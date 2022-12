Anyaország :: 2022. december 25. 08:03 ::

Rogánék szerint 2026-ra digitális állampolgárok leszünk

Elektronikus tárca, digitális postaláda, elektronikus dokumentumtár és aláírás − egyebek mellett ezek létrehozásáról is rendelkezik a Miniszterelnöki Kabinetiroda által készített, a kormány által is elfogadott Nemzeti digitális állampolgárság program, amelynek célja, hogy Magyarországon is megteremtse az egyszerű, kényelmes és hatékony közigazgatási ügyintézés feltételeit.

Ennek értelmében a jövőben olyan közigazgatási terek jönnek létre, ahol az állampolgárok javarészt személyes megjelenés nélkül, egyszerűen és hatékonyan, a nap 24 órájában intézhetik az ügyeiket digitálisan.

Az Index cikke szerint a legfontosabb alapszolgáltatás az egyszerűen használható digitális személyazonosítás lesz (eSZemélyi), amelynek köszönhetően szinte az összes ügyintézési folyamat intézhető lesz. A tervek szerint

az átlátható módon használható mobiltárca segítségével bejelentkezhetünk a digitális állampolgárság platformra, elkészíthetjük az adóbevallásunkat, támogatásokat igényelhetünk vagy éppen kezelhetjük az ePosta-felületünket. Az alkalmazás − amely egyéb (akár külföldi) szereplők rendszereivel is kompatibilis lesz − továbbá képes lesz felhasználói adatokat fogadni, tárolni, megfelelő szintű titkosítás mellett. Funkciói között szerepel majd a kölcsönös hitelesítés külső (állami vagy privát) felek számára, a kijelölt adatok megosztása, továbbá hiteles elektronikus aláírás készítése.

A beszámoló szerint a továbbfejlesztett változat kezelőfelülete a jelenlegi ePostáénál már könnyebben áttekinthető lesz, képes lesz különböző levélfolyamokat strukturáltan és további dokumentumok letöltése nélkül megjeleníteni weben és mobilon egyaránt. A hivatalokkal való kommunikációt hivatalos levélként fogja elfogadni, azaz mind az állami szervek, mind mi hivatkozási alapnak tekinthetjük. A tervezett eDokumentumkezelés-megoldás pedig azt a célt szolgálja, hogy az állampolgárok minden ügyintézéssel kapcsolatos dokumentációja és adata egy platformon összpontosuljon. Az adatokat egy tartós tárhelyen mentik el automatikusan, ahonnan a dokumentáció online mindig elérhető lesz. A platform a tervek szerint hatékony összeköttetésben áll majd az ePosta-megoldással is, és lehetőséget adhat magánszerződések(például ingatlan- vagy gépjármű-adásvételi szerződések) tárolására is − részletezi az Index.

Rogán Antal, a program kidolgozásáért felelős Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter tájékoztatása szerint

az ütemterv alapján 2026-ra szinte minden közigazgatást érintő ügyünket képesek leszünk online – elsősorban okoseszközökön – intézni. Az első, nagyobb prioritást élvező ügyintézések fejlesztése 2023-ban elkezdődik, az irattárca pedig már 2024-re elkészül.

A digitális állampolgári környezet hatékony megvalósítása érdekében a magyar kormány létrehozta a Digitális Magyarország Ügynökséget (DMÜ), amelynek küldetése, hogy megteremtse a lakosok számára azt az egységes és kiváló felhasználói élményt nyújtó digitális környezetet, amely radikálisan leegyszerűsíti az állampolgár és a kormányzat különböző szervei közötti kommunikációt.

(Magyar Nemzet)