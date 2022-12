Anyaország :: 2022. december 28. 17:38 ::

Államtitkár: januártól jön a 30 év alatti anyák szja-mentessége

A kormány úgy döntött, hogy tovább bővíti a családi adórendszert, és nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük azoknak a 30 év alatti nőknek, akik gyermeket vállalnak - mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára szerdán.

Hornung Ágnes a kormány közösségi oldalára feltöltött videóban közölte: az adómentességről szóló kormányrendeletet hamarosan ki is hirdetik. Úgy fogalmazott: mint minden más családtámogatásnál, a kormánynak ebben az esetben is kettős a célja. Amellett, hogy ösztönzik a gyermekvállalást, azt is szeretnék, hogy több pénz maradjon a gyermekes családoknál - emelte ki.

Az szja-mentesség nem új a családi adórendszerben, egy éve személyijövedelemadó-mentességet élveznek a 25 évnél fiatalabb, dolgozó fiatalok, és három éve a négy, vagy több gyermeket nevelő édesanyák is - emlékeztetett Hornung Ágnes. Hangsúlyozta: az új szja-mentesség a 30 év alatti édesanyáknak jár.

A kormány számításai szerint az adómentesség lehetőségével több tízezer, jövedelemmel rendelkező fiatal édesanya élhet majd - ismertette.

Jelezte: ők nemcsak az új szja-mentességre, hanem minden más családtámogatásra is jogosultak, például a családi adókedvezményre, a babaváró támogatásra és a gyermekgondozási díjra (gyed) is.

Tájékoztatása szerint ahogyan a családi adókedvezmény, az szja-mentesség is érvényesíthető a saját és az örökbefogadott gyermekek után is.

Hornung Ágnes reményét fejezte ki, hogy a támogatási formát minél többen igénybe veszik majd.