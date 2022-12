Anyaország :: 2022. december 6. 11:05 ::

A Fidesz kedvenc hitközségi vezetőjének fiacskája bevonult a seregbe - Köves Shalom Izraelben védi az igazi hazáját

Köves Shalom veszélyes terepen, Ciszjordániában szolgál, de ő fontosnak tartja, hogy részese legyen a zsidó állam fenntartásának - írja a Kibic Magazin nevű zsidó lap.

A cikkből megtudjuk, hogy Köves Shalom jelenleg 20 éves, és augusztusban vonult be a Giváti ezredbe, az izraeli hadsereg egyik gyalogos harci alakulatába. 2 év 8 hónapot szolgál itt összesen egy speciális részlegben, amit kifejezetten haredi, vallásos katonák számára tartanak fenn.

Shalom izraeli-magyar állampolgár, így számára nem lenne kötelező a szolgálat, de ő már 13-14 éves korában eldöntötte, hogy szeretne katona lenni Izraelben. Köves Slomó rabbi a Kibic kérdésére elmondta, felesége, Köves Dvora rebbecen családjának férfi tagjai közül sokan voltak katonák. Az édesapja például – amellett, hogy rabbi volt Akkóban – még a jom kipuri háborúban is szolgált.

„2000 évig azért imádkoztak az őseink, hogy Izraelbe jöhessenek, ezért kár lenne nem részt venni a zsidó állam újraalakulásában egy olyan korban, amikor Izrael állam már létezik” – mondta Köves Shalom. Hozzátette, hogy ettől ez még nem könnyű döntés, de abban bízik, hogy ennek hatására erősebb ember válik majd belőle. Párhuzamként a jesivában való tanulást említette, ami szintén nem volt könnyű a számára, mégis úgy véli, e nélkül most teljesen más ember lenne.

„A család alapvetően örült Shalom döntésének, és büszkék vagyunk arra, hogy a fiúnk ennyire elkötelezett, kitart az elhatározása mellett. Reméljük, hogy békében és egészségben fog hazatérni” – mondta Köves Slomó rabbi, aki annak idején egyetlen feltételül azt szabta a fiának, hogy fejezze be a jesivát, és tegye le a rabbivizsgát. Ezt mostanra Shalom teljesítette.

A Giváti ezredben való szolgálathoz pedig tényleg fel kell nőni, ugyanis a katonák Ciszjordániában vigyáznak a zsidó településekre (pontosabban szélsőséges telepesek illegális, a nemzetközi jog szerint is törvénytelen létesítményeire - a szerk.), éles helyzetek itt bőven adódhatnak, és ha véletlenül háború törne ki, akkor be is vetik őket.

A katonák először egy 7-8 hónapos kiképzésen vettek részt, ahol Shalom nagyon jó célbalövőnek bizonyult. Ezt követően nemrég volt a Siratófalnál a fiatal katonák avatása, amelyen Köves Slomó is ott járt.

Az ezredben egyébként van egy felderítéssel foglalkozó beduin alakulat is, ezeket a katonákat szintén a Siratófalnál avatták, csak ők nem a Tórát, hanem a Koránt kapták ajándékba az ünnepségen. „Shalom nagyon jóban van a beduin fiúkkal, elég jól tud arabul, gyakorolja velük a nyelvet”, mesélte az EMIH vezető rabbija.

Köves Shalom elmondta, a katonai élet egyelőre valamivel könnyebb a valóságban, mint amire számított, csupán egy dolog lepte meg: annak ellenére, hogy korábban is sokat volt távol, most jobban hiányzik az otthona, a családja, mint gondolta. Ennek szerinte az az oka, hogy sosem tudhatja, mikor fogja újra látni a szüleit.