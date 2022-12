Anyaország, Cigánybűnözés :: 2022. december 15. 09:20 ::

Összejátszhatott a rendőrség a betyárt megkéselő cigánybűnözővel

Mint ismert, a szabolcsi nyomozók a TEK segítségével elfogták annak a nyíregyházi családnak a tagjait, akik kiszolgáltatott helyzetben lévő nőket bírtak rá prostitúciós tevékenységre, hogy az abból származó jövedelmükből a saját megélhetésüket finanszírozzák. Ez önmagában – sajnos – Magyarországon már egyáltalán nem számít kiemelkedő hírnek, hiszen országszerte számos hasonlóval találkozhatunk nap mint nap. Ami miatt mégis kiemelt figyelmet érdemel az ügy, az nem más, mint hogy a Szent Korona Rádió információi szerint ezen bűnbanda tagjai közé tartozik R. László 26 éves nagykállói lakos is, aki egy jól működő rendszerben már szabadlábon se lehetne, hiszen néhány hónappal ezelőtt megkéselt egy férfit. Csak a szerencsén múlt, hogy a szúrás elkerülte a szívet. A Magyar Jelen a késelés sértettjével, Juhász Gergővel beszélgetett.

M. J.: Hallotta, hogy letartóztatták az Önt megkéselő férfit?

Juhász Gergő: Természetesen. Figyelemmel kísérem az ügyüket. Ott voltam a helyszínen, mikor letartóztatták őket, illetve a 30 napos előzetes letartóztatásuk elrendelésének tárgyalásán is jelen voltam.

- Mit szól hozzá, hogy futtatásért csukták le őket?

- Egyik szemem sír, a másik nyilván örül. Most ezért előszedték őket, viszont amikor engem majdnem megöltek, akkor a hatóságok semmit se csináltak.

- Mi lehet az oka a hirtelen változásnak?

- Ezt biztosan nem lehet tudni. Korábban közszájon forgott, hogy a banda tagjai besúgók, és az infókért cserébe velük szemben elnézőbbek a hatóságok. Aztán a Mi Hazánk fellépése elindított valamit. Én egy olyan információt kaptam, hogy a letartóztatásukat megelőzően egy rendőri vezetőt leváltottak. Pár nappal később már el is kapták az egész bűnbandát.

- Tehát akkor azért nem lépett a rendőrség, mert információkat szolgáltattak nekik?

- Erős a gyanú rá, maradjunk annyiban. Ahogyan a Mi Hazánk elnökének videójában is utalnak rá, mikor rákérdezett a bűnügyi igazgatónál, hogy “így van-e?”, akkor azt felelték, erre nem válaszolhatnak, mert „minősített adat”, tehát gyakorlatilag államtitok. Magyarán mondván, megkaptuk a választ.

- Ez mondjuk megmagyarázná, hogy miért védekezhetett szabadlábon egy gyilkossági kísérlet után.

- Igen. Ráadásul az egyértelmű gyilkossági kísérletet végül csupán súlyos testi sértésnek minősítették.

- Van rá esély, hogy ez a minősítés megváltozhat?

- Jelenleg nyomozati szakaszban van az ügy, de senki sem láthat bele, ugyanis titkosították. Ettől függetlenül a nyomozati szakaszban bármikor átminősíthetik. Sőt, úgy tudom, hogy az átminősítésre akár még a tárgyalás során is sor kerülhet. Tehát egyáltalán nem zárható ki.

- Titkosították. Vagyis a nyilvánosságot gyakorlatilag kizárták az ügy nyomon követéséből. Viszont Ön, mint sértett, kap bármiféle tájékoztatást?

- Semmit. Egyszer kihallgattak, de azóta semmit sem tudok az ügyről. Még arról se hallottam, hogy egyáltalán a tanúkat kihallgatták volna. Korábban attól tartottam, hogy ez az ügy is el lesz tussolva. De úgy tűnik, csak dolgozik is a rendőrség.

- Mit gondol, mi lehet az oka a titkosításnak?

- Én úgy gondolom, hogy a saját maguk védelme. Amikor a Mi Hazánk, élén a párt elnökével, felkarolta az ügyemet, és mögém álltak, utána már el kellett kezdeniük vizsgálódni. Gondolom, megkeresték, ki volt az az ügyész, aki fentről leszólt, hogy az elkövetőket ki kell engedni. A normális eljárás az lett volna, ha 72 óráig fogva tartják őket, majd bírósági tárgyalás keretében döntenek arról, indokolt-e a 30 napos előzetes letartóztatás elrendelése, vagy sem. Itt nem ez történt. 1-2 nap múlva leszólt valaki a megyei ügyészségtől, mire egyből kiengedték őket. Csak hát ugye Toroczkai úr kicsit megbolygatta a méhkast, minek hatására elkezdtek vizsgálódni, hogy akkor melyik ügyész is szólhatott le, és miért? Akkor kaphatta a titkosítást.

- Mondhatjuk, hogy a Mi Hazánk miatt nem sikerült elsikálni az egészet?

- Abszolút.

- Ön mit remél az ügytől? Milyen ítéletet vár?

- Erre nehéz most válaszolnom, ugyanis a kezdeti fejleményeket látva én már elkönyveltem magamban: ez az ügy is el lesz tussolva. Viszont, ahogyan a dolgok most alakulnak, egyre bizakodóbb vagyok, hogy az elkövetők elnyerik méltó büntetésüket. Főleg annak fényében, hogy tudomásom szerint újabb bűncselekmények is kiderültek. Úgy értesültem, nem csak lányokat futtattak, de két csicskáztatásra is fény derült. Két nyugdíjas volt az áldozatuk, akiket rendszeresen dolgoztattak, vertek, elvették a nyugdíjukat. Szóval bizakodó vagyok, hogy végre elnyerik méltó büntetésüket. És még egyszer: nagyon szépen köszönöm a Mi Hazánknak a támogatást, meggyőződésem, hogy a közbenjárásuk nélkül ezt az ügyet is megúszta volna ez a bűnbanda.