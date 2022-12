Anyaország :: 2022. december 6. 15:59 ::

Feloszlatták a legnépesebb kerület Fidesz-alapszervezetét, kétfelé szakadt a frakció

Feloszlatták a Fidesz újbudai szervezetét, a helyi önkormányzati frakció pedig két részre szakadt. Frakcióvezetőjüket már többször leváltották ebben a ciklusban, jelenleg a harmadikkal próbálkoznak az ország ötödik legnagyobb önkormányzatában.

A Fidesz szegénységi bizonyítványa, hogy a legnépesebb kerületben a helyi elnökük a valójában KDNP-s Simicskó István – volt, de ő nem volt képes egyben tartani a szervezetet, feloszlatták. Nyolcfős frakciójuk is két négyfős szekértáborra szakadt (Hoffmann, Csernus, Molnár és a kvótanő Nagyné az egyik oldalon, velük szemben pedig Szabó, Jankó, Elekes és az egyetlen egyéni győztes Junghausz, aki nem is párttag), a frakcióvezető most még Simicskó választókerületi titkára, Szabó László.



Hoffmann Tamás, a Fidesz bukott polgármestere, majd bukott frakcióvezetője és egyik bűntársa, akinek korrupciós ügyében Novák Előd feljelentése alapján nyomozást rendeltek el (ld. kapcsolódó anyagunkat)

A balliberális szivárványkoalíció és a Fidesz többször kiegyezett a háttérben, folyamatosan növelik a fizetett pozíciók számát önmaguk számára. A megduplázott, rekordszámú alpolgármester fizetését pedig a törvényi maximumban határozták meg, ezekre is egyedüli képviselőként szavazott nemmel a Mi Hazánk politikusa, a Fidesz támogatta.