten sem állít adventi keresztet a Jobbik - biztonsági okokra hivatkoznak

Több mint tíz év után először fordul elő Újpesten, hogy a Jobbik helyi szervezete nem állítja fel a hagyományos adventi kettős keresztjét. A kezdeményezést még 2010-ben indította el az egykori radikális párt IV. kerületi szervezete. A döntésről a párt helyi elnöke, Czigler László számolt be Facebook-oldalán, aki "biztonsági okokra" hivatkozva fújta le a kereszt felállítását. Ám úgy tudjuk, más áll a háttérben.

Amíg az adventi keresztállítási akciók a 2018 utáni néppártosodott Jobbikban egyre inkább elhaltak, addig ez a hagyomány - az üdítő kivételek egyikeként - Újpesten tovább folytatódott. Sőt: a Fideszen kívül minden párt helyi szervezete és az (akkor még) momentumos polgármester, Déri Tibor is részt vett rajta. Ez nagy dolognak számított, különösen más budapesti kerületekkel szemben, hiszen például Óbuda fideszes polgármestere, Bús Balázs 2013-ban még provokációnak minősítette az adventi kereszt felállítását, 2019-ben pedig Terézváros momentumos polgármestere, Soproni Tamás egyenesen betiltotta a Mi Hazánk hasonló akcióját. Ezzel szemben Újpesten még a helyi DK-sok, LMP-sek és momentumosok is szívesen szívesen vettek részt a Jobbik által szervezett eseményen.



Keresztállítás 2020-ból, amikor a Jobbikra ez már nem volt jellemző

Ez a hagyomány azonban idén megszakad, mivel a helyi Jobbik nem tudja vagy nem akarja felállítani a keresztet. Czigler László közleményében arról számolt be, hogy "az előzetes állapotfelmérésen lesújtó hírekkel szembesültünk: a kettőskereszt - amely 2010 óta minden adventi időszakban a Szent István téren állt-, nagyon rossz állapotba került, ezért fájó szívvel arra a döntésre jutottunk, hogy idén biztonsági okokból nem állítjuk ki, hiszen semmiképpen sem szeretnénk megkockáztatni sem a személyi sérülést, sem a kettőskereszt állapotának további romlását."

Szabó Balázs egykori újpesti Jobbik-alelnök, jelenleg független önkormányzati képviselő szerint azonban tavaly még semmi baja nem volt a keresztnek. "Onnan tudom, mert én tároltam otthon. Nem tudom azóta mi történt vele, de elég baj, hogy nem vigyáztak rá a jobbikosok vagy - ha tényleg olyan rossz állapotba került, mint ahogy állítják, akkor - nem restaurálták időben." Szabó szerint azonban a biztonsági okokra való hivatkozás nem fedi a valóságot. "Élek a gyanúval, hogy valójában a Jobbik nem is akarta, de inkább már nem is merte felállítani a keresztet." Erre utal egyébként az is, hogy idén már közterület-foglalási kérelmet sem nyújtott be a párt az önkormányzatnál, amit egyébként minden évben automatikusan meg szokott kapni az illetékes bizottságtól. "A szándék sem volt tehát meg." - mondja a képviselő.

Szabó a csütörtöki képviselő-testületi ülésen megpróbálta menteni a menthetőt és előterjesztést nyújtott be, melynek lényege az volt, hogy ha a Jobbik már képtelen adventi keresztet állítani, akkor tegye meg azt helyette a város. "Az előterjesztésről nagyon nem akart szavazni a hatpárti koalíció, ezért Dallos Andrea jegyző törvényességi kifogásra hivatkozott az előterjesztéssel szemben. Szerintem viszont ő szegett törvényt, amikor mondvacsinált okokra hivatkozva egyszerűen levetette a napirendről a javaslatot. Emiatt a Kormányhivatalhoz fordultam és törvényességi felügyeleti eljárást kértem a döntés felülvizsgálatára."



Szebb múlt 2013

Szabó Balázs politikai okokat is lát mind a keresztállítás lefújása, mind az azt pótolni szándékozó előterjesztésének lesöprése mögött. Újpesten az elmúlt hónapokban elképesztő sebességre kapcsolt a Demokratikus Koalíció helyi szervezete. "Egymás után tarolják le a korábban még be nem foglalt pozíciókat és hónapról hónapra újabb és újabb álláshelyeket hoznak létre a dékás alpolgármesterek környezetében. Déri Tibor átjátszotta a várost a DK-nak, amikor előbb bejelentette, hogy nem kíván újraindulni 2024-ben a polgármesteri székért, és megnevezte saját, DK-s utódját. Ezt követően pedig átlépett a DK-frakciójába, majd egy héttel később már Gyurcsány Ferenccel egyeztetett a párt kongresszusán." A város egyértelműen a gyurcsányizmus útjára lépett, amelyben nincs már többé hely az adventi keresztnek. A helyi Jobbiknak pedig egy szava sincs ez ellen, sőt, birka türelemmel és teljes belenyugvással, nulla ellenállás kifejtésével szemléli az eseményeket. "De igazából már tökmindegy, mert már szavazója sincs a pártnak a városban. Amíg egykori pártom helyi szervezete megtalálja a csavarhúzót, hogy összeszereljék az adventi keresztet, addig a helyi gyurcsányisták kétszer megeszik őket reggelire úgy, hogy észre sem veszik, sőt még meg is köszönik." - tette hozzá Szabó.

Nagy Attila, a Mi Hazánk Mozgalom újpesti politikusa hasonló véleményen van: "Újpesten a DK megfojtotta az összes többi pártot, köztük a Jobbikot is, mely teljesen jelentéktelenné, súlytalanná vált. Tagsága már szinte nincs is, ami pedig még megvan, azok már mind csak az anyagi érdekeltség miatt tagjai a pártnak. Sajnálatos, hogy a helyi jobbikosok nem voltak képesek idén adventi keresztet állítani, az pedig egyenesen szégyen, hogy Szabó Balázs képviselő javaslatát sem támogatták - még Czigler László sem, aki miatt ez a helyzet egyáltalán előállt. Sajnos Újpesten a Jobbik valóban gyurcsányista lett, aminek kitűnő példája, hogy már adventi keresztet sem mernek állítani."