Twitteren üzent a magyar miniszterelnök finn kollégájának, miután Sanna Marin egy interjúban arról beszélt: tisztázni akarja Orbán Viktorral, hogy összefüggésben van-e a NATO-csatlakozás jóváhagyásának késleltetése a Magyarországnak járó EU-s pénzek befagyasztásával. A magyar kormányfő szerint igaz barátok között nincs szükség tisztázásra, írja az Index.

Sanna Marin finn miniszterelnök a YLE közszolgálati rádiónak adott interjúban azt mondta, ha találkozik Orbán Viktorral, tisztázni akarja, hogy a NATO-csatlakozás jóváhagyásának késleltetése összefüggésben van-e azzal, hogy az Európai Bizottság befagyasztaná a Magyarországnak járó, 7,5 milliárd eurós uniós támogatást. A magyar miniszterelnök erre a kijelentése reagált most Twitteren.

Igaz barátok között nincs szükség tisztázásra, Magyarország soha nem kötött és nem is fog más ügyeket kötni az EU-s támogatásokhoz. Ugyanez igaz többek között Finnország NATO-csatlakozására is. A magyar kormány támogatja a csatlakozást, és az Országgyűlés napirendre fogja tűzni a ratifikációt, amint megkezdődik a 2023-as ülésszak – fogalmazott Orbán Viktor.

A kormányfő korábban az V4-ek kassai csúcstalálkozóján azt mondta, Magyarország támogatja Finnország és Svédország NATO-tagságát, a következő év első ülésén ezt a parlament is napirendre fogja tűzni. Elmondása szerint „a svédek és a finnek Magyarország miatt egyetlen percet sem vesztettek el eddig, és nem is fognak, Magyarország biztosan meg fogja adni a csatlakozásukhoz szükséges támogatást”.

2/2 This is also true for the NATO accession of Finland, among other issues. The 🇭🇺 government supports it, and the National Assembly will put its ratification on the agenda as soon as the 2023 session begins.