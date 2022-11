Anyaország :: 2022. november 30. 15:10 ::

Nem könnyű, de megpróbálkoznak a sikerpropagandával az uniós pénzbefagyasztás esetében is

Navracsics Tibor uniós forrásokért és területfejlesztésért felelős miniszter a kormányinfón azt mondta a mai bizottsági döntésről: van benne egy nagyon fontos elem, ez pedig az, hogy az újjáépítési alapra vonatkozó magyar nemzeti tervet elfogadásra ajánlják, ez jelentős előrelépés, az első alkalom, hogy hivatalos formában ezt bejelentették. A miniszter szerint nem kis büszkeség, hogy a magyar terv a bizottság értékelése szerint az egyik legjobb a tagállamok között. /Frissülő cikk./





Fotó: Szollár Zsófi / Index

Navracsics Tibor hozzátette: örömmel nyugtázzák ezt, örülnek neki, hogy végre megnyílik a lehetősége annak, hogy aláírják a megállapodást. A partnerségi megállapodást is aláírhatják záros határidőn belül. Ha ez megtörténik, elérik a korábbi célt: mind a két nagy területen, ahol nyáron még messzinek tűnt a források elérése, olyan megállapodássorozatot érjenek el és írjanak alá, ami lehetővé teszi, hogy 2023-tól ténylegesen is megnyíljanak a források.

A felfüggesztésről elmondta: ez nem jelent újdonságot, a 65 százalékos felfüggesztési javaslat ugyanaz, mint ami szeptember közepén volt. A kormány úgy gondolja, ez részben abból is adódik, hogy az általuk megalkotott törvényhozási és intézményépítési menetrend, amely a vállalásaik alapján elindult szeptember elején, olyan határidőket is tartalmaz, amelyek előttük vannak.

„Eddig is az elveink fenntartása mellett kötöttünk kompromisszumot. Amikor újrakezdtük a tárgyalásokat júniusban, nyitottság jellemzett minket, el akarjuk érni a megállapodásokat az Európai Bizottsággal” – mondta Navracsics Tibor újságírói kérdésre.

A többi forrással kapcsolatban elárulta: a megállapodások elérésével 2023-ra minden forráshoz hozzáférhetünk. „Végig arra koncentráltunk, hogy lehetőség szerint ezt a tárgyalássorozatot elválasszuk a politikai kérdésektől” – folytatta a miniszter.

„Az, hogy az Európai Parlamentben olyan hangulat alakult ki, azért megvannak a felelősök. Ez szerintem nem elfogadható. A felfüggesztés nem jelent forrásvesztést, így az ellenzéki képviselők nem érték el a céljukat” – vette át a szót Gulyás Gergely.

Nincs szükség előrehozni a 2023-as parlamenti tavaszi ülésszak kezdetét, nincs szükség rendkívüli ülésszakra – közölte Navracsics Tibor.

Gulyás Gergely kifejtette, hogy 2500 milliárd forintnyi uniós forrás érkezhet jövőre, 1500 milliárd forintnak nincs akadálya, további 1000 milliárdnál is elhárulhatnak az akadályok. A folyósítás inkább a második félévben történhet, de ez nem jelent gondot az előfinanszírozási rendszer miatt. A miniszter leszögezte: a magyar gazdaság fundamentumai stabilak, a problémák inkább az energiaárakkal vannak.

Navracsics Tibor kérdésre válaszolva elmondta: akkor tartja majd sikeresnek az Európai Unióval való tárgyalásokat, ha mindkét megállapodást alá tudják írni év végéig.

Ha ez azért nem sikerül, mert részegen megyek el egy tárgyalásra, és halálra sértegetem őket, akkor meglátjuk, hogyan alakul a jövőm. Ez azonban nem valószínű – mondta arra a kérdésre válaszolva, hogy lemond-e, ha sikertelenül zárulnak a brüsszeli tárgyalások. Hozzátette: folyamatosan kapcsolatban állnak az Európai Bizottsággal, hogy elkerüljék azt a vitát, amelyet Lengyelországgal folytatnak.

„Az az érzésünk, hogy vannak félreértések a teljesítés kapcsán, ahol szükséges, ott kompromisszumokat kötünk, és reméljük, hogy 2023-ra minden rendben lesz. Ha szigorúbb szabályok lesznek nálunk a közbeszerzésekre vonatkozóan, az jó példát fog mutatni az egész Európai Uniónak” – tette hozzá Navracsics Tibor.

„Azzal számolunk, hogy minden tervezett forrás be fog érkezni” – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

„Ahogy idén is, úgy jövőre is fenn tudjuk tartani a rezsicsökkentést, ehhez arra is szükség van, hogy a nagyobb haszonra szert tevő iparágak hozzájáruljanak a közteherviseléshez” – utalt az extraprofitadóra a tárcavezető.

Az Európai Bizottság "belátásán és bölcsességén" múlik a pedagógusok béremelése is

Navracsics Tibor biztos benne, hogy rajta nem múlik a megállapodás aláírása, és bízik abban, hogy az Európai Bizottság sem akar indoklás nélküli forrásvesztést. A miniszter szerint jó irányba haladunk, és az eddig megtett út azt mutatja, hogy forrásvesztés nélkül jutunk hozzá az uniós pénzekhez.

Gulyás Gergely elárulta: a bírósági szervezeti törvényt módosítani kell, egyelőre ez biztos. A bizottság a magyar intézkedéseket elfogadta, olyan módosításokra nincs szükség, mint amilyen az őszi parlamenti ülésszakban volt. A pedagógusbéremelésről annyit mondott: csak a bizottságtól függ.

Ha sikerül aláírni a partnerségi megállapodást, és nincs olyan ok, amire tekintettel ebből a programból nem juthatunk hozzá a pénzekhez, akkor januártól sor kerülhet a tanárok béremelésére. Az Európai Bizottságban megvan a kellő belátás és bölcsesség, ha nem lesz akadálya a pénzek megérkezésének, akkor januárban megkezdődnek a béremelések, azt szeretnénk, hogy ez 20 százalékos legyen – ez csak a bizottságon múlik – tette hozzá Gulyás Gergely.

