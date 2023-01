Anyaország, Cigánybűnözés :: 2023. január 30. 17:12 ::

Gyilkosság Furtán - az áldozat "rossz társaságba keveredett"

Megöltek egy 54 éves férfit a hajdú-bihari Furtán, a gyilkossággal gyanúsított négytagú társaságot 24 órán belül elfogták a rendőrök - közölte a vármegyei rendőr-főkapitányság sajtószolgálata hétfőn az MTI-vel.

Közleményük szerint egy furtai férfi január 27-én jelezte a rendőrségnek, hogy a szomszédját egy napja nem látta, viszont a ház bejárati ajtaja nyitva van. A helyszínre érkező járőrök az ingatlan előszobájában holtan találták az 54 éves tulajdonost. A helyszíni szemle, valamint az orvosi vizsgálat is megállapította, hogy a férfi halálát idegenkezűség okozta.

Néhány órán belül a rendőrök egy négytagú társaság nyomára bukkantak, amelyet kapcsolatba lehetett hozni a bűncselekmény elkövetésével. A nyomozás adatai szerint a 48, 28 és 20 éves férfiak, valamint társuk, egy 31 éves nő meg akarták szerezni ismerősük pénzét.

A társaság elment a férfi otthonába, ahol előbb megverték, majd a magatehetetlenül fekvő férfi ruházatát és egész lakását átkutatták. Alig 40 ezer forintot zsákmányoltak, majd hazamentek - írták.

A rendőrség nyereségvágyból elkövetett emberölés megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást, és kezdeményezte a gyanúsítottak előzetes letartóztatását.

Sok volt már Dinnye és bandája rovásán

A Haon helyszíni riportja Furtáról:

Nyugodt és békés az élet Furtán, így látják a község lakói is. Hiszen még nagyobb városokban is ritkán történik olyan gyilkosság, mint amilyen pénteken este volt a faluban. A helyiek néhány órája értesültek a tragédiáról a közösségi médiából, így most erről beszél mindenki.

Az 54 éves férfit többé-kevésbé az egész falu ismerte, és mindenkit lesújtott a hír, ám kevesen tudnak a gyilkosság körülményeiről. Sokan sokfélét beszélnek. Egy idős nő például azt mondta, reméli, elkapják a gyilkost. Megnyugtattuk, hogy a négyfős társaság minden tagját rövid időn belül letartóztatta a rendőrség.

Jól ismertem azt a bandát, sok galibát okoztak már Furtán. Rengeteg rablás, lopás van a rovásukon. Rajtuk kívül senki nem csinált komolyabb bajt. A környékbeliek tartottak tőlük, de most már remélem, jó ideig nem térnek vissza a börtönből – jegyezte meg az egyik helybeli férfi.

Egy furtai hölgy úgy véli, a férfi halálát az okozta, hogy rossz társaságba keveredett. – Rendes ember volt, soha senkinek nem ártott. Miután összebarátkozott ezzel a társasággal, sok időt töltöttek együtt, gyakran összejártak inni. Ez okozta a vesztét – mondta. Szavai szerint a hírhedt társaság legfiatalabb tagja volt a legvérmesebb közülük. Az alkata miatt Dinnye becenévre hallgató fiatalember gyakran volt erőszakos. A nő hozzátette, gyerekkora óta ismeri az áldozatot, bár nem tartották a kapcsolatot.

– A szülei halála óta egyedül élt, volt egy testvére, de ő régen Pestre költözött. Volt egy élettársa is, ő vette fel a nyugdíját, és abból éltek. Azt beszélik, hogy ezt akarták megszerezni tőle azok a gyilkosok – mondta.

Egy idős úr szerint régen elképzelhetetlen lett volna Furtán az ilyesmi.

Az a baj, hogy már bárkit beengednek ide. Így néha olyan emberek is ideköltöznek, akik csak bajt hoznak magukkal – csóválta a fejét.

Kurucsó Antal, Furta polgármestere portálunknak elmondta, a település lakossága tisztelettudó emberekből áll. Mint mondta, mindenkinek van munkája, aki mégsem dolgozik, közmunkaprogramban vesz részt, ez harminc embert érint a városban.

– A furtai lakosság békés és törvénytisztelő polgárokból áll. Némi közlekedési szabálytalanságon kívül nem jellemző, hogy problémát okozna valaki – mondta. Azt azonban elismerte, a környékről beszivárgott néhány nemkívánatos egyén, akik nem a helyi őslakosság részét képezik, és nem is jó szándékkal érkeztek a községbe.