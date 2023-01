Anyaország :: 2023. január 24. 13:01 ::

Itt az egyetemi kuratóriumokban ülő politikusok névsora

Az Európai Bizottság döntése értelmében sem az Erasmus+, sem a Horizont Európa programból nem kaphatnak támogatást azok a magyarországi egyetemek, amelyek közérdekű vagyonkezelő alapítványi formában működnek. A kormány értetlenkedve és felháborodva fogadta a döntést, az ügyben megszólaló miniszterek szerint teljesítették azt, amit vállaltak. Íme tíz olyan egyetemi kuratórium, amelynek tagjai között aktív politikus is van.



Az alapítványi formában működő egyetemek listája:

a Budapesti Gazdasági Egyetem,

a Debreceni Egyetem,

a Budapesti Corvinus Egyetem,

a Magyar Táncművészeti Egyetem,

az Állatorvostudományi Egyetem,

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,

a Semmelweis Egyetem,

a Pannon Egyetem,

a Soproni Egyetem,

a Szegedi Tudományegyetem,

a Színház- és Filmművészeti Egyetem,

a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem,

a Miskolci Egyetem,

a Dunaújvárosi Egyetem,

a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem,

a Neumann János Egyetem,

a Nyíregyházi Egyetem,

az Óbudai Egyetem,

a Széchenyi István Egyetem,

a Tokaj-Hegyalja Egyetem

és a Pécsi Tudományegyetem.

Gulyás Gergely a legutóbbi Kormányinfón elfogadhatatlannak és tűrhetetlennek nevezte azt, ami az Európai Bizottság részéről történik Erasmus-ügyben, valamint arra is felhívta a figyelmet, hogy nyugat-európai egyetemek kuratóriumaiban is ülnek politikusok.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elmondta, hogy a megállapodásnak megfelelően módosították az összeférhetetlenségi szabályokat, a kodifikált szöveget is egyeztették, sőt még szigorúbb szabályok elfogadására is nyitottak lettek volna, de ilyen igény nem érkezett.

Az idei évre vonatkozó ösztöndíjakat már tavaly aláírták, ezeket nem érinti a bizottság döntése. Gulyás Gergely a Kormányinfón bejelentette: ha 2024-ről nem lesz megállapodás, akkor Magyarország finanszírozza a költségeket, így az ösztöndíjprogramban való részvételnek nem lesz akadálya. A kormány emellett – ha nem sikerült megegyezni az Európai Bizottsággal – pert indít a határozattal szemben az Európai Unió Bíróságánál.

Gulyás leszögezte: amikor tárgyaltak, minden további nélkül elfogadták volna, hogy hivatalban lévő politikus, polgármester, kormánytag, akár még államtitkárok se legyenek tagjai a kuratóriumoknak, de nem volt ilyen kérés, kaptak egy szöveget, ami ennél szűkebb összeférhetetlenséget irányzott elő, ezt fogadta el az Országgyűlés.

Politikusok a kuratóriumokban



A Pannon Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke pont az a Navracsics Tibor területfejlesztési, valamint az uniós források felhasználásáért felelős miniszter, aki a héten Brüsszelben egyeztet az Erasmus-ügyről.

Varga Judit, aki szintén rendszeresen tárgyal Brüsszelben, Navracsics Tiborhoz hasonlóan első kézből számolhat be az alapítványi működésről. A Miskolci Egyetem fenntartója az Universitas Miskolcinensis Alapítvány, melynek elnöke az igazságügyi miniszter. Ez a kuratórium olyan szempontból speciális helyzetben van, hogy a kormánypárti politikus mellett tagja az a Veres Pál is, akit ellenzéki támogatással választottak Miskolc polgármesterévé 2019-ben.

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetemért Alapítvány kuratóriumában két minisztert is láthatunk, tagja Nagy István agrárminiszter, valamint Lázár János építési és közlekedési miniszter.

A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke Varga Mihály pénzügyminiszter. A kuratórium tagja Cser-Palkovics András, Székesfehérvár kormánypárti polgármestere is.

A Széchenyi István Egyetemért Alapítvány tagjainak névsorában szerepel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, valamint Dézsi Csaba András, Győr polgármestere is.

A Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke az a Süli János kormánypárti képviselő, aki az előző ciklusban még tárca nélküli miniszterként felelt a paksi atomerőmű bővítéséért.

Az Állatorvostudományi Egyetemet fenntartó Marek József Alapítványnak két kormánypárti országgyűlési képviselő is tagja: Bajkai István, valamint a korábbi vidékfejlesztési, majd földművelésügyi miniszter, Fazekas Sándor.

A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi tagjai között is van aktív politikus: Trócsányi László korábbi igazságügyi miniszter, európai parlamenti képviselő.

A Testnevelési Egyetemért Alapítvány egyik tagja Schmidt Ádám, a Honvédelmi Minisztérium sportért felelős államtitkára.

A kecskeméti Neumann János Egyetemért Alapítvány tagja Lezsák Sándor kormánypárti képviselő, az Országgyűlés egyik alelnöke.

(Index nyomán)