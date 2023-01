Anyaország :: 2023. január 29. 11:38 ::

Szalay-Bobrovniczky: "fontos, hogy a magyar haderő harckészsége mindenkor a legjobb legyen"

Fontos, hogy a magyar haderő harckészsége mindenkor a legjobb legyen - jelentette ki a honvédelmi miniszter a kormány Facebook-oldalára vasárnap feltöltött videóban.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta, hogy "a veszélyek korszakában élünk".

A magyar haderő harckészségének fokozásához elkerülhetetlen, hogy fiatalabb tisztek és altisztek kerüljenek vezetői, irányítói, parancsnoki pozíciókba - hangsúlyozta.

A haderőfejlesztés során folyamatosan új, nagyon modern digitális eszközök érkeznek a haderőhöz, ezek üzemeltetéséhez modern szakképesítéssel, nemzetközi tapasztalattal rendelkező, nyelveket beszélő tisztekre, altisztekre van szükség.

Ugyanilyen emberek kellenek a modern konfliktusokban megtanulható harceljárások alkalmazásához. A miniszter megjegyezte, fizikai erőnlét is szükséges, hogy a parancsnokok lépést tarthassanak a csapattal.

Az eszközök folyamatosan érkeznek - emelte ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf. Emlékeztetett arra, hogy "már velünk vannak" a Leopardok. Nemrég mutatták be a Lynx páncélozott harcjárművet, amely csúcstechnológiát képviselő, első alkalommal a magyar hadseregben rendszeresített és Magyarországon gyártott eszköz is lesz. A légvédelemhez pedig még idén megérkeznek azok a radarrendszerek, amelyek a híres izraeli Vaskupolának is részét képezik, továbbá az ezekhez kapcsolódó rakéták, amelyek teljes mértékben biztosítani fogják a magyar légteret - sorolta.

A tárcavezető azt mondta, hogy a fentiek mellett a jövőre nézve is rendelkeznek olyan tízéves tervvel, amelynek részeként a legfejlettebb, csúcstechnológiás eszközöket hozhatják majd be Magyarországra.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf az ukrajnai háborúval kapcsolatban hangsúlyozta: végig kell gondolni, hogy mit lehet és kell tenni a magyar emberek biztonságáért.

Arra is gondolni kell, hogy Magyarországnak adott esetben az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) védelmi szövetségre támaszkodva, de saját haderejével kell megvédenie a határait, vagy legalábbis elegendő elrettentő erőt kell mutatnia ahhoz, hogy semmilyen irányból semmilyen biztonsági fenyegetés ne érhesse.

"Ezért nem várhatunk, nem késlekedhetünk. A magyar haderőt a lehető legfelkészültebb állapotába kell hoznunk a lehető legrövidebb időn belül" - jelentette ki a miniszter.

(MTI)