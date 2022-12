A rendőrök kihallgattak és őrizetbe vették a bódvalenkei emberölés gyanúsítottját, akit a bíróság letartóztatásba helyezett. Az ügy vizsgálata folyamatban van - olvasható a rendőrség honlapján, amely beszámol a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság megbízott bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettesének szerdai sajtótájékoztatójáról.

Miskolczi István elmondta: a szombaton elfogott gyanúsított december 16-án kereste fel lakásán későbbi áldozatát, akitől pénzt akart kölcsönkérni.

Miután az idős asszony nem tudott pénzt adni, megkérte a férfit, hogy távozzon, aki ennek nem tett eleget.

A felek között vita alakult ki, majd a férfi felkapott egy kést, és többször megszúrta a nőt, aki a helyszínen elhunyt. Az elkövető ezek után átkutatta a lakást, de nem vitt magával semmit, hanem hazatérve elégette a bűncselekmény elkövetésekor viselt ruházatát, írja az MTI.

Frissítés: "félt" a szegény "családapa", azért ölte meg hajnalban az idős asszonyt...

A számtalan bizonyíték súlya alatt végül beismerte, ennek ellenére az anyja bebizonyította a TV2-nek, hogy nem lehet ő a tettes. Íme a támadhatatlan okfejtés:

Nem követhette el egyedül, mert fogja is, szúrja is, vágja is, helyre is tegye???!!!...